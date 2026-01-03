Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

January 3, 2026, 12:56 AM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TAMPA BAY 3 3 (43½) Carolina
Seattle (47½) at SAN FRANCISCO

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MINNESOTA (37) Green Bay
at CINCINNATI (44½) Cleveland
at HOUSTON 10½ (39) Indianapolis
at JACKSONVILLE 13½ (47½) Tennessee
at ATLANTA (44) New Orleans
Dallas (49½) at NY GIANTS
at LA RAMS (46½) Arizona
at NEW ENGLAND 11½ (45½) Miami
at BUFFALO 8 (37½) NY Jets
Kansas City 6 (36½) at LAS VEGAS
at DENVER 13½ (37½) LA Chargers
at PHILADELPHIA 4 (39) Washington
at CHICAGO 3 (50½) Detroit
Baltimore 3 (41½) at PITTSBURGH

College Football

Thursday

Fiesta Bowl

Glendale, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami (FL) 3 (51½) Ole Miss

Friday, Jan. 9

Peach Bowl

Atlanta

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana 4 4 (47½) Oregon

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Minnesota (238½) at MIAMI
at TORONTO (232½) Atlanta
at NEW YORK (232½) Philadelphia
at SAN ANTONIO (239½) Portland
at CHICAGO (237½) Charlotte
Houston (225½) at DALLAS
at GOLDEN STATE 12½ (238½) Utah
at LA CLIPPERS (222½) Boston

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at NC STATE Virginia
Clemson at PITTSBURGH
at WAKE FOREST Virginia Tech
at CAMPBELL Northeastern
at ALABAMA Kentucky
at ST. JOHN’S 12½ Providence
at TEMPLE 10½ UTSA
at BUTLER Villanova
VCU at DUQUESNE
at TEXAS TECH 11½ Oklahoma State
at GEORGIA Auburn
Southern Miss at LOUISIANA
at KENT STATE 16½ Northern Illinois
at COASTAL CAROLINA Georgia State
Chattanooga at VMI
American at BOSTON UNIVERSITY
Vermont at NEW HAMPSHIRE
Wofford at CITADEL
Colgate at ARMY
BYU at KANSAS STATE
Houston at CINCINNATI
Vanderbilt 10½ at SOUTH CAROLINA
Eastern Kentucky at WEST GEORGIA
at PRESBYTERIAN 1 South Carolina Upstate
Hofstra at DREXEL
South Dakota State at NORTH DAKOTA
at CENTRAL ARKANSAS Stetson
at HIGH POINT 16½ Longwood
at CHARLESTON SOUTHERN UNC Asheville
at BINGHAMTON NJIT
at BUFFALO Ball State
Kansas 4 at UCF
at TCU Baylor
at GEORGE WASHINGTON 15 La Salle
Dayton at LOYOLA CHICAGO
Ohio at EASTERN MICHIGAN
Bryant at MAINE
at UMASS-LOWELL Albany (NY)
at GEORGIA TECH Boston College
at DEPAUL Xavier
Bowling Green at UMASS
Navy at HOLY CROSS
North Carolina at SMU
Memphis at RICE
at ARKANSAS Tennessee
FGCU at NORTH ALABAMA
at QUEENS Bellarmine
Toledo at CENTRAL MICHIGAN
at ARKANSAS STATE James Madison
at OKLAHOMA Ole Miss
at BETHUNE-COOKMAN Florida A&M
at OLD DOMINION Georgia Southern
Akron 2 at MIAMI (OH)
Texas State at UL MONROE
Duke 14½ at FLORIDA STATE
at JACKSON STATE Alcorn State
Samford at UNC GREENSBORO
at FURMAN Western Carolina
Howard at SOUTH CAROLINA STATE
Arizona 18½ at UTAH
at NICHOLLS STATE 8 East Texas A&M
at EAST TENNESSEE STATE Mercer
at GEORGE MASON Rhode Island
at WINTHROP 20½ Gardner-Webb
UCSB at CSU NORTHRIDGE
at DELAWARE STATE Coppin State
at UTAH STATE 21½ San Jose State
at NORTH DAKOTA STATE 13½ Oral Roberts
Utah Valley at ABILENE CHRISTIAN
at STONY BROOK N.C. A&T
at LITTLE ROCK Tennessee State
at MARSHALL Appalachian State
at TEXAS A&M LSU
at SIU-EDWARDSVILLE Morehead State
at MARYLAND-EASTERN SHORE Morgan State
New Orleans at NORTHWESTERN STATE
SFA at SE LOUISIANA
Norfolk State at NORTH CAROLINA CENTRAL
at UT MARTIN Eastern Illinois
at LINDENWOOD 11½ Southern Indiana
at TROY South Alabama
at SOUTHEAST MISSOURI STATE 14½ Western Illinois
at IDAHO 7 Eastern Washington
at LIPSCOMB 17½ North Florida
at INCARNATE WORD Houston Christian
at BUCKNELL Lehigh
at UNLV 15½ Air Force
at NORTHWESTERN Minnesota
at ARIZONA STATE 3 Colorado
Lafayette at LOYOLA (MD)
at GRAMBLING Prairie View A&M
at AUSTIN PEAY 10½ Jacksonville
at UC DAVIS 10½ CSU Bakersfield
at TARLETON STATE Cal Baptist
at UT RIO GRANDE VALLEY Texas A&M-CC
at IDAHO STATE Portland State
at TOWSON Monmouth
Alabama State 13½ at MISSISSIPPI VALLEY STATE
at SOUTHERN Texas Southern
Davidson at SAINT JOSEPH’S (PA)
at TEXAS Mississippi State
at IOWA UCLA
Wichita State at CHARLOTTE
at MONTANA Northern Colorado
Alabama A&M at UAPB
at UNC WILMINGTON 12½ Hampton
UC Irvine at CSU FULLERTON
Illinois 16½ at PENN STATE
Nevada at FRESNO STATE
at MONTANA STATE Northern Arizona
at OMAHA UMKC
at NEW MEXICO Wyoming
Purdue at WISCONSIN
at GRAND CANYON Colorado State
UT Arlington at SOUTHERN UTAH
Florida at MISSOURI
at WEBER STATE Sacramento State
at LONG BEACH STATE Cal Poly
at SAN DIEGO STATE Boise State
at UCSD Hawaii

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DETROIT -143 Pittsburgh +120
at COLUMBUS OFF Buffalo OFF
at NEW JERSEY -128 Utah +106
at EDMONTON -186 Philadelphia +154
Tampa Bay -192 at SAN JOSE +159
Montreal -132 at ST. LOUIS +111
at CALGARY -132 Nashville +110
at WASHINGTON -302 Chicago +240
at OTTAWA -141 Winnipeg +119
Colorado -142 at CAROLINA +119
at N.Y ISLANDERS -112 Toronto -108
at LOS ANGELES -136 Minnesota +114
Boston -116 at VANCOUVER -104

