NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at TAMPA BAY 3 3 (43½) Carolina Seattle 4½ 2½ (47½) at SAN…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TAMPA BAY
|3
|3
|(43½)
|Carolina
|Seattle
|4½
|2½
|(47½)
|at SAN FRANCISCO
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MINNESOTA
|1½
|9½
|(37)
|Green Bay
|at CINCINNATI
|8½
|7½
|(44½)
|Cleveland
|at HOUSTON
|4½
|10½
|(39)
|Indianapolis
|at JACKSONVILLE
|4½
|13½
|(47½)
|Tennessee
|at ATLANTA
|5½
|3½
|(44)
|New Orleans
|Dallas
|1½
|3½
|(49½)
|at NY GIANTS
|at LA RAMS
|4½
|8½
|(46½)
|Arizona
|at NEW ENGLAND
|2½
|11½
|(45½)
|Miami
|at BUFFALO
|9½
|8
|(37½)
|NY Jets
|Kansas City
|6
|5½
|(36½)
|at LAS VEGAS
|at DENVER
|2½
|13½
|(37½)
|LA Chargers
|at PHILADELPHIA
|4½
|4
|(39)
|Washington
|at CHICAGO
|1½
|3
|(50½)
|Detroit
|Baltimore
|3
|3½
|(41½)
|at PITTSBURGH
College Football
Thursday
Fiesta Bowl
Glendale, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Miami (FL)
|3
|3½
|(51½)
|Ole Miss
Friday, Jan. 9
Peach Bowl
Atlanta
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|4
|4
|(47½)
|Oregon
NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|2½
|(238½)
|at MIAMI
|at TORONTO
|3½
|(232½)
|Atlanta
|at NEW YORK
|3½
|(232½)
|Philadelphia
|at SAN ANTONIO
|8½
|(239½)
|Portland
|at CHICAGO
|2½
|(237½)
|Charlotte
|Houston
|7½
|(225½)
|at DALLAS
|at GOLDEN STATE
|12½
|(238½)
|Utah
|at LA CLIPPERS
|1½
|(222½)
|Boston
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at NC STATE
|4½
|Virginia
|Clemson
|3½
|at PITTSBURGH
|at WAKE FOREST
|5½
|Virginia Tech
|at CAMPBELL
|3½
|Northeastern
|at ALABAMA
|5½
|Kentucky
|at ST. JOHN’S
|12½
|Providence
|at TEMPLE
|10½
|UTSA
|at BUTLER
|1½
|Villanova
|VCU
|5½
|at DUQUESNE
|at TEXAS TECH
|11½
|Oklahoma State
|at GEORGIA
|5½
|Auburn
|Southern Miss
|4½
|at LOUISIANA
|at KENT STATE
|16½
|Northern Illinois
|at COASTAL CAROLINA
|6½
|Georgia State
|Chattanooga
|5½
|at VMI
|American
|1½
|at BOSTON UNIVERSITY
|Vermont
|7½
|at NEW HAMPSHIRE
|Wofford
|9½
|at CITADEL
|Colgate
|6½
|at ARMY
|BYU
|7½
|at KANSAS STATE
|Houston
|7½
|at CINCINNATI
|Vanderbilt
|10½
|at SOUTH CAROLINA
|Eastern Kentucky
|1½
|at WEST GEORGIA
|at PRESBYTERIAN
|1
|South Carolina Upstate
|Hofstra
|6½
|at DREXEL
|South Dakota State
|7½
|at NORTH DAKOTA
|at CENTRAL ARKANSAS
|9½
|Stetson
|at HIGH POINT
|16½
|Longwood
|at CHARLESTON SOUTHERN
|5½
|UNC Asheville
|at BINGHAMTON
|1½
|NJIT
|at BUFFALO
|8½
|Ball State
|Kansas
|4
|at UCF
|at TCU
|1½
|Baylor
|at GEORGE WASHINGTON
|15
|La Salle
|Dayton
|8½
|at LOYOLA CHICAGO
|Ohio
|1½
|at EASTERN MICHIGAN
|Bryant
|1½
|at MAINE
|at UMASS-LOWELL
|1½
|Albany (NY)
|at GEORGIA TECH
|6½
|Boston College
|at DEPAUL
|2½
|Xavier
|Bowling Green
|2½
|at UMASS
|Navy
|5½
|at HOLY CROSS
|North Carolina
|1½
|at SMU
|Memphis
|8½
|at RICE
|at ARKANSAS
|2½
|Tennessee
|FGCU
|2½
|at NORTH ALABAMA
|at QUEENS
|3½
|Bellarmine
|Toledo
|8½
|at CENTRAL MICHIGAN
|at ARKANSAS STATE
|8½
|James Madison
|at OKLAHOMA
|7½
|Ole Miss
|at BETHUNE-COOKMAN
|7½
|Florida A&M
|at OLD DOMINION
|1½
|Georgia Southern
|Akron
|2
|at MIAMI (OH)
|Texas State
|6½
|at UL MONROE
|Duke
|14½
|at FLORIDA STATE
|at JACKSON STATE
|4½
|Alcorn State
|Samford
|2½
|at UNC GREENSBORO
|at FURMAN
|9½
|Western Carolina
|Howard
|9½
|at SOUTH CAROLINA STATE
|Arizona
|18½
|at UTAH
|at NICHOLLS STATE
|8
|East Texas A&M
|at EAST TENNESSEE STATE
|5½
|Mercer
|at GEORGE MASON
|6½
|Rhode Island
|at WINTHROP
|20½
|Gardner-Webb
|UCSB
|1½
|at CSU NORTHRIDGE
|at DELAWARE STATE
|9½
|Coppin State
|at UTAH STATE
|21½
|San Jose State
|at NORTH DAKOTA STATE
|13½
|Oral Roberts
|Utah Valley
|7½
|at ABILENE CHRISTIAN
|at STONY BROOK
|5½
|N.C. A&T
|at LITTLE ROCK
|1½
|Tennessee State
|at MARSHALL
|7½
|Appalachian State
|at TEXAS A&M
|4½
|LSU
|at SIU-EDWARDSVILLE
|5½
|Morehead State
|at MARYLAND-EASTERN SHORE
|6½
|Morgan State
|New Orleans
|2½
|at NORTHWESTERN STATE
|SFA
|5½
|at SE LOUISIANA
|Norfolk State
|3½
|at NORTH CAROLINA CENTRAL
|at UT MARTIN
|9½
|Eastern Illinois
|at LINDENWOOD
|11½
|Southern Indiana
|at TROY
|7½
|South Alabama
|at SOUTHEAST MISSOURI STATE
|14½
|Western Illinois
|at IDAHO
|7
|Eastern Washington
|at LIPSCOMB
|17½
|North Florida
|at INCARNATE WORD
|8½
|Houston Christian
|at BUCKNELL
|3½
|Lehigh
|at UNLV
|15½
|Air Force
|at NORTHWESTERN
|5½
|Minnesota
|at ARIZONA STATE
|3
|Colorado
|Lafayette
|1½
|at LOYOLA (MD)
|at GRAMBLING
|5½
|Prairie View A&M
|at AUSTIN PEAY
|10½
|Jacksonville
|at UC DAVIS
|10½
|CSU Bakersfield
|at TARLETON STATE
|2½
|Cal Baptist
|at UT RIO GRANDE VALLEY
|2½
|Texas A&M-CC
|at IDAHO STATE
|2½
|Portland State
|at TOWSON
|8½
|Monmouth
|Alabama State
|13½
|at MISSISSIPPI VALLEY STATE
|at SOUTHERN
|7½
|Texas Southern
|Davidson
|1½
|at SAINT JOSEPH’S (PA)
|at TEXAS
|9½
|Mississippi State
|at IOWA
|6½
|UCLA
|Wichita State
|5½
|at CHARLOTTE
|at MONTANA
|1½
|Northern Colorado
|Alabama A&M
|1½
|at UAPB
|at UNC WILMINGTON
|12½
|Hampton
|UC Irvine
|4½
|at CSU FULLERTON
|Illinois
|16½
|at PENN STATE
|Nevada
|6½
|at FRESNO STATE
|at MONTANA STATE
|9½
|Northern Arizona
|at OMAHA
|9½
|UMKC
|at NEW MEXICO
|7½
|Wyoming
|Purdue
|5½
|at WISCONSIN
|at GRAND CANYON
|6½
|Colorado State
|UT Arlington
|6½
|at SOUTHERN UTAH
|Florida
|6½
|at MISSOURI
|at WEBER STATE
|7½
|Sacramento State
|at LONG BEACH STATE
|1½
|Cal Poly
|at SAN DIEGO STATE
|3½
|Boise State
|at UCSD
|2½
|Hawaii
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at DETROIT
|-143
|Pittsburgh
|+120
|at COLUMBUS
|OFF
|Buffalo
|OFF
|at NEW JERSEY
|-128
|Utah
|+106
|at EDMONTON
|-186
|Philadelphia
|+154
|Tampa Bay
|-192
|at SAN JOSE
|+159
|Montreal
|-132
|at ST. LOUIS
|+111
|at CALGARY
|-132
|Nashville
|+110
|at WASHINGTON
|-302
|Chicago
|+240
|at OTTAWA
|-141
|Winnipeg
|+119
|Colorado
|-142
|at CAROLINA
|+119
|at N.Y ISLANDERS
|-112
|Toronto
|-108
|at LOS ANGELES
|-136
|Minnesota
|+114
|Boston
|-116
|at VANCOUVER
|-104
