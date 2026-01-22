NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Thursday
No. 1 UConn (20-0) beat Georgetown 83-42. Next: at Seton Hall, Saturday.
No. 2 South Carolina (19-2) lost to No. 16 Oklahoma 94-82, OT. Next: vs. No. 5 Vanderbilt, Sunday.
No. 3 UCLA (18-1) did not play. Next: at Northwestern, Sunday.
No. 4 Texas (19-2) did not play. Next: at Arkansas, Sunday.
No. 5 Vanderbilt (20-0) beat Auburn 81-53. Next: at No. 2 South Carolina, Sunday.
No. 6 LSU (18-2) beat Texas A&M 98-54. Next: vs. Florida, Monday.
No. 7 Michigan (16-3) beat Rutgers 94-60. Next: vs. USC, Sunday.
No. 8 Louisville (18-3) did not play. Next: vs. Boston College, Saturday.
No. 9 TCU (18-2) did not play. Next: at UCF, Saturday.
No. 10 Iowa (17-2) beat No. 15 Maryland 85-78, OT. Next: vs. No. 12 Ohio State, Sunday.
No. 11 Kentucky (17-4) lost to No. 17 Tennessee 60-58. Next: vs. Georgia, Sunday.
No. 12 Ohio State (18-2) beat Indiana 81-67. Next: at No. 10 Iowa, Sunday.
No. 13 Michigan State (18-2) beat USC 74-68. Next: at Purdue, Thursday.
No. 14 Baylor (18-3) did not play. Next: vs. Houston, Tuesday.
No. 15 Maryland (17-4) lost to No. 10 Iowa 85-78, OT. Next: vs. No. 25 Washington, Wednesday.
No. 16 Oklahoma (15-4) beat No. 2 South Carolina 94-82, OT. Next: at Auburn, Sunday.
No. 17 Tennessee (14-3) beat No. 11 Kentucky 60-58. Next: at No. 18 Ole Miss, Monday.
No. 18 Ole Miss (17-4) beat Missouri 82-61. Next: vs. No. 17 Tennessee, Monday.
No. 19 Texas Tech (19-2) did not play. Next: at Utah, Saturday.
No. 20 Princeton (16-1) did not play. Next: at Brown, Saturday.
No. 21 Duke (13-6) did not play. Next: at Pittsburgh, Saturday.
No. 22 West Virginia (16-4) did not play. Next: at BYU, Saturday.
No. 23 Alabama (17-3) did not play. Next: vs. Mississippi State, Sunday.
No. 24 Nebraska (14-5) did not play. Next: vs. Illinois, Saturday.
No. 25 Washington (15-4) did not play. Next: at Rutgers, Sunday.
