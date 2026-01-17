NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 Arizona (18-0) beat UCF 84-77. Next: vs. Cincinnati, Wednesday.
No. 2 Iowa State (16-2) lost to Cincinnati 79-70. Next: vs. UCF, Tuesday.
No. 3 UConn (18-1) beat Georgetown 64-62. Next: vs. Villanova, Saturday.
No. 4 Michigan (16-1) beat Oregon 81-71. Next: vs. Indiana, Tuesday.
No. 5 Purdue (16-1) at USC. Next: at UCLA, Tuesday.
No. 6 Duke (16-1) at Stanford. Next: vs. Wake Forest, Saturday.
No. 7 Houston (16-1) did not play. Next: vs. Arizona State, Sunday.
No. 8 Nebraska (18-0) beat Northwestern 77-58. Next: vs. Washington, Wednesday.
No. 9 Gonzaga (18-1) at Seattle. Next: vs. Pepperdine, Wednesday.
No. 10 Vanderbilt (16-2) lost to No. 19 Florida 98-94. Next: at No. 17 Arkansas, Tuesday.
No. 11 BYU (16-1) at No. 15 Texas Tech. Next: vs. Utah, Saturday.
No. 12 Michigan State (15-2) at Washington. Next: at Oregon, Tuesday.
No. 13 Illinois (15-3) beat Minnesota 77-67. Next: vs. Maryland, Wednesday.
No. 14 North Carolina (14-4) lost to California 84-78. Next: vs. Notre Dame, Wednesday.
No. 15 Texas Tech (13-4) vs. No. 11 BYU. Next: at Baylor, Tuesday.
No. 16 Virginia (16-2) beat SMU 72-68. Next: vs. No. 14 North Carolina, Saturday.
No. 17 Arkansas (13-5) lost to No. 21 Georgia 90-76. Next: vs. No. 10 Vanderbilt, Tuesday.
No. 18 Alabama (13-5) beat Oklahoma 83-81. Next: vs. No. 24 Tennessee, Saturday.
No. 19 Florida (13-5) beat No. 10 Vanderbilt 98-94. Next: vs. LSU, Tuesday.
No. 20 Louisville (12-5) at Pittsburgh. Next: vs. Virginia Tech, Saturday.
No. 21 Georgia (15-3) beat No. 17 Arkansas 90-76. Next: at Missouri, Tuesday.
No. 22 Clemson (16-3) beat Miami (FL) 69-59. Next: vs. North Carolina State, Tuesday.
No. 23 Utah State (15-2) lost to Grand Canyon 84-74. Next: vs. UNLV, Tuesday.
No. 24 Tennessee (12-6) lost to Kentucky 80-78. Next: at No. 18 Alabama, Saturday.
No. 25 Seton Hall (14-4) lost to Butler 77-66. Next: at St. John’s, Tuesday.
