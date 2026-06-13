World Tour Libema Open Results

Saturday
At Autotron Convention Center
Den Bosch, Netherlands
Purse: €246,338
Surface: Grass
DEN BOSCH, NETHERLANDS (AP) _ Results Saturday from Libema Open at Autotron Convention Center (seedings in parentheses):
Women’s Singles
Semifinals
Barbora Krejcikova (8), Czechia, def. Magda Linette, Poland, 6-3, 7-6 (4).
Men’s Doubles
Championship
David Pel and Sander Arends, Netherlands, def. Arthur Rinderknech, France, and Zizou Bergs, Belgium, 7-6 (6), 7-6 (5).
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