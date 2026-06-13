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World Tour Libema Open Results

The Associated Press

June 13, 2026, 7:40 AM

Saturday

At Autotron Convention Center

Den Bosch, Netherlands

Purse: €246,338

Surface: Grass

DEN BOSCH, NETHERLANDS (AP) _ Results Saturday from Libema Open at Autotron Convention Center (seedings in parentheses):

Women’s Singles

Semifinals

Barbora Krejcikova (8), Czechia, def. Magda Linette, Poland, 6-3, 7-6 (4).

Men’s Doubles

Championship

David Pel and Sander Arends, Netherlands, def. Arthur Rinderknech, France, and Zizou Bergs, Belgium, 7-6 (6), 7-6 (5).

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