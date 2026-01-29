Live Radio
Home » Sports » Bapco Energies Bahrain Championship…

Bapco Energies Bahrain Championship Par Scores

The Associated Press

January 29, 2026, 11:40 AM

Thursday

At Royal

Bahrain, Bahrain

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,347; Par: 72

First Round

Alejandro Del Rey, Spain 31-34—65 -7
Freddy Schott, Germany 35-30—65 -7
Laurie Canter, England 33-33—66 -6
Daniel Hillier, New Zealand 30-36—66 -6
Niklas Lemke, Sweden 34-32—66 -6
Shubhankar Sharma, India 32-34—66 -6
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 31-35—66 -6
Gregorio De Leo, Italy 33-26—59 -5
Ugo Coussaud, France 35-32—67 -5
Calum Hill, Scotland 34-33—67 -5
Andrew Johnston, England 33-34—67 -5
Mikael Lindberg, Sweden 34-33—67 -5
Oliver Lindell, Finland 32-35—67 -5
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-33—68 -4
Jorge Campillo, Spain 33-35—68 -4
Hennie Du Plessis, South Africa 35-33—68 -4
James Morrison, England 35-33—68 -4
Benjamin Schmidt, England 35-33—68 -4
Brandon Stone, South Africa 35-33—68 -4
Martin Couvra, France 37-32—69 -3
Sean Crocker, United States 36-33—69 -3
Nacho Elvira, Spain 38-31—69 -3
Alex Fitzpatrick, England 32-37—69 -3
Julien Guerrier, France 32-37—69 -3
Tobias Jonsson, Sweden 36-33—69 -3
Shaun Norris, South Africa 34-35—69 -3
Andrea Pavan, Italy 35-34—69 -3
Richie Ramsay, Scotland 34-35—69 -3
Brandon Robinson-Thompson, England 37-32—69 -3
Daniel Young, Scotland 35-34—69 -3
Connor McKinney, Australia 28-33—61 -2
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-35—70 -2
Sam Bairstow, England 35-35—70 -2
Matthew Baldwin, England 35-35—70 -2
Joshua Berry, England 35-35—70 -2
Dan Bradbury, England 33-37—70 -2
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-35—70 -2
Jens Dantorp, Sweden 34-36—70 -2
Thomas Detry, Belgium 37-33—70 -2
Sergio Garcia, Spain 36-34—70 -2
Joel Girrbach, Switzerland 35-35—70 -2
Ricardo Gouveia, Portugal 35-35—70 -2
Michael Hollick, South Africa 37-33—70 -2
Kota Kaneko, Japan 35-35—70 -2
Frederic Lacroix, France 34-36—70 -2
Francesco Laporta, Italy 34-36—70 -2
David Law, Scotland 35-35—70 -2
Junghwan Lee, South Korea 33-37—70 -2
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 36-34—70 -2
Matteo Manassero, Italy 34-36—70 -2
Jacob Skov Olesen, Denmark 34-36—70 -2
David Ravetto, France 36-34—70 -2
Yuvraj Sandhu, India 37-33—70 -2
Jayden Trey Schaper, South Africa 36-34—70 -2
Jason Scrivener, Australia 36-34—70 -2
Richard Sterne, South Africa 36-34—70 -2
Hugo Townsend, Sweden 34-36—70 -2
Jeff Winther, Denmark 36-27—63 -1
Albin Bergstrom, Sweden 35-36—71 -1
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 34-37—71 -1
Todd Clements, England 36-35—71 -1
Joe Dean, England 35-36—71 -1
Manuel Elvira, Spain 37-34—71 -1
Darren Fichardt, South Africa 34-37—71 -1
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 35-36—71 -1
Grant Forrest, Scotland 37-34—71 -1
Jordan Gumberg, United States 35-36—71 -1
Padraig Harrington, Ireland 34-37—71 -1
Rikuya Hoshino, Japan 35-36—71 -1
Casey Jarvis, South Africa 35-36—71 -1
Matthew Jordan, England 33-38—71 -1
Pablo Larrazabal, Spain 33-38—71 -1
Joost Luiten, Netherlands 36-35—71 -1
Guido Migliozzi, Italy 36-35—71 -1
Felix Mory, France 36-35—71 -1
Dylan Naidoo, South Africa 35-36—71 -1
Patrick Reed, United States 36-35—71 -1
JC Ritchie, South Africa 34-37—71 -1
Marcel Schneider, Germany 36-35—71 -1
Sebastian Soderberg, Sweden 34-37—71 -1
Ockie Strydom, South Africa 36-35—71 -1
Nathan Kimsey, England 27-36—63 E
Marcus Kinhult, Sweden 36-28—64 E
Ashun Wu, China 37-27—64 E
Adam Blomme, Sweden 37-35—72 E
Jonathan Broomhead, South Africa 35-37—72 E
Davis Bryant, United States 40-32—72 E
Quentin Debove, France 35-37—72 E
Wenyi Ding, China 34-38—72 E
Dylan Frittelli, South Africa 38-34—72 E
Andreas Halvorsen, Norway 36-36—72 E
Romain Langasque, France 36-36—72 E
Alexander Levy, France 36-36—72 E
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-37—72 E
Taehoon Ok, South Korea 37-35—72 E
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36-36—72 E
Renato Paratore, Italy 36-36—72 E
Johannes Veerman, United States 38-34—72 E
Cameron Adam, Scotland 35-38—73 +1
Filippo Celli, Italy 36-37—73 +1
Ewen Ferguson, Scotland 38-35—73 +1
Oihan Guillamoundeguy, France 37-36—73 +1
Angel Hidalgo, Spain 35-38—73 +1
Scott Jamieson, Scotland 36-37—73 +1
Ryan Palmer, United States 38-35—73 +1
Anthony Quayle, Australia 39-34—73 +1
Jack Senior, England 37-36—73 +1
Daniel Rodrigues, Portugal 38-28—66 +2
Stefano Mazzoli, Italy 33-36—69 +2
Ryggs Johnston, United States 38-36—74 +2
Kazuma Kobori, New Zealand 37-37—74 +2
Joakim Lagergren, Sweden 34-40—74 +2
Zander Lombard, South Africa 39-35—74 +2
Marcel Siem, Germany 36-38—74 +2
Thomas Sloman, England 38-36—74 +2
Tom Vaillant, France 37-37—74 +2
Darius Van Driel, Netherlands 39-35—74 +2
Euan Walker, Scotland 38-36—74 +2
Zubair Firdaus, Malaysia 41-34—75 +3
Jeong-Weon Ko, France 39-36—75 +3
David Micheluzzi, Australia 38-37—75 +3
Rocco Repetto Taylor, Spain 37-38—75 +3
Antoine Rozner, France 37-38—75 +3
Maximilian Steinlechner, Austria 38-37—75 +3
Quim Vidal, Spain 38-37—75 +3
Bernd Wiesberger, Austria 37-38—75 +3
Yanhan Zhou, China 36-39—75 +3
Clement Charmasson, France 37-39—76 +4
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 44-33—77 +5
Yuto Katsuragawa, Japan 40-37—77 +5
Andy Sullivan, England 37-40—77 +5
Daniel Van Tonder, South Africa 37-40—77 +5
Daniel Gavins, England 36-42—78 +6
Ahmed Alzayed, Bahrain 38-33—71 +7
Ali Alkowari, Bahrain 37-42—79 +7
Ross Fisher, England 36-43—79 +7
Ryan Peake, Australia 34-38—72 +9
Khalifa Almaraisi, Bahrain 45-43—88 +16

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up