Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

May 14, 2026, 11:41 AM

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Seattle -126 at HOUSTON +106
Kansas City -135 at CHICAGO WHITE SOX +114

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PITTSBURGH -173 Colorado +144
at CINCINNATI -159 Washington +134
at MILWAUKEE -151 San Diego +127
at ATLANTA -170 Chicago Cubs +142
at LA DODGERS -177 San Francisco +148

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y METS -159 Detroit +134
at MINNESOTA -125 Miami +106
St. Louis -113 at ATHLETICS -106
Philadelphia -111 at BOSTON -108

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BUFFALO -121 Montreal +101
Vegas -112 at ANAHEIM -108

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up