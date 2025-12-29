All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|27
|20
|6
|1
|0
|41
|88
|57
|Reading
|28
|15
|11
|2
|0
|32
|82
|81
|Adirondack
|25
|13
|8
|3
|1
|30
|67
|65
|Trois-Rivieres
|23
|12
|8
|0
|3
|27
|67
|59
|Maine
|23
|11
|8
|3
|1
|26
|64
|57
|Worcester
|25
|12
|11
|1
|1
|26
|62
|73
|Greensboro
|25
|7
|12
|5
|1
|20
|58
|83
|Norfolk
|27
|7
|18
|2
|0
|16
|68
|105
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|27
|19
|6
|1
|1
|40
|90
|55
|Atlanta
|25
|19
|6
|0
|0
|38
|78
|49
|South Carolina
|29
|17
|11
|1
|0
|35
|82
|83
|Greenville
|25
|11
|10
|4
|0
|26
|66
|67
|Jacksonville
|26
|13
|13
|0
|0
|26
|71
|81
|Savannah
|25
|10
|12
|2
|1
|23
|77
|76
|Orlando
|26
|9
|14
|2
|1
|21
|63
|78
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|26
|16
|6
|4
|0
|36
|90
|63
|Toledo
|24
|15
|5
|2
|2
|34
|89
|65
|Bloomington
|26
|13
|9
|2
|2
|30
|83
|81
|Cincinnati
|25
|13
|9
|3
|0
|29
|84
|87
|Indy
|25
|11
|11
|2
|1
|25
|63
|76
|Kalamazoo
|24
|10
|11
|2
|1
|23
|71
|85
|Iowa
|26
|8
|16
|2
|0
|18
|69
|100
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Idaho
|29
|18
|8
|3
|0
|39
|104
|89
|Kansas City
|26
|17
|7
|1
|1
|36
|89
|72
|Tahoe
|29
|16
|11
|1
|1
|34
|105
|95
|Allen
|26
|13
|10
|3
|0
|29
|85
|81
|Wichita
|26
|11
|11
|2
|2
|26
|73
|75
|Rapid City
|27
|12
|13
|2
|0
|26
|81
|93
|Utah
|27
|12
|13
|2
|0
|26
|87
|89
|Tulsa
|26
|9
|17
|0
|0
|18
|67
|103
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Sunday’s Games
Maine at Trois-Rivieres, ppd
Norfolk at Greensboro, ppd
Adirondack at Worcester, ppd
Jacksonville at Greenville, ppd
Savannah at Atlanta, ppd
Toledo at Indy, ppd
Cincinnati at Wheeling, ppd
Iowa at Bloomington, ppd
Kalamazoo at Fort Wayne, ppd
Reading at Florida, ppd
South Carolina at Orlando, ppd
Tahoe at Rapid City, ppd
Monday’s Games
Reading at Florida, ppd
Tuesday’s Games
Jacksonville at Orlando, 7 p.m.
Wednesday’s Games
Savannah at Trois-Rivieres, 1 p.m.
Maine at Adirondack, 3 p.m.
Norfolk at Reading, 4 p.m.
Toledo at Kalamazoo, 6 p.m.
Indy at Cincinnati, 6:05 p.m.
South Carolina at Greenville, 6:05 p.m.
Worcester at Wheeling, 6:10 p.m.
Utah at Wichita, 7:05 p.m.
Tulsa at Allen, 7:10 p.m.
Bloomington at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Iowa at Kansas City, 8:05 p.m.
Tahoe at Rapid City, 9:05 p.m.
Thursday’s Games
No games scheduled
