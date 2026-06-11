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RBC Canadian Open Scores

The Associated Press

June 11, 2026, 7:38 PM

Thursday

At North Course

Alton, Ontario

Purse: $9.8 million

Yardage: 7,389; Par: 70

First Round

Matthew Anderson 32-32—64
Sam Burns 33-31—64
Eric Cole 31-33—64
Emiliano Grillo 30-34—64
Brooks Koepka 34-30—64
Sahith Theegala 31-33—64
Chandler Blanchet 33-32—65
Ricky Castillo 32-33—65
Tony Finau 33-32—65
Patrick Fishburn 34-31—65
Brice Garnett 29-36—65
Doug Ghim 33-32—65
Shane Lowry 31-34—65
Sam Ryder 32-33—65
David Skinns 32-33—65
Jimmy Stanger 32-33—65
Adam Svensson 32-33—65
Erik Van Rooyen 30-35—65
Ryan Fox 32-34—66
Harry Hall 32-34—66
Billy Horschel 32-34—66
John Keefer 34-32—66
Max McGreevy 33-33—66
Taylor Pendrith 33-33—66
Aldrich Potgieter 31-35—66
Davis Riley 37-29—66
Jackson Suber 33-33—66
Jesper Svensson 34-32—66
Alejandro Tosti 35-31—66
Matt Wallace 31-35—66
Danny Willett 33-33—66
Christiaan Bezuidenhout 32-35—67
Daniel Brown 34-33—67
Trace Crowe 35-32—67
Austin Eckroat 32-35—67
Matt Fitzpatrick 34-33—67
Tommy Fleetwood 33-34—67
Garrick Higgo 34-33—67
Rico Hoey 34-33—67
Benjamin James 33-34—67
Tom Kim 35-32—67
Ben Kohles 32-35—67
Hao-Tong Li 35-32—67
Justin Matthews 33-34—67
Keith Mitchell 32-35—67
Taylor Moore 30-37—67
Matthieu Pavon 33-34—67
Paul Peterson 33-34—67
Chandler Phillips 34-33—67
Adam Schenk 32-35—67
Matti Schmid 34-33—67
Nick Taylor 33-34—67
Jhonattan Vegas 33-34—67
Vince Whaley 35-32—67
Wyndham Clark 32-36—68
Cameron Davis 37-31—68
Alex Fitzpatrick 36-32—68
Lanto Griffin 33-35—68
Max Homa 34-34—68
Beau Hossler 35-33—68
Viktor Hovland 34-34—68
Takumi Kanaya 31-37—68
Robert MacIntyre 34-34—68
William Mouw 36-32—68
Kristoffer Reitan 34-34—68
Neal Shipley 35-33—68
Ben Silverman 34-34—68
Roger Sloan 36-32—68
Davis Thompson 34-34—68
Camilo Villegas 35-33—68
Dylan Wu 34-34—68
Eric Zhao 35-33—68
Zachary Bauchou 34-35—69
Bud Cauley 34-35—69
Luke Clanton 37-32—69
Vince Covello 34-35—69
A.J. Ewart 33-36—69
Steven Fisk 34-35—69
Lucas Glover 34-35—69
Max Greyserman 32-37—69
Adam Hadwin 33-36—69
Kensei Hirata 35-34—69
Nicolai Hojgaard 35-34—69
Mackenzie Hughes 34-35—69
Christo Lamprecht 35-34—69
David Lipsky 33-36—69
Peter Malnati 36-33—69
Denny McCarthy 35-34—69
Mac Meissner 32-37—69
Rasmus Neergaard-Petersen 33-36—69
Aaron Rai 33-36—69
Joey Savoie 32-37—69
Michael Thorbjornsen 36-33—69
Kris Ventura 34-35—69
Karl Vilips 34-35—69
Sudarshan Yellamaraju 35-34—69
Kevin Yu 33-36—69
Michael Brennan 35-35—70
Jacob Bridgeman 34-36—70
Davis Chatfield 33-37—70
Joe Highsmith 35-35—70
Tom Hoge 35-35—70
Patton Kizzire 35-35—70
Hank Lebioda 36-34—70
Dawson Lew 38-32—70
Ashton McCulloch 35-35—70
Collin Morikawa 36-34—70
Drew Nesbitt 34-36—70
Alex Noren 33-37—70
Declan O’Donovan 35-35—70
Sean O’Hair 35-35—70
Jeremy Paul 35-35—70
Chad Ramey 36-34—70
Justin Rose 35-35—70
Kevin Roy 35-35—70
Marcelo Rozo 35-35—70
Calen Sanderson 34-36—70
Jordan L. Smith 36-34—70
Mike Weir 34-36—70
Rafael Campos 38-33—71
Corey Conners 36-35—71
Laurent Desmarchais 35-36—71
Adrien Dumont De Chassart 37-34—71
Chris Kirk 35-36—71
Justin Lower 34-37—71
Keita Nakajima 35-36—71
Thorbjorn Olesen 34-37—71
John Parry 36-35—71
Seamus Power 34-37—71
Jeevan Sihota 35-36—71
Austin Smotherman 36-35—71
Hayden Springer 37-34—71
Brian Campbell 37-35—72
Zecheng Dou 36-36—72
Lee Hodges 36-36—72
Joel Dahmen 40-33—73
Padraig Harrington 37-36—73
Stephan Jaeger 35-38—73
Ben Martin 36-37—73
Pontus Nyholm 35-38—73
John VanDerLaan 36-37—73
Yohann Benson 38-36—74
Andrew Putnam 38-36—74
Danny Walker 37-37—74
Nick Dunlap 36-39—75
Charley Hoffman 35-41—76
Paul Waring WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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