RBC Canadian Open Scores

Thursday
At North Course
Alton, Ontario
Purse: $9.8 million
Yardage: 7,389; Par: 70
First Round
|Matthew Anderson
|32-32—64
|Sam Burns
|33-31—64
|Eric Cole
|31-33—64
|Emiliano Grillo
|30-34—64
|Brooks Koepka
|34-30—64
|Sahith Theegala
|31-33—64
|Chandler Blanchet
|33-32—65
|Ricky Castillo
|32-33—65
|Tony Finau
|33-32—65
|Patrick Fishburn
|34-31—65
|Brice Garnett
|29-36—65
|Doug Ghim
|33-32—65
|Shane Lowry
|31-34—65
|Sam Ryder
|32-33—65
|David Skinns
|32-33—65
|Jimmy Stanger
|32-33—65
|Adam Svensson
|32-33—65
|Erik Van Rooyen
|30-35—65
|Ryan Fox
|32-34—66
|Harry Hall
|32-34—66
|Billy Horschel
|32-34—66
|John Keefer
|34-32—66
|Max McGreevy
|33-33—66
|Taylor Pendrith
|33-33—66
|Aldrich Potgieter
|31-35—66
|Davis Riley
|37-29—66
|Jackson Suber
|33-33—66
|Jesper Svensson
|34-32—66
|Alejandro Tosti
|35-31—66
|Matt Wallace
|31-35—66
|Danny Willett
|33-33—66
|Christiaan Bezuidenhout
|32-35—67
|Daniel Brown
|34-33—67
|Trace Crowe
|35-32—67
|Austin Eckroat
|32-35—67
|Matt Fitzpatrick
|34-33—67
|Tommy Fleetwood
|33-34—67
|Garrick Higgo
|34-33—67
|Rico Hoey
|34-33—67
|Benjamin James
|33-34—67
|Tom Kim
|35-32—67
|Ben Kohles
|32-35—67
|Hao-Tong Li
|35-32—67
|Justin Matthews
|33-34—67
|Keith Mitchell
|32-35—67
|Taylor Moore
|30-37—67
|Matthieu Pavon
|33-34—67
|Paul Peterson
|33-34—67
|Chandler Phillips
|34-33—67
|Adam Schenk
|32-35—67
|Matti Schmid
|34-33—67
|Nick Taylor
|33-34—67
|Jhonattan Vegas
|33-34—67
|Vince Whaley
|35-32—67
|Wyndham Clark
|32-36—68
|Cameron Davis
|37-31—68
|Alex Fitzpatrick
|36-32—68
|Lanto Griffin
|33-35—68
|Max Homa
|34-34—68
|Beau Hossler
|35-33—68
|Viktor Hovland
|34-34—68
|Takumi Kanaya
|31-37—68
|Robert MacIntyre
|34-34—68
|William Mouw
|36-32—68
|Kristoffer Reitan
|34-34—68
|Neal Shipley
|35-33—68
|Ben Silverman
|34-34—68
|Roger Sloan
|36-32—68
|Davis Thompson
|34-34—68
|Camilo Villegas
|35-33—68
|Dylan Wu
|34-34—68
|Eric Zhao
|35-33—68
|Zachary Bauchou
|34-35—69
|Bud Cauley
|34-35—69
|Luke Clanton
|37-32—69
|Vince Covello
|34-35—69
|A.J. Ewart
|33-36—69
|Steven Fisk
|34-35—69
|Lucas Glover
|34-35—69
|Max Greyserman
|32-37—69
|Adam Hadwin
|33-36—69
|Kensei Hirata
|35-34—69
|Nicolai Hojgaard
|35-34—69
|Mackenzie Hughes
|34-35—69
|Christo Lamprecht
|35-34—69
|David Lipsky
|33-36—69
|Peter Malnati
|36-33—69
|Denny McCarthy
|35-34—69
|Mac Meissner
|32-37—69
|Rasmus Neergaard-Petersen
|33-36—69
|Aaron Rai
|33-36—69
|Joey Savoie
|32-37—69
|Michael Thorbjornsen
|36-33—69
|Kris Ventura
|34-35—69
|Karl Vilips
|34-35—69
|Sudarshan Yellamaraju
|35-34—69
|Kevin Yu
|33-36—69
|Michael Brennan
|35-35—70
|Jacob Bridgeman
|34-36—70
|Davis Chatfield
|33-37—70
|Joe Highsmith
|35-35—70
|Tom Hoge
|35-35—70
|Patton Kizzire
|35-35—70
|Hank Lebioda
|36-34—70
|Dawson Lew
|38-32—70
|Ashton McCulloch
|35-35—70
|Collin Morikawa
|36-34—70
|Drew Nesbitt
|34-36—70
|Alex Noren
|33-37—70
|Declan O’Donovan
|35-35—70
|Sean O’Hair
|35-35—70
|Jeremy Paul
|35-35—70
|Chad Ramey
|36-34—70
|Justin Rose
|35-35—70
|Kevin Roy
|35-35—70
|Marcelo Rozo
|35-35—70
|Calen Sanderson
|34-36—70
|Jordan L. Smith
|36-34—70
|Mike Weir
|34-36—70
|Rafael Campos
|38-33—71
|Corey Conners
|36-35—71
|Laurent Desmarchais
|35-36—71
|Adrien Dumont De Chassart
|37-34—71
|Chris Kirk
|35-36—71
|Justin Lower
|34-37—71
|Keita Nakajima
|35-36—71
|Thorbjorn Olesen
|34-37—71
|John Parry
|36-35—71
|Seamus Power
|34-37—71
|Jeevan Sihota
|35-36—71
|Austin Smotherman
|36-35—71
|Hayden Springer
|37-34—71
|Brian Campbell
|37-35—72
|Zecheng Dou
|36-36—72
|Lee Hodges
|36-36—72
|Joel Dahmen
|40-33—73
|Padraig Harrington
|37-36—73
|Stephan Jaeger
|35-38—73
|Ben Martin
|36-37—73
|Pontus Nyholm
|35-38—73
|John VanDerLaan
|36-37—73
|Yohann Benson
|38-36—74
|Andrew Putnam
|38-36—74
|Danny Walker
|37-37—74
|Nick Dunlap
|36-39—75
|Charley Hoffman
|35-41—76
|Paul Waring
|WD
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