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RBC Canadian Open Par Scores

The Associated Press

June 11, 2026, 7:38 PM

Thursday

At North Course

Alton, Ontario

Purse: $9.8 million

Yardage: 7,389; Par: 70

First Round

Matthew Anderson 32-32—64 -6
Sam Burns 33-31—64 -6
Eric Cole 31-33—64 -6
Emiliano Grillo 30-34—64 -6
Brooks Koepka 34-30—64 -6
Sahith Theegala 31-33—64 -6
Chandler Blanchet 33-32—65 -5
Ricky Castillo 32-33—65 -5
Tony Finau 33-32—65 -5
Patrick Fishburn 34-31—65 -5
Brice Garnett 29-36—65 -5
Doug Ghim 33-32—65 -5
Shane Lowry 31-34—65 -5
Sam Ryder 32-33—65 -5
David Skinns 32-33—65 -5
Jimmy Stanger 32-33—65 -5
Adam Svensson 32-33—65 -5
Erik Van Rooyen 30-35—65 -5
Ryan Fox 32-34—66 -4
Harry Hall 32-34—66 -4
Billy Horschel 32-34—66 -4
John Keefer 34-32—66 -4
Max McGreevy 33-33—66 -4
Taylor Pendrith 33-33—66 -4
Aldrich Potgieter 31-35—66 -4
Davis Riley 37-29—66 -4
Jackson Suber 33-33—66 -4
Jesper Svensson 34-32—66 -4
Alejandro Tosti 35-31—66 -4
Matt Wallace 31-35—66 -4
Danny Willett 33-33—66 -4
Christiaan Bezuidenhout 32-35—67 -3
Daniel Brown 34-33—67 -3
Trace Crowe 35-32—67 -3
Austin Eckroat 32-35—67 -3
Matt Fitzpatrick 34-33—67 -3
Tommy Fleetwood 33-34—67 -3
Garrick Higgo 34-33—67 -3
Rico Hoey 34-33—67 -3
Benjamin James 33-34—67 -3
Tom Kim 35-32—67 -3
Ben Kohles 32-35—67 -3
Hao-Tong Li 35-32—67 -3
Justin Matthews 33-34—67 -3
Keith Mitchell 32-35—67 -3
Taylor Moore 30-37—67 -3
Matthieu Pavon 33-34—67 -3
Paul Peterson 33-34—67 -3
Chandler Phillips 34-33—67 -3
Adam Schenk 32-35—67 -3
Matti Schmid 34-33—67 -3
Nick Taylor 33-34—67 -3
Jhonattan Vegas 33-34—67 -3
Vince Whaley 35-32—67 -3
Wyndham Clark 32-36—68 -2
Cameron Davis 37-31—68 -2
Alex Fitzpatrick 36-32—68 -2
Lanto Griffin 33-35—68 -2
Max Homa 34-34—68 -2
Beau Hossler 35-33—68 -2
Viktor Hovland 34-34—68 -2
Takumi Kanaya 31-37—68 -2
Robert MacIntyre 34-34—68 -2
William Mouw 36-32—68 -2
Kristoffer Reitan 34-34—68 -2
Neal Shipley 35-33—68 -2
Ben Silverman 34-34—68 -2
Roger Sloan 36-32—68 -2
Davis Thompson 34-34—68 -2
Camilo Villegas 35-33—68 -2
Dylan Wu 34-34—68 -2
Eric Zhao 35-33—68 -2
Zachary Bauchou 34-35—69 -1
Bud Cauley 34-35—69 -1
Luke Clanton 37-32—69 -1
Vince Covello 34-35—69 -1
A.J. Ewart 33-36—69 -1
Steven Fisk 34-35—69 -1
Lucas Glover 34-35—69 -1
Max Greyserman 32-37—69 -1
Adam Hadwin 33-36—69 -1
Kensei Hirata 35-34—69 -1
Nicolai Hojgaard 35-34—69 -1
Mackenzie Hughes 34-35—69 -1
Christo Lamprecht 35-34—69 -1
David Lipsky 33-36—69 -1
Peter Malnati 36-33—69 -1
Denny McCarthy 35-34—69 -1
Mac Meissner 32-37—69 -1
Rasmus Neergaard-Petersen 33-36—69 -1
Aaron Rai 33-36—69 -1
Joey Savoie 32-37—69 -1
Michael Thorbjornsen 36-33—69 -1
Kris Ventura 34-35—69 -1
Karl Vilips 34-35—69 -1
Sudarshan Yellamaraju 35-34—69 -1
Kevin Yu 33-36—69 -1
Michael Brennan 35-35—70 E
Jacob Bridgeman 34-36—70 E
Davis Chatfield 33-37—70 E
Joe Highsmith 35-35—70 E
Tom Hoge 35-35—70 E
Patton Kizzire 35-35—70 E
Hank Lebioda 36-34—70 E
Dawson Lew 38-32—70 E
Ashton McCulloch 35-35—70 E
Collin Morikawa 36-34—70 E
Drew Nesbitt 34-36—70 E
Alex Noren 33-37—70 E
Declan O’Donovan 35-35—70 E
Sean O’Hair 35-35—70 E
Jeremy Paul 35-35—70 E
Chad Ramey 36-34—70 E
Justin Rose 35-35—70 E
Kevin Roy 35-35—70 E
Marcelo Rozo 35-35—70 E
Calen Sanderson 34-36—70 E
Jordan L. Smith 36-34—70 E
Mike Weir 34-36—70 E
Rafael Campos 38-33—71 +1
Corey Conners 36-35—71 +1
Laurent Desmarchais 35-36—71 +1
Adrien Dumont De Chassart 37-34—71 +1
Chris Kirk 35-36—71 +1
Justin Lower 34-37—71 +1
Keita Nakajima 35-36—71 +1
Thorbjorn Olesen 34-37—71 +1
John Parry 36-35—71 +1
Seamus Power 34-37—71 +1
Jeevan Sihota 35-36—71 +1
Austin Smotherman 36-35—71 +1
Hayden Springer 37-34—71 +1
Brian Campbell 37-35—72 +2
Zecheng Dou 36-36—72 +2
Lee Hodges 36-36—72 +2
Joel Dahmen 40-33—73 +3
Padraig Harrington 37-36—73 +3
Stephan Jaeger 35-38—73 +3
Ben Martin 36-37—73 +3
Pontus Nyholm 35-38—73 +3
John VanDerLaan 36-37—73 +3
Yohann Benson 38-36—74 +4
Andrew Putnam 38-36—74 +4
Danny Walker 37-37—74 +4
Nick Dunlap 36-39—75 +5
Charley Hoffman 35-41—76 +6
Paul Waring WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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