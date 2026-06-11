RBC Canadian Open Par Scores

Thursday
At North Course
Alton, Ontario
Purse: $9.8 million
Yardage: 7,389; Par: 70
First Round
|Matthew Anderson
|32-32—64
|-6
|Sam Burns
|33-31—64
|-6
|Eric Cole
|31-33—64
|-6
|Emiliano Grillo
|30-34—64
|-6
|Brooks Koepka
|34-30—64
|-6
|Sahith Theegala
|31-33—64
|-6
|Chandler Blanchet
|33-32—65
|-5
|Ricky Castillo
|32-33—65
|-5
|Tony Finau
|33-32—65
|-5
|Patrick Fishburn
|34-31—65
|-5
|Brice Garnett
|29-36—65
|-5
|Doug Ghim
|33-32—65
|-5
|Shane Lowry
|31-34—65
|-5
|Sam Ryder
|32-33—65
|-5
|David Skinns
|32-33—65
|-5
|Jimmy Stanger
|32-33—65
|-5
|Adam Svensson
|32-33—65
|-5
|Erik Van Rooyen
|30-35—65
|-5
|Ryan Fox
|32-34—66
|-4
|Harry Hall
|32-34—66
|-4
|Billy Horschel
|32-34—66
|-4
|John Keefer
|34-32—66
|-4
|Max McGreevy
|33-33—66
|-4
|Taylor Pendrith
|33-33—66
|-4
|Aldrich Potgieter
|31-35—66
|-4
|Davis Riley
|37-29—66
|-4
|Jackson Suber
|33-33—66
|-4
|Jesper Svensson
|34-32—66
|-4
|Alejandro Tosti
|35-31—66
|-4
|Matt Wallace
|31-35—66
|-4
|Danny Willett
|33-33—66
|-4
|Christiaan Bezuidenhout
|32-35—67
|-3
|Daniel Brown
|34-33—67
|-3
|Trace Crowe
|35-32—67
|-3
|Austin Eckroat
|32-35—67
|-3
|Matt Fitzpatrick
|34-33—67
|-3
|Tommy Fleetwood
|33-34—67
|-3
|Garrick Higgo
|34-33—67
|-3
|Rico Hoey
|34-33—67
|-3
|Benjamin James
|33-34—67
|-3
|Tom Kim
|35-32—67
|-3
|Ben Kohles
|32-35—67
|-3
|Hao-Tong Li
|35-32—67
|-3
|Justin Matthews
|33-34—67
|-3
|Keith Mitchell
|32-35—67
|-3
|Taylor Moore
|30-37—67
|-3
|Matthieu Pavon
|33-34—67
|-3
|Paul Peterson
|33-34—67
|-3
|Chandler Phillips
|34-33—67
|-3
|Adam Schenk
|32-35—67
|-3
|Matti Schmid
|34-33—67
|-3
|Nick Taylor
|33-34—67
|-3
|Jhonattan Vegas
|33-34—67
|-3
|Vince Whaley
|35-32—67
|-3
|Wyndham Clark
|32-36—68
|-2
|Cameron Davis
|37-31—68
|-2
|Alex Fitzpatrick
|36-32—68
|-2
|Lanto Griffin
|33-35—68
|-2
|Max Homa
|34-34—68
|-2
|Beau Hossler
|35-33—68
|-2
|Viktor Hovland
|34-34—68
|-2
|Takumi Kanaya
|31-37—68
|-2
|Robert MacIntyre
|34-34—68
|-2
|William Mouw
|36-32—68
|-2
|Kristoffer Reitan
|34-34—68
|-2
|Neal Shipley
|35-33—68
|-2
|Ben Silverman
|34-34—68
|-2
|Roger Sloan
|36-32—68
|-2
|Davis Thompson
|34-34—68
|-2
|Camilo Villegas
|35-33—68
|-2
|Dylan Wu
|34-34—68
|-2
|Eric Zhao
|35-33—68
|-2
|Zachary Bauchou
|34-35—69
|-1
|Bud Cauley
|34-35—69
|-1
|Luke Clanton
|37-32—69
|-1
|Vince Covello
|34-35—69
|-1
|A.J. Ewart
|33-36—69
|-1
|Steven Fisk
|34-35—69
|-1
|Lucas Glover
|34-35—69
|-1
|Max Greyserman
|32-37—69
|-1
|Adam Hadwin
|33-36—69
|-1
|Kensei Hirata
|35-34—69
|-1
|Nicolai Hojgaard
|35-34—69
|-1
|Mackenzie Hughes
|34-35—69
|-1
|Christo Lamprecht
|35-34—69
|-1
|David Lipsky
|33-36—69
|-1
|Peter Malnati
|36-33—69
|-1
|Denny McCarthy
|35-34—69
|-1
|Mac Meissner
|32-37—69
|-1
|Rasmus Neergaard-Petersen
|33-36—69
|-1
|Aaron Rai
|33-36—69
|-1
|Joey Savoie
|32-37—69
|-1
|Michael Thorbjornsen
|36-33—69
|-1
|Kris Ventura
|34-35—69
|-1
|Karl Vilips
|34-35—69
|-1
|Sudarshan Yellamaraju
|35-34—69
|-1
|Kevin Yu
|33-36—69
|-1
|Michael Brennan
|35-35—70
|E
|Jacob Bridgeman
|34-36—70
|E
|Davis Chatfield
|33-37—70
|E
|Joe Highsmith
|35-35—70
|E
|Tom Hoge
|35-35—70
|E
|Patton Kizzire
|35-35—70
|E
|Hank Lebioda
|36-34—70
|E
|Dawson Lew
|38-32—70
|E
|Ashton McCulloch
|35-35—70
|E
|Collin Morikawa
|36-34—70
|E
|Drew Nesbitt
|34-36—70
|E
|Alex Noren
|33-37—70
|E
|Declan O’Donovan
|35-35—70
|E
|Sean O’Hair
|35-35—70
|E
|Jeremy Paul
|35-35—70
|E
|Chad Ramey
|36-34—70
|E
|Justin Rose
|35-35—70
|E
|Kevin Roy
|35-35—70
|E
|Marcelo Rozo
|35-35—70
|E
|Calen Sanderson
|34-36—70
|E
|Jordan L. Smith
|36-34—70
|E
|Mike Weir
|34-36—70
|E
|Rafael Campos
|38-33—71
|+1
|Corey Conners
|36-35—71
|+1
|Laurent Desmarchais
|35-36—71
|+1
|Adrien Dumont De Chassart
|37-34—71
|+1
|Chris Kirk
|35-36—71
|+1
|Justin Lower
|34-37—71
|+1
|Keita Nakajima
|35-36—71
|+1
|Thorbjorn Olesen
|34-37—71
|+1
|John Parry
|36-35—71
|+1
|Seamus Power
|34-37—71
|+1
|Jeevan Sihota
|35-36—71
|+1
|Austin Smotherman
|36-35—71
|+1
|Hayden Springer
|37-34—71
|+1
|Brian Campbell
|37-35—72
|+2
|Zecheng Dou
|36-36—72
|+2
|Lee Hodges
|36-36—72
|+2
|Joel Dahmen
|40-33—73
|+3
|Padraig Harrington
|37-36—73
|+3
|Stephan Jaeger
|35-38—73
|+3
|Ben Martin
|36-37—73
|+3
|Pontus Nyholm
|35-38—73
|+3
|John VanDerLaan
|36-37—73
|+3
|Yohann Benson
|38-36—74
|+4
|Andrew Putnam
|38-36—74
|+4
|Danny Walker
|37-37—74
|+4
|Nick Dunlap
|36-39—75
|+5
|Charley Hoffman
|35-41—76
|+6
|Paul Waring
|WD
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