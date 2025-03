Women’s College Basketball Scores

Friday, Mar. 7 EAST Georgetown 58, Providence 56 Michigan 98, Maryland 71 Saint Joseph’s 53, Rhode Island 50, OT St.…

Friday, Mar. 7

EAST

Georgetown 58, Providence 56

Michigan 98, Maryland 71

Saint Joseph’s 53, Rhode Island 50, OT

St. John’s 66, Butler 50

West Virginia 73, Kansas St. 69

SOUTH

Austin Peay 60, West Georgia 49

Chattanooga 63, Furman 55

Davidson 56, Dayton 36

Duke 61, Louisville 48

George Mason 87, Saint Louis 57

Georgia St. 65, Old Dominion 62

LSU 101, Florida 87

Marshall 75, Appalachian St. 66

NC State 73, Georgia Tech 72

North Carolina 60, Florida St. 56

Oklahoma 69, Kentucky 65

Richmond 63, Duquesne 58

South Carolina 84, Vanderbilt 63

Tennessee Tech 88, S. Indiana 78

UNC-Greensboro 54, Wofford 50

MIDWEST

Lindenwood (Mo.) 86, W. Illinois 75

North Dakota 80, St. Thomas (MN) 67

Notre Dame 73, California 64

Ohio St. 60, Iowa 59

UMKC 68, N. Dakota St. 58

Xavier 80, DePaul 73

SOUTHWEST

Baylor 69, Iowa St. 63

Bellarmine 80, Jacksonville 79, OT

TCU 69, Colorado 62

Texas 70, Mississippi 63

FAR WEST

Hawaii 66, CS Bakersfield 51

Loyola Marymount 66, Santa Clara 52

Pacific 64, San Diego 52

Southern Cal 84, Indiana 79

UCLA 85, Nebraska 74

