NCAA Division I Softball Regionals Glance

All Times EDT
(Double elimination; x-if necessary)
Athens (Ga.) Regional Friday, May 15
Game 1 – No. 6 Clemson (32-20) vs. UNC Greensboro (42-15), 4:30 p.m.
Game 2 – Charleston (30-28) vs. No. 4 Georgia (38-18), 7 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBD
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, TBD
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Austin (Texas) Regional
Friday, May 15
Game 1 – Baylor (28-26) vs. No. 8 Wisconsin (32-19), 1:30 p.m.
Game 2 – No. 1 Texas (42-10) vs. Wagner (22-26), 4 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBD
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, TBD
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Baton Rouge (La.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 5 Virginia St. (46-10) vs. South Alabama (32-25), 4 p.m.
Game 2 – Akron (34-23) vs. No. 4 LSU (37-17), 6:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBD
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, TBD.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Bryan-College Station (Texas) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 4 Texas A&M (45-9) vs. UConn (31-26), 2 p.m.
Game 2 – McNeese (40-20) vs. No. 5 Arizona St. (41-16), 4:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBD
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, TBD
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Durham (N.C.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 3 Duke (39-14) vs. Howard (28-17), noon
Game 2 – No. 6 Arizona (35-16) vs. Marshall (37-17), 2:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBD
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, TBD
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Eugene (Ore.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – St. Mary’s (40-14) vs. No. 5 Mississippi St. (38-18), 7:30 p.m.
Game 2 – No. 4 Oregon (40-12) vs. Idaho St. (37-18), 10 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBD
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, TBD.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Fayetteville (Ark.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 2 Arkansas (42-11) vs. Fordham (27-26), 5:30 p.m.
Game 2 – South Florida (42-15) vs. No. 7 Washington (36-18), 8 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBD
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, TBD
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Gainesville (Fla.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 2 Florida (48-10) vs. Florida A&M (32-20), 11 a.m.
Game 2 – No. 7 Texas St. (38-20) vs. Georgia Tech (30-27), 1:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBD
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, TBD
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Knoxville (Tenn.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 2 Tennessee (42-10) vs. Northern Kentucky (26-23), 5:30 p.m.
Game 2 – Indiana (42-14) vs. No. 7 Virginia (38-13), 8 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBD
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, TBD
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Lincoln (Neb.) Regional Friday, May 15
Game 1 – No. 8 Louisville (44-12) vs. Grand Canyon (52-8), 4 p.m.
Game 2 – No. 1 Nebraska (46-6) vs. South Dakota (20-34-1), 6:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBD
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, TBD
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Los Angeles Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 7 South Carolina (30-26) vs. Cal St. Fullerton (43-17), 7:30 p.m.
Game 2 – No. 2 UCLA (47-9) vs. Cal. Baptist (43-17), 10 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBD
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, TBD
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Lubbock (Texas) Regional
Friday, May 15
Game 1 – Boston U (46-13) vs. No. 6 Mississippi (36-24), 2 p.m.
Game 2 – No. 3 Texas Tech (52-6) vs. Marist (37-19), 4:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBD
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, TBD
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Norman (Okla.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 1 Oklahoma (48-8) vs. Binghamton (20-25), 3:30 p.m.
Game 2 – Michigan (34-20) vs. No. 8 Kansas (35-19), 6 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBD
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, TBD
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Stillwater (Okla.) Regional Friday, May 15
Game 1 – No. 4 Oklahoma St. (38-15) vs. Eastern Illinois (36-21), 4:30 p.m.
Game 2 – Princeton (33-13) vs. No. 5 Stanford (37-13), 2 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBD
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, TBD
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Tallahassee (Fla.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 3 Florida St. (49-8) vs. Stetson (36-20), noon
Game 2 – Jacksonville St. (45-14) vs. UCF (38-16-1), 2:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBD
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, TBD
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
Tuscaloosa (Ala.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 1 Alabama (49-7) vs. USC Upstate (36-21), 1 p.m.
Game 2 – Belmont (40-22) vs. No. 8 SE Louisiana (46-14), 3:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBD
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, TBD
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, TBD
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, TBD
x-Game 7 – Game 6 opponents, TBD
