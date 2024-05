Zurich Classic of New Orleans Scores

Saturday At TPC Louisiana New Orleans Purse: $8.9 million Yardage: 7,425; Par: 72 Third Round Z.Blair/P.Fishburn 63-70-60—193 L.List/H.Norlander 63-69-62—194 R.Brehm/M.Hubbard…

Z.Blair/P.Fishburn 63-70-60—193 L.List/H.Norlander 63-69-62—194 R.Brehm/M.Hubbard 61-70-64—195 R.McIlroy/S.Lowry 61-70-64—195 K.Lee/M.Kim 66-68-62—196 K.Yu/C.Pan 64-70-62—196 N.Echavarria/M.Greyserman 64-69-63—196 N.Taylor/A.Hadwin 63-69-64—196 C.Tarren/D.Skinns 63-69-65—197 T.Detry/R.Macintyre 62-71-64—197 Z.Johnson/R.Palmer 63-69-65—197 B.Kohles/P.Kizzire 61-72-65—198 C.Conners/T.Pendrith 63-69-66—198 C.Hoffman/N.Watney 65-68-65—198 H.Hall/S.Piercy 64-69-65—198 K.Mitchell/J.Dahmen 63-70-65—198 M.Meissner/A.Smotherman 63-70-65—198 P.Malnati/R.Knox 65-71-62—198 A.Eckroat/C.Gotterup 64-72-63—199 A.Rai/D.Lipsky 61-70-68—199 B.Taylor/S.O’Hair 63-71-65—199 C.Phillips/J.Bridgeman 65-71-63—199 D.Thompson/A.Novak 62-69-68—199 D.Wu/J.Lower 65-69-65—199 M.Fitzpatrick/A.Fitzpatrick 66-68-65—199 M.Wallace/T.Olesen 64-71-64—199 B.Garnett/S.Straka 66-69-65—200 C.Ramey/M.Trainer 66-69-65—200 G.Higgo/R.Fox 63-72-65—200 G.Sigg/C.Hadley 63-72-65—200 K.Kitayama/C.Morikawa 66-70-64—200 K.Kraft/K.Tway 66-70-64—200 P.Cantlay/X.Schauffele 65-67-68—200 B.Wu/J.Nicholas 66-69-66—201 N.Hardy/D.Riley 66-70-65—201 N.Lashley/R.Campos 63-73-65—201 S.Stevens/P.Barjon 63-71-67—201 V.Norrman/J.Campillo 66-70-65—201 D.Ghim/C.Kim 65-69-68—202 C.Reavie/B.Snedeker 66-70-72—208

