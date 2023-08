Italy 1, Argentina 0

Argentina 0 0 — 0 Italy 0 1 — 1 First Half_None. Second Half_1, Italy, Girelli, (Boattin), 87th minute. Goalies_Argentina,…

Argentina 0 0 — 0 Italy 0 1 — 1

First Half_None.

Second Half_1, Italy, Girelli, (Boattin), 87th minute.

Goalies_Argentina, Vanina Correa, Lara Esponda, Abigail Chaves; Italy, Francesca Durante, Laura Giuliani, Rachele Baldi.

Yellow Cards_Larroquette, Argentina, 12th; Caruso, Italy, 25th; Mayorga, Argentina, 68th; Bonsegundo, Argentina, 76th; Bonansea, Italy, 85th; Stabile, Argentina, 90th+6.

Referee_Melissa Paola Borjas Pastrana. Assistant Referees_Shirley Susana Perello Lopez, Sandra Ramirez, Tatiana Guzman. 4th Official_Ivana Martincic.

A_30,889.

