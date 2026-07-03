La principal sospechosa del ataque con bomba en Mónaco es una mujer que se disfrazó de hombre

La principal sospechosa de un atentado con bomba que hirió a un magnate ucraniano el lunes en Mónaco es una…

La principal sospechosa de un atentado con bomba que hirió a un magnate ucraniano el lunes en Mónaco es una mujer ucraniana que se disfrazó de hombre, informaron las autoridades locales.

Identificada en una notificación roja de Interpol como Anastasiia Berezovska, de 39 años, residía anteriormente en Alemania y tiene un tatuaje —posiblemente de una serpiente— que le recorre el brazo derecho desde el hombro hasta el codo.

Tras el ataque, la sospechosa huyó a la vecina Francia y luego condujo hasta Italia en un vehículo con matrícula alemana que había sido alquilado para la operación, añadieron los fiscales.

La sofisticación de la bomba utilizada sugiere la participación de más de un autor, señalaron los fiscales, agregando que dos hombres fueron detenidos en Mónaco pero posteriormente puestos en libertad por falta de pruebas.

La principal sospechosa es objeto de una búsqueda policial desde que, hace cuatro días, estallara una bomba en la entrada de uno de los edificios de apartamentos más exclusivos de Mónaco, dirigida contra el empresario de origen ucraniano Vadym Yermolaiev, según informó BFMTV, afiliada de CNN.

Poco después del ataque, BFMTV difundió una fotografía de la presunta sospechosa. Inicialmente, los medios de comunicación creyeron que se trataba de un hombre que huía vistiendo un suéter negro y pantalones claros, con el cabello aparentemente oculto bajo un sombrero de pescador negro.

The-CNN-Wire

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