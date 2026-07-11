2026 MLB Draft Selections

Saturday, July 11
At Philadelphia
First Round
NYM, NYY, PHI, TOR and LAD penalized 10 spots for exceeding second surcharge threshold of competitive-balance tax
1. Chicago White Sox, Roch Cholowsky, ss, UCLA.
2. Tampa Bay Rays, Grady Emerson, ss, Fort Worth Christian HS, Texas.
3. Minnesota Twins, Vahn Lackey, c, Georgia Tech.
4. San Francisco Giants, Jackson Flora, rhp, UC Santa Barbara.
5. Pittsburgh Pirates, Derek Curiel, of, LSU.
6. Kansas City Royals, Zion Rose, of, Louisville.
7. Baltimore Orioles, Eric Booth Jr., of, Oak Grove HS, Miss.
8. Athletics, Drew Burress, of, Georgia Tech.
9. Atlanta Braves, AJ Gracia, of, Virginia.
10. Colorado Rockies, Tyler Bell, ss, Kentucky.
11. Washington Nationals, Chris Hacopian, 2b, Texas A&M.
12. Los Angeles Angels, Jared Grindlinger, of, Huntington Beach HS, Calif.
13. St. Louis Cardinals, Trevor Condon, of, Etowah HS, Ga.
14. Miami Marlins, Jacob Lombard, ss, Gulliver Prep HS, Fla.
15. Arizona Diamondbacks, Ryder Helfrick, c, Arkansas.
16. Texas Rangers, Gio Rojas, lhp, Marjory Stoneman Douglas HS, Fla.
17. Houston Astros, Logan Hughes, of, Texas Tech.
18. Cincinnati Reds, Justin Lebron, ss, Alabama.
19. Cleveland Guardians, Liam Peterson, rhp, Florida.
20. Boston Red Sox, Jake Schaffner, ss, North Carolina.
21. San Diego Padres, Coleman Borthwick, 3b, South Walton HS, Fla.
22. Detroit Tigers, Cameron Flukey, rhp, Coastal Carolina.
23. Chicago Cubs, Cade Townsend, rhp, Mississippi.
24. Seattle Mariners, Ace Reese, 3b, Mississippi State.
25. Milwaukee Brewers, Trey Ebel, ss, Corona HS, Calif.
27. New York Mets, Carson Wiggins, rhp, Arkansas.
35. New York Yankees, Hunter Dietz, lhp, Arkansas.
36. Philadelphia Phillies, Tyler Spangler, ss, De La Salle HS, Calif.
39. Toronto Blue Jays, Cole Carlon, lhp, Arizona State.
40. Los Angeles Dodgers, Bo Lawrence, ss, Christ Church Episcopal HS, S.C.
Prospect Promotion Incentive
26. Atlanta Braves, Carter Beck, of, Indiana State.
28. Houston Astros, Jack Radel, rhp, Notre Dame.
Competitive Balance Round A
29. San Francisco Giants, Carson Bolemon, lhp, Southside Christian HS, S.C.
30. Kansas City Royals, Taylor Rabe, rhp, Mississippi.
31. Arizona Diamondbacks, Blake Bryant, rhp, Citizens Christian HS, Ga.
32. St. Louis Cardinals, Tegan Kuhns, rhp, Tennessee.
33 Tampa Bay Rays, Taj Marchand, ss, James Island HS, S.C.
34. Chicago White Sox, Landon Thome, ss, Nazareth Academy, Ill.
37. Colorado Rockies, Daniel Jackson, c, Georgia.
Second Round
38. Colorado Rockies, Logan Reddemann, rhp, UCLA.
41. Chicago White Sox, Cole Prosek, 2b, Magnolia Heights HS, Miss.
42. Washington Nationals, Chase Brunson, of, TCU.
43. Minnesota Twins, Carson Tinney, c, Texas.
44. Pittsburgh Pirates, Aiden Ruiz, The Stony Brook HS, N.Y.
45. Los Angeles Angels, Jarren Advincula, 2b, Georgia Tech.
46. Baltimore Orioles, Ty Head, of, NC State.
47. Athletics, Mason Edwards, lhp, Southern Cal.
48. Atlanta Braves, Kaiden McCarthy, rhp, Vermont Academy, Vt.
49. Tampa Bay Rays, Ben Blair, rhp, Liberty.
50. St. Louis Cardinals, Rocco Maniscalco, ss, Oxford HS, Miss.
51. Pittsburgh Pirates (supplemental), Chris Rembert, 2b, Auburn.
52. Miami Marlins, Ethan Kleinschmit, lhp, Oregon State.
53. Arizona Diamondbacks, Carson Kerce, ss, Georgia Tech.
54. Texas Rangers, Connor Comeau, ss, L.C. Anderson HS, Texas.
55. San Francisco Giants, Kaden Waechter, rhp, Jesuit HS, Fla.
56. Kansas City Royals, Jack Slightom, rhp, Lyons Township HS, Ill.
57. Houston Astros, Wes Mendes, lhp, Florida State.
58. Cincinnati Reds, Eric Becker, ss, Virginia.
59. Cleveland Guardians, Logan Schmidt, lhp, Ganesha HS, Calif.
60. San Diego Padres, Elliot Lascelles, ss, Upper Cananda College HS, Ontario.
61. Detroit Tigers, Tyson LeBlanc, ss, Kansas.
62. Chicago Cubs, Caden Sorrell, of, Texas A&M.
63. New York Yankees, Sean Duncan, lhp, Terry Fox SS, British Columbia.
64. Philadelphia Phillies, Caden Bogenpohl, of, Missouri State.
65. Seattle Mariners, Jake Brown, of, LSU.
66. Milwaukee Brewers, Sawyer Strosnider, of, TCU.
Competitive Balance Round B
67. Boston Red Sox, Owen Hull, of, North Carolina.
68. St. Louis Cardinals, Andrew Williamson, of, Central Florida.
69. Detroit Tigers, Evan Dempsey, rhp, Florida Gulf Coast.
70. Cincinnati Reds, Mulivai Levu, 1b, UCLA.
71. Miami Marlins, Ryan Peterson, rhp, Sam Houston.
72. St. Louis Cardinals, Dawson Montesa, rhp, West Virginia.
73. Athletics, Gabe Gaeckle, rhp, Arkansas.
74. Minnesota Twins, Brent Renfrow, rhp, Virginia Tech.
Free-agent Compensation
75. Chicago Cubs, Myles Bailey, 1b, Florida State.
Third Round
76. Colorado Rockies, Jack Natili, c, Cincinnati.
77. Chicago White Sox, Joey Volchko, rhp, Georgia.
78. Washington Nationals, Luke Williams, ss, Franklin Regional HS, Pa.
79. Minnesota Twins, Ethan Wachsmann, rhp, Grandview HS, Colo.
80. Pittsburgh Pirates, Jason DeCaro, rhp, North Carolina.
81. Los Angeles Angels, Gavin Grahovac, 3b, Texas A&M.
82. Baltimore Orioles, Dominic Voegele, rhp, Kansas.
83. Athletics, Jacob Dudan, rhp, NC State.
84. Atlanta Braves, Jensen Hirschkorn, rhp, Kingsburg HS, Calif.
85. Tampa Bay Rays, Gavin Giese, rhp, Dana Hills HS, Calif.
86. St. Louis Cardinals, Caden ferraro, of, Texas Tech.
87. Miami Marlins, Cam Kozeal, ss, Arkansas.
88. Arizona Diamondbacks, Brayden Dowd, of, Florida State.
89. Texas Rangers, Brody Bumila, lhp, Bishop feehan HS, Mass.
90. San Francisco Giants, Peyton bonds, of, Rutgers.
91. Kansas City Royals, Maxx Yehl, lhp, West Virginia.
92. New York Mets, Aiden Robbins, of, Texas.
93. Houston Astros, Keon Johnson, ss, First Presbyterian HS, Ga.
94. Cincinnati Reds, Tyner Horn, rhp, Nebraska.
95. Cleveland Guardians, Tre Broussard, of, Houston.
96. Boston Red Sox, Jace Mataczynski, ss, Hudson HS, Wis.
97. San Diego Padres, Ryan Lynch, rhp, North Carolina.
98. Chicago Cubs, Carson Jasa, rhp, Nebraska.
99. New York Yankees, Brandan Brock, c, Oklahoma.
100. Philadelphia Phillies, Ruger Riojas, rhp, Texas.
101. Seattle Mariners, Nathan Taylor, rhp, Cincinnati.
102. Milwaukee Brewers, Kyle Jones, of, Florida.
103. Toronto Blue Jays, Ryan Cooney, ss, Oregon.
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