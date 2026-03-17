2026 Washington Nationals Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 2:10 PM

March 26 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

March 28 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

March 29 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

March 30 at Philadelphia, 6:40 p.m.

March 31 at Philadelphia, 6:40 p.m.

April 1 at Philadelphia, 1:05 p.m.

April 3 L.A. Dodgers, 1:05 p.m.

April 4 L.A. Dodgers, 4:05 p.m.

April 5 L.A. Dodgers, 1:35 p.m.

April 6 St. Louis, 6:45 p.m.

April 7 St. Louis, 6:45 p.m.

April 8 St. Louis, 4:05 p.m.

April 10 at Milwaukee, 7:40 p.m.

April 11 at Milwaukee, 7:10 p.m.

April 12 at Milwaukee, 2:10 p.m.

April 13 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

April 14 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

April 15 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

April 16 at Pittsburgh, 12:35 p.m.

April 17 San Francisco, 6:45 p.m.

April 18 San Francisco, 4:05 p.m.

April 19 San Francisco, 1:35 p.m.

April 20 Atlanta, 6:45 p.m.

April 21 Atlanta, 6:45 p.m.

April 22 Atlanta, 6:45 p.m.

April 23 Atlanta, 1:05 p.m.

April 24 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

April 25 at Chicago White Sox, 4:10 p.m.

April 26 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

April 28 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

April 29 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

April 30 at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

May 1 Milwaukee, 6:45 p.m.

May 2 Milwaukee, 4:05 p.m.

May 3 Milwaukee, 1:35 p.m.

May 5 Minnesota, 6:45 p.m.

May 6 Minnesota, 6:45 p.m.

May 7 Minnesota, 1:05 p.m.

May 8 at Miami, 7:10 p.m.

May 9 at Miami, 4:10 p.m.

May 10 at Miami, 12:15 p.m.

May 12 at Cincinnati, 6:40 p.m.

May 13 at Cincinnati, 6:40 p.m.

May 14 at Cincinnati, 12:40 p.m.

May 15 Baltimore, 6:45 p.m.

May 16 Baltimore, 4:05 p.m.

May 17 Baltimore, 1:35 p.m.

May 18 N.Y. Mets, 6:45 p.m.

May 19 N.Y. Mets, 6:45 p.m.

May 20 N.Y. Mets, 6:45 p.m.

May 21 N.Y. Mets, 4:05 p.m.

May 22 at Atlanta, 7:15 p.m.

May 23 at Atlanta, 4:10 p.m.

May 24 at Atlanta, 4:10 p.m.

May 25 at Cleveland, 6:10 p.m.

May 26 at Cleveland, 6:10 p.m.

May 27 at Cleveland, 1:10 p.m.

May 29 San Diego, 6:45 p.m.

May 30 San Diego, 4:05 p.m.

May 31 San Diego, 1:35 p.m.

June 1 Miami, 6:45 p.m.

June 2 Miami, 6:45 p.m.

June 3 Miami, 1:05 p.m.

June 5 at Arizona, 9:40 p.m.

June 6 at Arizona, 4:10 p.m.

June 7 at Arizona, 3:15 p.m.

June 8 at San Francisco, 9:45 p.m.

June 9 at San Francisco, 9:45 p.m.

June 10 at San Francisco, 3:45 p.m.

June 12 Seattle, 6:45 p.m.

June 13 Seattle, 4:05 p.m.

June 14 Seattle, 1:35 p.m.

June 15 Kansas City, 6:45 p.m.

June 16 Kansas City, 6:45 p.m.

June 17 Kansas City, 1:05 p.m.

June 19 at Tampa Bay, 7:10 p.m.

June 20 at Tampa Bay, 4:10 p.m.

June 21 at Tampa Bay, 1:40 p.m.

June 22 Philadelphia, 6:45 p.m.

June 23 Philadelphia, 6:45 p.m.

June 24 Philadelphia, 6:45 p.m.

June 25 Philadelphia, 6:45 p.m.

June 26 at Baltimore, 7:05 p.m.

June 27 at Baltimore, 7:05 p.m.

June 28 at Baltimore, 1:35 p.m.

June 29 at Boston, 7:10 p.m.

June 30 at Boston, 7:10 p.m.

July 1 at Boston, 1:35 p.m.

July 3 Pittsburgh, 6:45 p.m.

July 4 Pittsburgh, 11:05 a.m.

July 5 Pittsburgh, 1:00 p.m.

July 6 Houston, 7:05 p.m.

July 7 Houston, 6:45 p.m.

July 8 Houston, 6:45 p.m.

July 10 N.Y. Yankees, 6:45 p.m.

July 11 N.Y. Yankees, 4:05 p.m.

July 12 N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

July 17 at Athletics, 9:40 p.m.

July 18 at Athletics, 10:05 p.m.

July 19 at Athletics, 4:05 p.m.

July 20 at Colorado, 8:40 p.m.

July 21 at Colorado, 8:40 p.m.

July 22 at Colorado, 3:10 p.m.

July 24 Arizona, 6:45 p.m.

July 25 Arizona, 4:05 p.m.

July 26 Arizona, 1:35 p.m.

July 27 Toronto, 6:45 p.m.

July 28 Toronto, 6:45 p.m.

July 29 Toronto, 1:05 p.m.

July 30 at Atlanta, 7:15 p.m.

July 31 at Atlanta, 7:15 p.m.

Aug. 1 at Atlanta, 7:15 p.m.

Aug. 2 at Atlanta, 1:35 p.m.

Aug. 3 at Philadelphia, 6:40 p.m.

Aug. 4 at Philadelphia, 6:40 p.m.

Aug. 5 at Philadelphia, 6:40 p.m.

Aug. 6 at Philadelphia, 6:05 p.m.

Aug. 7 Cincinnati, 6:45 p.m.

Aug. 8 Cincinnati, 6:45 p.m.

Aug. 9 Cincinnati, 12:15 p.m.

Aug. 11 Chicago Cubs, 6:45 p.m.

Aug. 12 Chicago Cubs, 6:45 p.m.

Aug. 13 Chicago Cubs, 4:05 p.m.

Aug. 14 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Aug. 15 at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Aug. 16 at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Aug. 18 at Texas, 8:05 p.m.

Aug. 19 at Texas, 8:05 p.m.

Aug. 20 at Texas, 8:05 p.m.

Aug. 21 at Miami, 7:10 p.m.

Aug. 22 at Miami, 4:10 p.m.

Aug. 23 at Miami, 1:40 p.m.

Aug. 24 Colorado, 6:45 p.m.

Aug. 25 Colorado, 6:45 p.m.

Aug. 26 Colorado, 6:45 p.m.

Aug. 27 Colorado, 1:05 p.m.

Aug. 28 Miami, 6:45 p.m.

Aug. 29 Miami, 4:05 p.m.

Aug. 30 Miami, 12:15 p.m.

Aug. 31 Miami, 6:45 p.m.

Sept. 1 Atlanta, 6:45 p.m.

Sept. 2 Atlanta, 1:05 p.m.

Sept. 4 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Sept. 5 at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Sept. 6 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Sept. 7 at San Diego, 5:10 p.m.

Sept. 8 at San Diego, 9:40 p.m.

Sept. 9 at San Diego, 4:10 p.m.

Sept. 11 L.A. Angels, 6:45 p.m.

Sept. 12 L.A. Angels, 4:05 p.m.

Sept. 13 L.A. Angels, 1:35 p.m.

Sept. 15 Philadelphia, 6:45 p.m.

Sept. 16 Philadelphia, 6:45 p.m.

Sept. 18 at St. Louis, 8:15 p.m.

Sept. 19 at St. Louis, 7:15 p.m.

Sept. 20 at St. Louis, 2:15 p.m.

Sept. 21 at Detroit, 6:40 p.m.

Sept. 22 at Detroit, 6:40 p.m.

Sept. 23 at Detroit, 1:10 p.m.

Sept. 25 N.Y. Mets, 6:45 p.m.

Sept. 26 N.Y. Mets, 4:05 p.m.

Sept. 27 N.Y. Mets, 3:05 p.m.

