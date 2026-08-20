Western & Southern Open Results

Wednesday
At Lindner Family Tennis Center
Cincinnati
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
CINCINNATI (AP) _ Results Wednesday from Western & Southern Open at Lindner Family Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 16
Flavio Cobolli (7), Italy, def. Rafael Jodar (12), Spain, 4-6, 7-6 (3), 6-3.
Thiago Agustin Tirante, Argentina, def. Jakub Mensik (14), Czechia, 5-7, 6-4, 6-4.
Arthur Fils (21), France, def. Alex de Minaur (5), Australia, 6-3, 6-4.
Tommy Paul (18), United States, def. Alexander Zverev (1), Germany, 4-6, 7-6 (6), 6-4.
Brandon Nakashima (27), United States, def. Nuno Borges, Portugal, 6-3, 6-7 (5), 6-3.
Taylor Fritz (6), United States, def. Christopher O’Connell, Australia, 6-4, 6-3.
Lorenzo Musetti (10), Italy, def. Jaime Faria, Portugal, 7-5, 6-2.
Frances Tiafoe (17), United States, def. Felix Auger-Aliassime (2), Canada, 6-3, 6-4.
Women’s Singles
Round of 16
Iga Swiatek (7), Poland, def. Diane Parry, France, 6-3, 6-3.
Marta Kostyuk (10), Ukraine, def. Mirra Andreeva (5), Russia, 4-6, 6-0, 6-2.
Jessica Pegula (3), United States, def. Sorana Cirstea (15), Romania, 6-2, 4-6, 7-5.
Amanda Anisimova (9), United States, def. Linda Noskova (6), Czechia, 6-1, 6-4.
Elena Rybakina (2), Kazakhstan, def. Diana Shnaider (14), Russia, 6-4, 6-4.
Coco Gauff (4), United States, def. Marie Bouzkova (22), Czechia, 6-3, 6-2.
Madison Keys (20), United States, def. Wang Xiyu, China, 7-6 (3), 6-4.
Sara Bejlek, Czechia, def. Aryna Sabalenka (1), Belarus, 7-6 (7), 6-4.
Men’s Doubles
Round of 16
Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (2), Argentina, def. Nikola Mektic, Croatia, and Austin Krajicek, United States, 6-3, 5-7, 10-4.
Tomas Martin Etcheverry, Argentina, and Luciano Darderi, Italy, def. Evan King and Robert Galloway, United States, 6-4, 5-7, 10-7.
Fabien Reboul and Sadio Doumbia, France, def. Jakob Schnaitter and Mark Wallner, Germany, 6-4, 6-4.
Rafael Matos and Orlando Luz, Brazil, def. Marcelo Melo, Brazil, and Alexander Zverev, Germany, 7-6 (4), 6-3.
Women’s Doubles
Round of 16
Alexandra Panova, Russia, and Magali Kempen, Belgium, def. Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (2), Kazakhstan, 6-3, 6-2.
Caty McNally and Iva Jovic, United States, def. Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (1), Czechia, 5-7, 6-4, 10-8.
Kristina Mladenovic, France, and Hanyu Guo (3), China, def. Marta Kostyuk, Ukraine, and Peyton Stearns, United States, 3-6, 6-3, 10-6.
Marie Bouzkova and Linda Noskova, Czechia, def. Gabriela Dabrowski, Canada, and Barbora Krejcikova, Czechia, 6-3, 1-6, 10-7.
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