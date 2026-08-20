x-first half winner All Times EDT Tuesday’s Games Vancouver 10, Eugene 5 Spokane 12, Hillsboro 10 Tri-City 12, Everett 9…

x-first half winner

All Times EDT

Tuesday’s Games

Vancouver 10, Eugene 5

Spokane 12, Hillsboro 10

Tri-City 12, Everett 9

Wednesday’s Games

Eugene 6, Vancouver 4

Hillsboro 5, Spokane 2

Tri-City 4, Everett 3

Thursday’s Games

Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.

Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.

Everett at Tri-City, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.

Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.

Everett at Tri-City, 10:05 p.m.

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