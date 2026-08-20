x-first half winner
All Times EDT
Tuesday’s Games
Vancouver 10, Eugene 5
Spokane 12, Hillsboro 10
Tri-City 12, Everett 9
Wednesday’s Games
Eugene 6, Vancouver 4
Hillsboro 5, Spokane 2
Tri-City 4, Everett 3
Thursday’s Games
Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.
Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.
Everett at Tri-City, 10:05 p.m.
Friday’s Games
Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.
Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.
Everett at Tri-City, 10:05 p.m.
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