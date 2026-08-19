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Sports Betting Line

The Associated Press

August 19, 2026, 11:46 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HOUSTON (40½) Las Vegas
San Francisco (38½) at LA CHARGERS

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PITTSBURGH (39½) NY Jets
at JACKSONVILLE (38½) Carolina
at DENVER (41½) Green Bay

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT (37½) Washington
at MINNESOTA (36½) Baltimore
at CLEVELAND 3 (36½) Buffalo
at INDIANAPOLIS (36½) Atlanta
New Orleans 3 (37½) at LA RAMS
NY Giants (37½) at MIAMI
Philadelphia (36½) at NEW ENGLAND
Chicago 3 (36½) at CINCINNATI
at TAMPA BAY 3 (37½) Kansas City
at ARIZONA (37½) Dallas

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TENNESSEE 3 (38½) Seattle

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (47½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (60½) San Jose State
at VIRGINIA (53½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE (47½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (52½) Sacramento State
at STANFORD (49½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (53½) New Mexico State
at UNLV (57½) Memphis

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY OFF Toronto OFF
at KANSAS CITY OFF Athletics OFF
at BALTIMORE OFF N.Y Yankees OFF
at HOUSTON OFF LA Angels OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CINCINNATI OFF St. Louis OFF

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CLEVELAND OFF San Francisco OFF
at CHICAGO WHITE SOX OFF Atlanta OFF
at MILWAUKEE OFF Seattle OFF
at TEXAS OFF Washington OFF

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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