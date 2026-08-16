The Standard Portland Classic Scores

Sunday
At Columbia Edgewater Country Club
Portland, Ore.
Purse: $2 million
Yardage: 6,541; Par: 72
Final Round
|Jeeno Thitikul
|68-67-67-64—266
|Chanettee Wannasaen
|69-68-67-63—267
|Arpichaya Yubol
|66-66-68-67—267
|Sophia Schubert
|67-66-67-71—271
|Na Rin An
|69-68-66-69—272
|Pajaree Anannarukarn
|67-66-72-67—272
|Celine Boutier
|69-67-70-66—272
|Suvichaya Vinijchaitham
|67-70-70-66—273
|Rose Zhang
|70-65-70-68—273
|Chella Choi
|70-67-67-70—274
|Manon De Roey
|67-69-68-70—274
|Jiwon Jeon
|67-71-66-70—274
|Somi Lee
|72-68-67-67—274
|Anne Chen
|74-65-70-66—275
|Nataliya Guseva
|67-68-73-67—275
|Erika Hara
|69-66-69-71—275
|Minami Katsu
|70-67-67-71—275
|Lauren Coughlin
|70-68-71-67—276
|Andrea Lee
|70-68-73-65—276
|Hye Jin Choi
|66-67-72-72—277
|Mariel Galdiano
|65-71-70-71—277
|Morgane Metraux
|68-67-75-67—277
|Yealimi Noh
|69-67-69-72—277
|Ruoning Yin
|69-68-71-69—277
|Aditi Ashok
|69-71-66-72—278
|Ayaka Furue
|68-70-72-68—278
|Esther Henseleit
|72-67-71-68—278
|Chizzy Iwai
|67-71-69-71—278
|Soo Bin Joo
|67-70-68-73—278
|Hae-Ran Ryu
|67-68-72-71—278
|Dewi Weber
|67-70-69-72—278
|Ana Belac
|72-68-69-70—279
|Nicole Broch Estrup
|71-68-68-72—279
|Robyn Choi
|67-70-71-71—279
|Lindy Duncan
|68-70-70-71—279
|Megha Ganne
|71-68-67-73—279
|Juniper Jang
|72-67-72-68—279
|Yan Liu
|67-72-69-71—279
|Benedetta Moresco
|67-69-74-69—279
|Xiaowen Yin
|73-66-71-69—279
|Madison Young
|71-69-67-72—279
|Jenny Bae
|70-69-70-71—280
|Olivia Cowan
|66-72-70-72—280
|Jodi Ewart Shadoff
|70-68-72-70—280
|You Min Hwang
|67-73-68-72—280
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|67-73-69-71—280
|Weiwei Zhang
|71-68-67-74—280
|Amanda Doherty
|73-67-70-71—281
|Nastasia Nadaud
|69-71-73-68—281
|Emily Pedersen
|74-66-68-73—281
|Wei-Ling Hsu
|72-68-71-71—282
|Gurleen Kaur
|70-70-71-71—282
|Mao Saigo
|69-68-75-70—282
|Camille Boyd
|68-72-71-72—283
|Ashleigh Buhai
|69-69-72-73—283
|MinJi Kang
|71-69-70-73—283
|Stephanie Meadow
|71-69-70-73—283
|Nika Ito
|71-69-74-70—284
|Alexa Pano
|69-71-71-74—285
|Lauren Walsh
|66-73-74-72—285
|Grace Kim
|66-69-74-77—286
|Mimi Rhodes
|68-71-71-78—288
|Maude-Aimee Leblanc
|72-68-76-74—290
|Lauren Tenuta
|69-70-74-78—291
|Emily Tubert
|73-67-76-75—291
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