The Standard Portland Classic Par Scores

Sunday
At Columbia Edgewater Country Club
Portland, Ore.
Purse: $2 million
Yardage: 6,541; Par: 72
Final Round
|Jeeno Thitikul
|68-67-67-64—266
|-22
|Chanettee Wannasaen
|69-68-67-63—267
|-21
|Arpichaya Yubol
|66-66-68-67—267
|-21
|Sophia Schubert
|67-66-67-71—271
|-17
|Na Rin An
|69-68-66-69—272
|-16
|Pajaree Anannarukarn
|67-66-72-67—272
|-16
|Celine Boutier
|69-67-70-66—272
|-16
|Suvichaya Vinijchaitham
|67-70-70-66—273
|-15
|Rose Zhang
|70-65-70-68—273
|-15
|Chella Choi
|70-67-67-70—274
|-14
|Manon De Roey
|67-69-68-70—274
|-14
|Jiwon Jeon
|67-71-66-70—274
|-14
|Somi Lee
|72-68-67-67—274
|-14
|Anne Chen
|74-65-70-66—275
|-13
|Nataliya Guseva
|67-68-73-67—275
|-13
|Erika Hara
|69-66-69-71—275
|-13
|Minami Katsu
|70-67-67-71—275
|-13
|Lauren Coughlin
|70-68-71-67—276
|-12
|Andrea Lee
|70-68-73-65—276
|-12
|Hye Jin Choi
|66-67-72-72—277
|-11
|Mariel Galdiano
|65-71-70-71—277
|-11
|Morgane Metraux
|68-67-75-67—277
|-11
|Yealimi Noh
|69-67-69-72—277
|-11
|Ruoning Yin
|69-68-71-69—277
|-11
|Aditi Ashok
|69-71-66-72—278
|-10
|Ayaka Furue
|68-70-72-68—278
|-10
|Esther Henseleit
|72-67-71-68—278
|-10
|Chizzy Iwai
|67-71-69-71—278
|-10
|Soo Bin Joo
|67-70-68-73—278
|-10
|Hae-Ran Ryu
|67-68-72-71—278
|-10
|Dewi Weber
|67-70-69-72—278
|-10
|Ana Belac
|72-68-69-70—279
|-9
|Nicole Broch Estrup
|71-68-68-72—279
|-9
|Robyn Choi
|67-70-71-71—279
|-9
|Lindy Duncan
|68-70-70-71—279
|-9
|Megha Ganne
|71-68-67-73—279
|-9
|Juniper Jang
|72-67-72-68—279
|-9
|Yan Liu
|67-72-69-71—279
|-9
|Benedetta Moresco
|67-69-74-69—279
|-9
|Xiaowen Yin
|73-66-71-69—279
|-9
|Madison Young
|71-69-67-72—279
|-9
|Jenny Bae
|70-69-70-71—280
|-8
|Olivia Cowan
|66-72-70-72—280
|-8
|Jodi Ewart Shadoff
|70-68-72-70—280
|-8
|You Min Hwang
|67-73-68-72—280
|-8
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|67-73-69-71—280
|-8
|Weiwei Zhang
|71-68-67-74—280
|-8
|Amanda Doherty
|73-67-70-71—281
|-7
|Nastasia Nadaud
|69-71-73-68—281
|-7
|Emily Pedersen
|74-66-68-73—281
|-7
|Wei-Ling Hsu
|72-68-71-71—282
|-6
|Gurleen Kaur
|70-70-71-71—282
|-6
|Mao Saigo
|69-68-75-70—282
|-6
|Camille Boyd
|68-72-71-72—283
|-5
|Ashleigh Buhai
|69-69-72-73—283
|-5
|MinJi Kang
|71-69-70-73—283
|-5
|Stephanie Meadow
|71-69-70-73—283
|-5
|Nika Ito
|71-69-74-70—284
|-4
|Alexa Pano
|69-71-71-74—285
|-3
|Lauren Walsh
|66-73-74-72—285
|-3
|Grace Kim
|66-69-74-77—286
|-2
|Mimi Rhodes
|68-71-71-78—288
|E
|Maude-Aimee Leblanc
|72-68-76-74—290
|+2
|Lauren Tenuta
|69-70-74-78—291
|+3
|Emily Tubert
|73-67-76-75—291
|+3
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.