Live Radio
Home » Sports » The Standard Portland Classic…

The Standard Portland Classic Par Scores

The Associated Press

August 16, 2026, 5:10 PM

Sunday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $2 million

Yardage: 6,541; Par: 72

Final Round

Jeeno Thitikul 68-67-67-64—266 -22
Chanettee Wannasaen 69-68-67-63—267 -21
Arpichaya Yubol 66-66-68-67—267 -21
Sophia Schubert 67-66-67-71—271 -17
Na Rin An 69-68-66-69—272 -16
Pajaree Anannarukarn 67-66-72-67—272 -16
Celine Boutier 69-67-70-66—272 -16
Suvichaya Vinijchaitham 67-70-70-66—273 -15
Rose Zhang 70-65-70-68—273 -15
Chella Choi 70-67-67-70—274 -14
Manon De Roey 67-69-68-70—274 -14
Jiwon Jeon 67-71-66-70—274 -14
Somi Lee 72-68-67-67—274 -14
Anne Chen 74-65-70-66—275 -13
Nataliya Guseva 67-68-73-67—275 -13
Erika Hara 69-66-69-71—275 -13
Minami Katsu 70-67-67-71—275 -13
Lauren Coughlin 70-68-71-67—276 -12
Andrea Lee 70-68-73-65—276 -12
Hye Jin Choi 66-67-72-72—277 -11
Mariel Galdiano 65-71-70-71—277 -11
Morgane Metraux 68-67-75-67—277 -11
Yealimi Noh 69-67-69-72—277 -11
Ruoning Yin 69-68-71-69—277 -11
Aditi Ashok 69-71-66-72—278 -10
Ayaka Furue 68-70-72-68—278 -10
Esther Henseleit 72-67-71-68—278 -10
Chizzy Iwai 67-71-69-71—278 -10
Soo Bin Joo 67-70-68-73—278 -10
Hae-Ran Ryu 67-68-72-71—278 -10
Dewi Weber 67-70-69-72—278 -10
Ana Belac 72-68-69-70—279 -9
Nicole Broch Estrup 71-68-68-72—279 -9
Robyn Choi 67-70-71-71—279 -9
Lindy Duncan 68-70-70-71—279 -9
Megha Ganne 71-68-67-73—279 -9
Juniper Jang 72-67-72-68—279 -9
Yan Liu 67-72-69-71—279 -9
Benedetta Moresco 67-69-74-69—279 -9
Xiaowen Yin 73-66-71-69—279 -9
Madison Young 71-69-67-72—279 -9
Jenny Bae 70-69-70-71—280 -8
Olivia Cowan 66-72-70-72—280 -8
Jodi Ewart Shadoff 70-68-72-70—280 -8
You Min Hwang 67-73-68-72—280 -8
Carolina Lopez-Chacarra Coto 67-73-69-71—280 -8
Weiwei Zhang 71-68-67-74—280 -8
Amanda Doherty 73-67-70-71—281 -7
Nastasia Nadaud 69-71-73-68—281 -7
Emily Pedersen 74-66-68-73—281 -7
Wei-Ling Hsu 72-68-71-71—282 -6
Gurleen Kaur 70-70-71-71—282 -6
Mao Saigo 69-68-75-70—282 -6
Camille Boyd 68-72-71-72—283 -5
Ashleigh Buhai 69-69-72-73—283 -5
MinJi Kang 71-69-70-73—283 -5
Stephanie Meadow 71-69-70-73—283 -5
Nika Ito 71-69-74-70—284 -4
Alexa Pano 69-71-71-74—285 -3
Lauren Walsh 66-73-74-72—285 -3
Grace Kim 66-69-74-77—286 -2
Mimi Rhodes 68-71-71-78—288 E
Maude-Aimee Leblanc 72-68-76-74—290 +2
Lauren Tenuta 69-70-74-78—291 +3
Emily Tubert 73-67-76-75—291 +3

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up