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The Standard Portland Classic Scores

The Associated Press

August 15, 2026, 6:16 PM

Saturday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $2 million

Yardage: 6,541; Par: 72

Third Round

Sophia Schubert 67-66-67—200
Arpichaya Yubol 66-66-68—200
Jeeno Thitikul 68-67-67—202
Na Rin An 69-68-66—203
Chella Choi 70-67-67—204
Manon De Roey 67-69-68—204
Erika Hara 69-66-69—204
Jiwon Jeon 67-71-66—204
Minami Katsu 70-67-67—204
Chanettee Wannasaen 69-68-67—204
Pajaree Anannarukarn 67-66-72—205
Hye Jin Choi 66-67-72—205
Soo Bin Joo 67-70-68—205
Yealimi Noh 69-67-69—205
Rose Zhang 70-65-70—205
Aditi Ashok 69-71-66—206
Celine Boutier 69-67-70—206
Mariel Galdiano 65-71-70—206
Megha Ganne 71-68-67—206
Dewi Weber 67-70-69—206
Weiwei Zhang 71-68-67—206
Nicole Broch Estrup 71-68-68—207
Chizzy Iwai 67-71-69—207
Somi Lee 72-68-67—207
Hae-Ran Ryu 67-68-72—207
Suvichaya Vinijchaitham 67-70-70—207
Madison Young 71-69-67—207
Robyn Choi 67-70-71—208
Olivia Cowan 66-72-70—208
Lindy Duncan 68-70-70—208
Nataliya Guseva 67-68-73—208
You Min Hwang 67-73-68—208
Yan Liu 67-72-69—208
Emily Pedersen 74-66-68—208
Ruoning Yin 69-68-71—208
Jenny Bae 70-69-70—209
Ana Belac 72-68-69—209
Anne Chen 74-65-70—209
Lauren Coughlin 70-68-71—209
Grace Kim 66-69-74—209
Carolina Lopez-Chacarra Coto 67-73-69—209
Ashleigh Buhai 69-69-72—210
Amanda Doherty 73-67-70—210
Jodi Ewart Shadoff 70-68-72—210
Ayaka Furue 68-70-72—210
Esther Henseleit 72-67-71—210
MinJi Kang 71-69-70—210
Stephanie Meadow 71-69-70—210
Morgane Metraux 68-67-75—210
Benedetta Moresco 67-69-74—210
Mimi Rhodes 68-71-71—210
Xiaowen Yin 73-66-71—210
Camille Boyd 68-72-71—211
Wei-Ling Hsu 72-68-71—211
Juniper Jang 72-67-72—211
Gurleen Kaur 70-70-71—211
Andrea Lee 70-68-73—211
Alexa Pano 69-71-71—211
Mao Saigo 69-68-75—212
Nastasia Nadaud 69-71-73—213
Lauren Tenuta 69-70-74—213
Lauren Walsh 66-73-74—213
Nika Ito 71-69-74—214
Maude-Aimee Leblanc 72-68-76—216
Emily Tubert 73-67-76—216

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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