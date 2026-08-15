The Standard Portland Classic Par Scores

Saturday
At Columbia Edgewater Country Club
Portland, Ore.
Purse: $2 million
Yardage: 6,541; Par: 72
Third Round
|Sophia Schubert
|67-66-67—200
|-16
|Arpichaya Yubol
|66-66-68—200
|-16
|Jeeno Thitikul
|68-67-67—202
|-14
|Na Rin An
|69-68-66—203
|-13
|Chella Choi
|70-67-67—204
|-12
|Manon De Roey
|67-69-68—204
|-12
|Erika Hara
|69-66-69—204
|-12
|Jiwon Jeon
|67-71-66—204
|-12
|Minami Katsu
|70-67-67—204
|-12
|Chanettee Wannasaen
|69-68-67—204
|-12
|Pajaree Anannarukarn
|67-66-72—205
|-11
|Hye Jin Choi
|66-67-72—205
|-11
|Soo Bin Joo
|67-70-68—205
|-11
|Yealimi Noh
|69-67-69—205
|-11
|Rose Zhang
|70-65-70—205
|-11
|Aditi Ashok
|69-71-66—206
|-10
|Celine Boutier
|69-67-70—206
|-10
|Mariel Galdiano
|65-71-70—206
|-10
|Megha Ganne
|71-68-67—206
|-10
|Dewi Weber
|67-70-69—206
|-10
|Weiwei Zhang
|71-68-67—206
|-10
|Nicole Broch Estrup
|71-68-68—207
|-9
|Chizzy Iwai
|67-71-69—207
|-9
|Somi Lee
|72-68-67—207
|-9
|Hae-Ran Ryu
|67-68-72—207
|-9
|Suvichaya Vinijchaitham
|67-70-70—207
|-9
|Madison Young
|71-69-67—207
|-9
|Robyn Choi
|67-70-71—208
|-8
|Olivia Cowan
|66-72-70—208
|-8
|Lindy Duncan
|68-70-70—208
|-8
|Nataliya Guseva
|67-68-73—208
|-8
|You Min Hwang
|67-73-68—208
|-8
|Yan Liu
|67-72-69—208
|-8
|Emily Pedersen
|74-66-68—208
|-8
|Ruoning Yin
|69-68-71—208
|-8
|Jenny Bae
|70-69-70—209
|-7
|Ana Belac
|72-68-69—209
|-7
|Anne Chen
|74-65-70—209
|-7
|Lauren Coughlin
|70-68-71—209
|-7
|Grace Kim
|66-69-74—209
|-7
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|67-73-69—209
|-7
|Ashleigh Buhai
|69-69-72—210
|-6
|Amanda Doherty
|73-67-70—210
|-6
|Jodi Ewart Shadoff
|70-68-72—210
|-6
|Ayaka Furue
|68-70-72—210
|-6
|Esther Henseleit
|72-67-71—210
|-6
|MinJi Kang
|71-69-70—210
|-6
|Stephanie Meadow
|71-69-70—210
|-6
|Morgane Metraux
|68-67-75—210
|-6
|Benedetta Moresco
|67-69-74—210
|-6
|Mimi Rhodes
|68-71-71—210
|-6
|Xiaowen Yin
|73-66-71—210
|-6
|Camille Boyd
|68-72-71—211
|-5
|Wei-Ling Hsu
|72-68-71—211
|-5
|Juniper Jang
|72-67-72—211
|-5
|Gurleen Kaur
|70-70-71—211
|-5
|Andrea Lee
|70-68-73—211
|-5
|Alexa Pano
|69-71-71—211
|-5
|Mao Saigo
|69-68-75—212
|-4
|Nastasia Nadaud
|69-71-73—213
|-3
|Lauren Tenuta
|69-70-74—213
|-3
|Lauren Walsh
|66-73-74—213
|-3
|Nika Ito
|71-69-74—214
|-2
|Maude-Aimee Leblanc
|72-68-76—216
|E
|Emily Tubert
|73-67-76—216
|E
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