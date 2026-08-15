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The Standard Portland Classic Par Scores

The Associated Press

August 15, 2026, 6:16 PM

Saturday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $2 million

Yardage: 6,541; Par: 72

Third Round

Sophia Schubert 67-66-67—200 -16
Arpichaya Yubol 66-66-68—200 -16
Jeeno Thitikul 68-67-67—202 -14
Na Rin An 69-68-66—203 -13
Chella Choi 70-67-67—204 -12
Manon De Roey 67-69-68—204 -12
Erika Hara 69-66-69—204 -12
Jiwon Jeon 67-71-66—204 -12
Minami Katsu 70-67-67—204 -12
Chanettee Wannasaen 69-68-67—204 -12
Pajaree Anannarukarn 67-66-72—205 -11
Hye Jin Choi 66-67-72—205 -11
Soo Bin Joo 67-70-68—205 -11
Yealimi Noh 69-67-69—205 -11
Rose Zhang 70-65-70—205 -11
Aditi Ashok 69-71-66—206 -10
Celine Boutier 69-67-70—206 -10
Mariel Galdiano 65-71-70—206 -10
Megha Ganne 71-68-67—206 -10
Dewi Weber 67-70-69—206 -10
Weiwei Zhang 71-68-67—206 -10
Nicole Broch Estrup 71-68-68—207 -9
Chizzy Iwai 67-71-69—207 -9
Somi Lee 72-68-67—207 -9
Hae-Ran Ryu 67-68-72—207 -9
Suvichaya Vinijchaitham 67-70-70—207 -9
Madison Young 71-69-67—207 -9
Robyn Choi 67-70-71—208 -8
Olivia Cowan 66-72-70—208 -8
Lindy Duncan 68-70-70—208 -8
Nataliya Guseva 67-68-73—208 -8
You Min Hwang 67-73-68—208 -8
Yan Liu 67-72-69—208 -8
Emily Pedersen 74-66-68—208 -8
Ruoning Yin 69-68-71—208 -8
Jenny Bae 70-69-70—209 -7
Ana Belac 72-68-69—209 -7
Anne Chen 74-65-70—209 -7
Lauren Coughlin 70-68-71—209 -7
Grace Kim 66-69-74—209 -7
Carolina Lopez-Chacarra Coto 67-73-69—209 -7
Ashleigh Buhai 69-69-72—210 -6
Amanda Doherty 73-67-70—210 -6
Jodi Ewart Shadoff 70-68-72—210 -6
Ayaka Furue 68-70-72—210 -6
Esther Henseleit 72-67-71—210 -6
MinJi Kang 71-69-70—210 -6
Stephanie Meadow 71-69-70—210 -6
Morgane Metraux 68-67-75—210 -6
Benedetta Moresco 67-69-74—210 -6
Mimi Rhodes 68-71-71—210 -6
Xiaowen Yin 73-66-71—210 -6
Camille Boyd 68-72-71—211 -5
Wei-Ling Hsu 72-68-71—211 -5
Juniper Jang 72-67-72—211 -5
Gurleen Kaur 70-70-71—211 -5
Andrea Lee 70-68-73—211 -5
Alexa Pano 69-71-71—211 -5
Mao Saigo 69-68-75—212 -4
Nastasia Nadaud 69-71-73—213 -3
Lauren Tenuta 69-70-74—213 -3
Lauren Walsh 66-73-74—213 -3
Nika Ito 71-69-74—214 -2
Maude-Aimee Leblanc 72-68-76—216 E
Emily Tubert 73-67-76—216 E

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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