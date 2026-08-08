NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at PITTSBURGH 1½ 1½ (37½) Green Bay at CINCINNATI 3½ 4½ (38) Detroit…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PITTSBURGH
|1½
|1½
|(37½)
|Green Bay
|at CINCINNATI
|3½
|4½
|(38)
|Detroit
|at NEW ENGLAND
|1½
|1½
|(38½)
|Indianapolis
|at LAS VEGAS
|1½
|2½
|(40½)
|Arizona
|at HOUSTON
|1½
|1½
|(37½)
|LA Chargers
|Tennessee
|2½
|2½
|(37½)
|at SAN FRANCISCO
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tampa Bay
|1½
|1½
|(36½)
|at NY JETS
|Miami
|1½
|2½
|(36½)
|at WASHINGTON
|Denver
|3½
|4½
|(37½)
|at ATLANTA
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at BUFFALO
|1½
|1½
|(37½)
|Carolina
|Minnesota
|1½
|2½
|(38½)
|at NY GIANTS
|at CHICAGO
|1½
|1½
|(38½)
|Cleveland
|at KANSAS CITY
|1½
|1½
|(36½)
|LA Rams
|Jacksonville
|1½
|1½
|(38½)
|at NEW ORLEANS
|Philadelphia
|2½
|2½
|(36½)
|at BALTIMORE
|at SEATTLE
|2½
|2½
|(37½)
|Dallas
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7½
|(48)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(60½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(54½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|7½
|(47½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|8½
|(52½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|4½
|(49½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|31½
|(52½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|5½
|(57½)
|Memphis
MLB
Sunday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BOSTON
|OFF
|Athletics
|OFF
|Cleveland
|-110
|at CHICAGO WHITE SOX
|-107
|at TEXAS
|-135
|Baltimore
|+116
|at SEATTLE
|-137
|Tampa Bay
|+122
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Cincinnati
|-112
|at WASHINGTON
|-104
|at PITTSBURGH
|-139
|N.Y Mets
|+118
|at ST. LOUIS
|-166
|Colorado
|+141
|LA Dodgers
|-200
|at ARIZONA
|+175
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y YANKEES
|-148
|Atlanta
|+126
|at PHILADELPHIA
|-200
|Toronto
|+168
|at MIAMI
|-152
|LA Angels
|+130
|at MILWAUKEE
|-246
|Minnesota
|+203
|Chicago Cubs
|-165
|at KANSAS CITY
|+140
|Detroit
|-117
|at SAN FRANCISCO
|-100
|at SAN DIEGO
|OFF
|Houston
|OFF
Consensus odds provided by Sportradar
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