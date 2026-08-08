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Sports Betting Line

The Associated Press

August 8, 2026, 10:11 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PITTSBURGH (37½) Green Bay
at CINCINNATI (38) Detroit
at NEW ENGLAND (38½) Indianapolis
at LAS VEGAS (40½) Arizona
at HOUSTON (37½) LA Chargers
Tennessee (37½) at SAN FRANCISCO

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tampa Bay (36½) at NY JETS
Miami (36½) at WASHINGTON
Denver (37½) at ATLANTA

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BUFFALO (37½) Carolina
Minnesota (38½) at NY GIANTS
at CHICAGO (38½) Cleveland
at KANSAS CITY (36½) LA Rams
Jacksonville (38½) at NEW ORLEANS
Philadelphia (36½) at BALTIMORE
at SEATTLE (37½) Dallas

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (48) North Carolina
at USC 35½ 38½ (60½) San Jose State
at VIRGINIA (54½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE (47½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (52½) Sacramento State
at STANFORD (49½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (52½) New Mexico State
at UNLV (57½) Memphis

MLB

Sunday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BOSTON OFF Athletics OFF
Cleveland -110 at CHICAGO WHITE SOX -107
at TEXAS -135 Baltimore +116
at SEATTLE -137 Tampa Bay +122

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Cincinnati -112 at WASHINGTON -104
at PITTSBURGH -139 N.Y Mets +118
at ST. LOUIS -166 Colorado +141
LA Dodgers -200 at ARIZONA +175

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y YANKEES -148 Atlanta +126
at PHILADELPHIA -200 Toronto +168
at MIAMI -152 LA Angels +130
at MILWAUKEE -246 Minnesota +203
Chicago Cubs -165 at KANSAS CITY +140
Detroit -117 at SAN FRANCISCO -100
at SAN DIEGO OFF Houston OFF

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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