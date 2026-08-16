PBR Results

NASHVILLE, Tenn.
Sunday
Texas Rattlers 0-for-5 ‘ 0 pts Brady Fielder BO Desert Twister (3.09); Daniel Keeping BO Zinger (4.42); Jean Carlos Teodoro BO Blazin Halos Late Night Toss (7.50); Andrew Alvidrez BO Mystified (2.21); João Ricardo Vieira BO Holy Shift (2.65)
Carolina Cowboys 1-for-5 ‘ 89.05 pts Thiago Salgado BO What’s Poppin (2.91); Guilherme Valleiras 89.05 (Drinkin & Dreamin); Clay Guiton BO Jeff (4.27); Derek Kolbaba BO Hay Train (7.29); Keyshawn Whitehorse BO High Road (2.69), RR taken, Ezekiel Mitchell subbed in, BO Night Agent (5.06)
Game 12
Kansas City Outlaws 3-for-5 ‘ 264.4 pts Sandro Batista 85.6 (White Out), RR declined; Hayden Welsh BO Joker (4.92), RR taken, 88.45 (Dirty South); Koltin Hevalow BO There’s Your Sign (2.33); Cassio Dias 90.35 (Organized Chaos); Eric Henrique Domingos BO Chicken In Black (6.61)
Florida Freedom 2-for-5 ‘ 176.95 pts Austin Richardson BO Wicked Solo (3.36); Alex Cerqueira 88.55 (Game Over); João Lucas Campos NS (100 Proof), RR taken, 88.4 (Woody), RR declined; Ethan Winckler BO Humdinger (7.69); Bruno Carvalho BO Cherry Chew (4.36)
Missouri Thunder 2-for-5 ‘ 179 pts Paulo Eduardo Rossetto 90.6 (High Caliber); Felipe Furlan BO Stryker (5.61); Macaulie Leather BO Down Payment (3.88); Julio Cesar Marques NS (Hermes), RR taken, 88.4 (The Heat); Mason Taylor BO Crazy Party (5.76)
New York Mavericks 2-for-5 ‘ 175.1 pts Mauricio Gulla Moreira 89.4 (Show Me The Money); Leonardo Castro BO Feel the Magic (6.39); Leandro Zampollo BO Big Dawg (6.93); Manoelito de Souza Junior BO Nasubi (2.54); Marco Rizzo 85.7 (Homewrecker)
Game 14
Arizona Ridge Riders 3-for-5 ‘ 263.05 pts Luciano De Castro 87.3 (Little Rip); Eduardo Aparecido 87.8 (Max Bet); Everton Natan da Silva BO Phe-Phe’s Soul Man (3.11); Elizmar Jeremias 87.95 (Elmo); Vitor Manoel Dias BO I’ll Make Ya Famous (3.49)
Austin Gamblers 2-for-5 ‘ 175.65 pts Jose Vitor Leme 87.35 (Black Velvet); Dalton Kasel 88.3 (UB Smooth); Lucas Divino BO Aggie Pete (4.41); Vinicius Pinheiro Correa BO All Magic (2.17); Sage Steele Kimzey BO EmmDee (4.21)
Oklahoma Wildcatters 0-for-5 ‘ 0 pts Eduardo Matos BO Flyin’ Solo (5.70); Jack Mitchell BO Smack Ya (2.38); Trace Redd BO Live Wire (3.31); Winy dos Santos BO Fire Zone (2.82); Kase Hitt BO Cramer (4.40)
Nashville Stampede 1-for-5 ‘ 90.9 pts Alan de Souza BO Red Reservation (4.24); Gustavo Luiz da Silva BO Night Fury (1.81); Rogério Venâncio BO Bruised and Confused (3.14); Cody Jesus BO Burning Inferno (4.27); Riquelmi Silva 90.9 (Big Mac)
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