PBR Results

SUNRISE, Fla.
Saturday
Missouri Thunder 1-for-5 ‘ 90.6 pts Paulo Eduardo Rossetto BO High Cotton (3.67); Felipe Furlan 90.6 (Geralt); Julio Cesar Marques BO Boss Hoggin (2.06); Macaulie Leather BO Highlife (5.00), RR taken, Ramon Fiorini subbed in, BO Good Riddance (6.08); Kade Madsen BO Hay Ring (3.59)
Austin Gamblers 2-for-5 ‘ 178.1 pts Jose Vitor Leme 89.05 (Linebacker); Kaique Pacheco BO Red Rebellion (2.84); Sage Steele Kimzey 89.05 (King Ding A Ling); Dener Barbosa BO The Don (2.98); Jesse Petri subbed in for Dalton Kasel, BO Float And Sting (2.01)
Game 7
Nashville Stampede 3-for-5 ‘ 259.45 pts Alan de Souza 87.2 (Dealer’s Choice); Daniel Feitosa BO Powerstroke (1.07), RR taken, 83.7 (Lights Out); Rogério Venâncio 88.55 (Political Cowboy); Deklan Garland BO Joker (5.51); Riquelmi Silva BO Burning Inferno (3.54)
Texas Rattlers 1-for-5 ‘ 89.15 pts Brady Fielder 89.15 (Texas Slim), RR declined; Daniel Keeping BO Punchy (3.88); Jadon Hayes BO The Prophet (4.52); Andrew Alvidrez BO Washita Red (2.67); João Ricardo Vieira BO Dark Knight (7.00), RR taken, Braidy Randolph subbed in, BO Getcha Some (3.96)
Oklahoma Wildcatters 2-for-5 ‘ 175.45 pts Trace Redd 88.5 (Diamond Back); Eduardo Matos BO Louisville Slugger (3.62); Kaiden Loud BO Easy Come, Easy Go (3.86), RR taken, Marcelo Procopio Pereira subbed in, BO The Player (2.69); Winy dos Santos BO Iron Skillet (3.24); Kase Hitt 86.95 (XIT Socks In A Box)
Carolina Cowboys 3-for-5 ‘ 261.95 pts Thiago Salgado BO Masterpiece (2.72); Guilherme Valleiras 84.95 (Organized Chaos); Keyshawn Whitehorse 88.95 (Hoobastank); Adriano Salgado 88.05 (Hay Train); Derek Kolbaba BO BuzzBallz (1.53)
Game 9
Arizona Ridge Riders 3-for-5 ‘ 266.9 pts Luciano De Castro 89.55 (The Heat); Eduardo Aparecido 88.6 (Chili Mango); Everton Natan da Silva BO Tags (3.82); Elizmar Jeremias 88.75 (Power Trip); Murilo Henrique de Oliveira BO Bank Roll (2.31)
Kansas City Outlaws 2-for-5 ‘ 174.4 pts Sandro Batista 87.05 (Free Flight); Hayden Welsh 87.35 (Strawberry); Eric Henrique Domingos BO Rocket Man (5.12); Heitor Santos Ferreira BO Rowdy (5.74); Cassio Dias NS (Ratchet Strap), RR taken, BO Velvet Revolver (2.31)
New York Mavericks 1-for-5 ‘ 86.8 pts Leandro Zampollo BO Bruise Whacked (3.75); Leonardo Castro 86.8 (EmmDee); Mauricio Gulla Moreira BO Black Eyes (7.54); Manoelito de Souza Junior BO Phe-Phe’s Soul Man (3.02); Marco Rizzo BO Nerve Damage (5.67)
Florida Freedom 1-for-5 ‘ 89 pts Austin Richardson 89 (Blazin Halos Late Night Toss); Alex Cerqueira BO Boot Barns Hired Gun (5.38); Boudreaux Campbell BO Switchblade (2.50); Yan Victor Cunha BO Oorah (2.76), RR taken, Ethan Winckler subbed in, BO Hoka Hey (4.30); John Crimber BO Fury (3.61), RR taken, BO Dirty South (4.03)
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