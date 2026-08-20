Nexo Championship Scores

Thursday
At Trump International Golf Links
Aberdeen, United Kingdom
Purse: $3.5 million
Yardage: 7,353; Par: 72
First Round
|Marcus Kinhult, Sweden
|34-33—67
|Eliot Baker, England
|35-34—69
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|34-35—69
|Félix Mory, France
|34-35—69
|Andrew Wilson, England
|35-34—69
|Albin Bergstrom, Sweden
|35-35—70
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|36-34—70
|Scott Jamieson, Scotland
|35-35—70
|Haydn McCullen, England
|33-37—70
|Keita Nakajima, Japan
|35-35—70
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|36-34—70
|Jason Scrivener, Australia
|36-34—70
|Matthew Southgate, England
|33-37—70
|Clement Charmasson, France
|36-35—71
|Andreas Halvorsen, Norway
|33-38—71
|Matteo Manassero, Italy
|34-37—71
|Richard Mansell, England
|36-35—71
|Andy Sullivan, England
|38-33—71
|Daniel Van Tonder, South Africa
|33-38—71
|Quim Vidal, Spain
|36-35—71
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|36-36—72
|Martin Couvra, France
|38-34—72
|John Daly II, United States
|35-37—72
|Grant Forrest, Scotland
|34-38—72
|Simon Forsström, Sweden
|34-38—72
|Casey Jarvis, South Africa
|35-37—72
|Matthew Jordan, England
|36-36—72
|Kyoung-Hoon Lee, South Korea
|37-35—72
|Alexander Levy, France
|34-38—72
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-37—72
|Shaun Norris, South Africa
|37-35—72
|Niklas Nørgaard Møller, Denmark
|37-35—72
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|35-37—72
|Alvaro Quiros, Spain
|34-38—72
|Jovan Rebula, South Africa
|36-36—72
|Patrick Reed, United States
|36-36—72
|Richard Sterne, South Africa
|34-38—72
|Sam Bairstow, England
|37-36—73
|Daniel Brown, England
|36-37—73
|Davis Bryant, United States
|39-34—73
|Jens Dantorp, Sweden
|37-36—73
|Deon Germishuys, South Africa
|35-38—73
|Tobias Jonsson, Sweden
|34-39—73
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|37-36—73
|Maximilian Kieffer, Germany
|38-35—73
|Junghwan Lee, South Korea
|35-38—73
|Connor McKinney, Australia
|37-36—73
|Michael Mjaaseth, Norway
|36-37—73
|Lukas Nemecz, Austria
|35-38—73
|Julian Perico, Peru
|37-36—73
|David Ravetto, France
|36-37—73
|Shubhankar Sharma, India
|36-37—73
|Cameron Adam, Scotland
|37-37—74
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|36-38—74
|Tom Lewis, England
|37-37—74
|Yannik Paul, Germany
|38-36—74
|Matthieu Pavon, France
|35-39—74
|Maximilian Steinlechner, Austria
|35-39—74
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|40-34—74
|Euan Walker, Scotland
|35-39—74
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|38-36—74
|Marcus Armitage, England
|38-37—75
|Filippo Celli, Italy
|37-38—75
|Pablo Ereno Perez, Spain
|36-39—75
|Ewen Ferguson, Scotland
|35-40—75
|Joel Girrbach, Switzerland
|37-38—75
|Gregor Graham, Scotland
|38-37—75
|Palmer Jackson, United States
|36-39—75
|Zander Lombard, South Africa
|35-40—75
|James Morrison, England
|35-40—75
|Renato Paratore, Italy
|38-37—75
|Daniel Rodrigues, Portugal
|38-37—75
|Yuvraj Sandhu, India
|38-37—75
|Benjamin Schmidt, England
|36-39—75
|Connor Syme, Scotland
|35-40—75
|Daniel Young, Scotland
|37-38—75
|Fred Biondi, Brazil
|39-37—76
|Sean Crocker, United States
|41-35—76
|MJ Daffue, South Africa
|39-37—76
|Joe Dean, England
|38-38—76
|Manuel Elvira, Spain
|37-39—76
|Ross Fisher, England
|37-39—76
|Julien Guerrier, France
|37-39—76
|Benjamin Hebert, France
|41-35—76
|Michael Hollick, South Africa
|39-37—76
|Nathan Kimsey, England
|38-38—76
|Kazuma Kobori, New Zealand
|38-38—76
|Joakim Lagergren, Sweden
|41-35—76
|Pablo Larrazábal, Spain
|39-37—76
|David Micheluzzi, Australia
|38-38—76
|Dylan Naidoo, South Africa
|39-37—76
|Yurav Premlall, South Africa
|38-38—76
|Johannes Veerman, United States
|40-36—76
|Simon Zach, Czech Republic
|37-39—76
|Matthew Baldwin, England
|40-37—77
|Quentin Debove, France
|40-37—77
|Calum Fyfe, Scotland
|38-39—77
|Daniel Gavins, England
|40-37—77
|Jack Senior, England
|38-39—77
|Marcel Siem, Germany
|38-39—77
|Callum Tarren, England
|38-39—77
|Borja Virto Astudillo, Spain
|37-40—77
|Yanhan Zhou, China
|39-38—77
|Jonas Baumgartner, Germany
|41-37—78
|Jack Buchanan, Australia
|39-39—78
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|40-38—78
|Martin Laird, Scotland
|37-41—78
|David Law, Scotland
|39-39—78
|Paul O’Hara, Scotland
|38-40—78
|Brandon Robinson-Thompson, England
|38-40—78
|Hugo Townsend, Sweden
|40-38—78
|Jorge Campillo, Spain
|42-37—79
|Rory Franssen, Scotland
|41-38—79
|Liam Johnston, Scotland
|42-37—79
|Hao-Tong Li, China
|40-39—79
|Hunter Logan, United States
|39-40—79
|Anthony Quayle, Australia
|39-40—79
|Brandon Stone, South Africa
|38-41—79
|John Vogelpohl, United States
|37-42—79
|Joshua Berry, England
|43-37—80
|Dylan Frittelli, South Africa
|39-41—80
|Ricardo Gouveia, Portugal
|39-41—80
|Gavin Green, Malaysia
|40-40—80
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|39-41—80
|Robin Williams, South Africa
|43-37—80
|Sam Locke, Scotland
|40-41—81
|Tatsunori Shogenji, Japan
|38-43—81
|Mike Toorop, Netherlands
|40-41—81
|Steven Brown, England
|43-39—82
|Barclay Brown, England
|43-39—82
|Andres Gallegos, Argentina
|41-41—82
|Ryggs Johnston, United States
|39-43—82
|Jack Yule, England
|40-42—82
|Adri Arnaus, Spain
|47-36—83
|Ryan Peake, Australia
|44-40—84
|Richard Teder, Estonia
|42-43—85
|Ryan Van Velzen, South Africa
|47-39—86
|Eddie Pepperell, England
|WD
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.