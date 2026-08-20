Wild Card Glance

All Times EDT
AMERICAN LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|New York
|71
|55
|.563
|+9
|Boston
|68
|59
|.535
|+5½
|Minnesota
|63
|65
|.492
|—
|Texas
|62
|65
|.488
|½
|Toronto
|62
|66
|.484
|1
|Baltimore
|61
|66
|.480
|1½
|Cleveland
|61
|66
|.480
|1½
|Detroit
|61
|66
|.480
|1½
|Seattle
|60
|67
|.472
|2½
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Wednesday’s Games
Pittsburgh 4, Detroit 3
Minnesota 6, Atlanta 4
Chicago White Sox 3, Chicago Cubs 0
Arizona 7, Boston 6, 10 innings
San Francisco 1, Cleveland 0
Tampa Bay 7, Toronto 6
N.Y. Yankees 5, Baltimore 3
Seattle 7, Milwaukee 5
Washington 6, Texas 0
Thursday’s Games
San Francisco at Cleveland, 1:10 p.m.
Toronto at Tampa Bay, 1:10 p.m.
Seattle at Milwaukee, 2:10 p.m.
N.Y. Yankees at Baltimore, 6:35 p.m.
Washington at Texas, 8:05 p.m.
Friday’s Games
Toronto (TBD) at N.Y. Yankees (Schlittler 10-6), 7:05 p.m.
San Francisco (Webb 8-7) at Boston (Gray 15-3), 7:10 p.m.
Tampa Bay (Peralta 5-10) at Baltimore (Rogers 8-8), 7:15 p.m.
Detroit (Melton 7-1) at Kansas City (Cameron 7-8), 8:10 p.m.
L.A. Angels (Detmers 4-8) at Texas (Gore 7-9), 8:15 p.m.
Cleveland (Cantillo 9-7) at Colorado (Gordon 0-3), 8:40 p.m.
Minnesota (Prielipp 3-6) at San Diego (Vásquez 8-6), 9:40 p.m.
Chicago Cubs (Boyd 8-2) at Seattle (Hancock 7-7), 10:10 p.m.
Saturday’s Games
Toronto at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
L.A. Angels at Texas, 7:05 p.m.
Tampa Bay at Baltimore, 7:05 p.m.
Chicago Cubs at Seattle, 7:15 p.m.
Detroit at Kansas City, 7:15 p.m.
San Francisco at Boston, 7:15 p.m.
Cleveland at Colorado, 8:10 p.m.
Minnesota at San Diego, 8:40 p.m.
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NATIONAL LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|Chicago
|74
|54
|.578
|+6
|Philadelphia
|70
|58
|.547
|+2
|San Diego
|68
|60
|.531
|—
|Arizona
|67
|61
|.523
|1
|St. Louis
|65
|63
|.508
|3
|Miami
|64
|64
|.500
|4
|Pittsburgh
|63
|66
|.488
|5½
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Wednesday’s Games
Pittsburgh 4, Detroit 3
N.Y. Mets 4, San Diego 2
Minnesota 6, Atlanta 4
Chicago White Sox 3, Chicago Cubs 0
Arizona 7, Boston 6, 10 innings
Philadelphia 4, Miami 1
San Francisco 1, Cleveland 0
Cincinnati 5, St. Louis 4
Seattle 7, Milwaukee 5
Washington 6, Texas 0
Thursday’s Games
St. Louis at Cincinnati, 12:40 p.m.
San Francisco at Cleveland, 1:10 p.m.
Seattle at Milwaukee, 2:10 p.m.
Washington at Texas, 8:05 p.m.
Friday’s Games
St. Louis (Dobbins 3-3) at Philadelphia (Luzardo 11-5), 6:40 p.m.
San Francisco (Webb 8-7) at Boston (Gray 15-3), 7:10 p.m.
Washington (TBD) at Miami (Gusto 0-3), 7:10 p.m.
Cleveland (Cantillo 9-7) at Colorado (Gordon 0-3), 8:40 p.m.
Cincinnati (Lodolo 3-2) at Arizona (Rodriguez 12-4), 9:40 p.m.
Minnesota (Prielipp 3-6) at San Diego (Vásquez 8-6), 9:40 p.m.
Chicago Cubs (Boyd 8-2) at Seattle (Hancock 7-7), 10:10 p.m.
Pittsburgh (Chandler 6-8) at L.A. Dodgers (Yamamoto 12-7), 10:10 p.m.
Saturday’s Games
Washington at Miami, 4:10 p.m.
St. Louis at Philadelphia, 6:05 p.m.
Chicago Cubs at Seattle, 7:15 p.m.
Pittsburgh at L.A. Dodgers, 7:15 p.m.
San Francisco at Boston, 7:15 p.m.
Cincinnati at Arizona, 8:10 p.m.
Cleveland at Colorado, 8:10 p.m.
Minnesota at San Diego, 8:40 p.m.
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