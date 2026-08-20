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Nexo Championship Par Scores

The Associated Press

August 20, 2026, 5:44 PM

Thursday

At Trump International Golf Links

Aberdeen, United Kingdom

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,353; Par: 72

First Round

Marcus Kinhult, Sweden 34-33—67 -5
Eliot Baker, England 35-34—69 -3
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 34-35—69 -3
Félix Mory, France 34-35—69 -3
Andrew Wilson, England 35-34—69 -3
Albin Bergstrom, Sweden 35-35—70 -2
Lucas Bjerregaard, Denmark 36-34—70 -2
Scott Jamieson, Scotland 35-35—70 -2
Haydn McCullen, England 33-37—70 -2
Keita Nakajima, Japan 35-35—70 -2
Jacob Skov Olesen, Denmark 36-34—70 -2
Jason Scrivener, Australia 36-34—70 -2
Matthew Southgate, England 33-37—70 -2
Clement Charmasson, France 36-35—71 -1
Andreas Halvorsen, Norway 33-38—71 -1
Matteo Manassero, Italy 34-37—71 -1
Richard Mansell, England 36-35—71 -1
Andy Sullivan, England 38-33—71 -1
Daniel Van Tonder, South Africa 33-38—71 -1
Quim Vidal, Spain 36-35—71 -1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-36—72 E
Martin Couvra, France 38-34—72 E
John Daly II, United States 35-37—72 E
Grant Forrest, Scotland 34-38—72 E
Simon Forsström, Sweden 34-38—72 E
Casey Jarvis, South Africa 35-37—72 E
Matthew Jordan, England 36-36—72 E
Kyoung-Hoon Lee, South Korea 37-35—72 E
Alexander Levy, France 34-38—72 E
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-37—72 E
Shaun Norris, South Africa 37-35—72 E
Niklas Nørgaard Møller, Denmark 37-35—72 E
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 35-37—72 E
Alvaro Quiros, Spain 34-38—72 E
Jovan Rebula, South Africa 36-36—72 E
Patrick Reed, United States 36-36—72 E
Richard Sterne, South Africa 34-38—72 E
Sam Bairstow, England 37-36—73 +1
Daniel Brown, England 36-37—73 +1
Davis Bryant, United States 39-34—73 +1
Jens Dantorp, Sweden 37-36—73 +1
Deon Germishuys, South Africa 35-38—73 +1
Tobias Jonsson, Sweden 34-39—73 +1
Sadom Kaewkanjana, Thailand 37-36—73 +1
Maximilian Kieffer, Germany 38-35—73 +1
Junghwan Lee, South Korea 35-38—73 +1
Connor McKinney, Australia 37-36—73 +1
Michael Mjaaseth, Norway 36-37—73 +1
Lukas Nemecz, Austria 35-38—73 +1
Julian Perico, Peru 37-36—73 +1
David Ravetto, France 36-37—73 +1
Shubhankar Sharma, India 36-37—73 +1
Cameron Adam, Scotland 37-37—74 +2
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 36-38—74 +2
Tom Lewis, England 37-37—74 +2
Yannik Paul, Germany 38-36—74 +2
Matthieu Pavon, France 35-39—74 +2
Maximilian Steinlechner, Austria 35-39—74 +2
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 40-34—74 +2
Euan Walker, Scotland 35-39—74 +2
Fabrizio Zanotti, Paraguay 38-36—74 +2
Marcus Armitage, England 38-37—75 +3
Filippo Celli, Italy 37-38—75 +3
Pablo Ereno Perez, Spain 36-39—75 +3
Ewen Ferguson, Scotland 35-40—75 +3
Joel Girrbach, Switzerland 37-38—75 +3
Gregor Graham, Scotland 38-37—75 +3
Palmer Jackson, United States 36-39—75 +3
Zander Lombard, South Africa 35-40—75 +3
James Morrison, England 35-40—75 +3
Renato Paratore, Italy 38-37—75 +3
Daniel Rodrigues, Portugal 38-37—75 +3
Yuvraj Sandhu, India 38-37—75 +3
Benjamin Schmidt, England 36-39—75 +3
Connor Syme, Scotland 35-40—75 +3
Daniel Young, Scotland 37-38—75 +3
Fred Biondi, Brazil 39-37—76 +4
Sean Crocker, United States 41-35—76 +4
MJ Daffue, South Africa 39-37—76 +4
Joe Dean, England 38-38—76 +4
Manuel Elvira, Spain 37-39—76 +4
Ross Fisher, England 37-39—76 +4
Julien Guerrier, France 37-39—76 +4
Benjamin Hebert, France 41-35—76 +4
Michael Hollick, South Africa 39-37—76 +4
Nathan Kimsey, England 38-38—76 +4
Kazuma Kobori, New Zealand 38-38—76 +4
Joakim Lagergren, Sweden 41-35—76 +4
Pablo Larrazábal, Spain 39-37—76 +4
David Micheluzzi, Australia 38-38—76 +4
Dylan Naidoo, South Africa 39-37—76 +4
Yurav Premlall, South Africa 38-38—76 +4
Johannes Veerman, United States 40-36—76 +4
Simon Zach, Czech Republic 37-39—76 +4
Matthew Baldwin, England 40-37—77 +5
Quentin Debove, France 40-37—77 +5
Calum Fyfe, Scotland 38-39—77 +5
Daniel Gavins, England 40-37—77 +5
Jack Senior, England 38-39—77 +5
Marcel Siem, Germany 38-39—77 +5
Callum Tarren, England 38-39—77 +5
Borja Virto Astudillo, Spain 37-40—77 +5
Yanhan Zhou, China 39-38—77 +5
Jonas Baumgartner, Germany 41-37—78 +6
Jack Buchanan, Australia 39-39—78 +6
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 40-38—78 +6
Martin Laird, Scotland 37-41—78 +6
David Law, Scotland 39-39—78 +6
Paul O’Hara, Scotland 38-40—78 +6
Brandon Robinson-Thompson, England 38-40—78 +6
Hugo Townsend, Sweden 40-38—78 +6
Jorge Campillo, Spain 42-37—79 +7
Rory Franssen, Scotland 41-38—79 +7
Liam Johnston, Scotland 42-37—79 +7
Hao-Tong Li, China 40-39—79 +7
Hunter Logan, United States 39-40—79 +7
Anthony Quayle, Australia 39-40—79 +7
Brandon Stone, South Africa 38-41—79 +7
John Vogelpohl, United States 37-42—79 +7
Joshua Berry, England 43-37—80 +8
Dylan Frittelli, South Africa 39-41—80 +8
Ricardo Gouveia, Portugal 39-41—80 +8
Gavin Green, Malaysia 40-40—80 +8
Rocco Repetto Taylor, Spain 39-41—80 +8
Robin Williams, South Africa 43-37—80 +8
Sam Locke, Scotland 40-41—81 +9
Tatsunori Shogenji, Japan 38-43—81 +9
Mike Toorop, Netherlands 40-41—81 +9
Steven Brown, England 43-39—82 +10
Barclay Brown, England 43-39—82 +10
Andres Gallegos, Argentina 41-41—82 +10
Ryggs Johnston, United States 39-43—82 +10
Jack Yule, England 40-42—82 +10
Adri Arnaus, Spain 47-36—83 +11
Ryan Peake, Australia 44-40—84 +12
Richard Teder, Estonia 42-43—85 +13
Ryan Van Velzen, South Africa 47-39—86 +14
Eddie Pepperell, England WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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