NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at HOUSTON 1½ 1½ (38½) Las Vegas San Francisco 1½ 1½ (38½) at…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HOUSTON
|1½
|1½
|(38½)
|Las Vegas
|San Francisco
|1½
|1½
|(38½)
|at LA CHARGERS
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|NY Jets
|2½
|1½
|(36½)
|at PITTSBURGH
|Carolina
|2½
|1½
|(37½)
|at JACKSONVILLE
|at DENVER
|4½
|6
|(40½)
|Green Bay
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|1½
|2½
|(39½)
|Washington
|at MINNESOTA
|2½
|3½
|(37½)
|Baltimore
|at CLEVELAND
|1½
|3
|(36½)
|Buffalo
|at INDIANAPOLIS
|2½
|3½
|(36½)
|Atlanta
|New Orleans
|1½
|3
|(37½)
|at LA RAMS
|NY Giants
|1½
|3½
|(36½)
|at MIAMI
|Philadelphia
|1½
|2½
|(36½)
|at NEW ENGLAND
|Chicago
|3
|1½
|(36½)
|at CINCINNATI
|at TAMPA BAY
|3
|5½
|(37½)
|Kansas City
|at ARIZONA
|1½
|1½
|(37½)
|Dallas
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TENNESSEE
|3
|4½
|(38½)
|Seattle
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7½
|(47½)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(60½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(53½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|6½
|(47½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|8½
|(52½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|5½
|(49½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|31½
|(53½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|6½
|(57½)
|Memphis
MLB
Friday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y YANKEES
|OFF
|Toronto
|OFF
|at BALTIMORE
|OFF
|Tampa Bay
|OFF
|at KANSAS CITY
|OFF
|Detroit
|OFF
|at HOUSTON
|OFF
|Athletics
|OFF
|at TEXAS
|OFF
|LA Angels
|OFF
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at MILWAUKEE
|OFF
|Atlanta
|OFF
|at PHILADELPHIA
|OFF
|St. Louis
|OFF
|at MIAMI
|OFF
|Washington
|OFF
|at ARIZONA
|OFF
|Cincinnati
|OFF
|at LA DODGERS
|OFF
|Pittsburgh
|OFF
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BOSTON
|OFF
|San Francisco
|OFF
|at CHICAGO WHITE SOX
|OFF
|N.Y Mets
|OFF
|at COLORADO
|OFF
|Cleveland
|OFF
|at SAN DIEGO
|OFF
|Minnesota
|OFF
|at SEATTLE
|OFF
|Chicago Cubs
|OFF
Consensus odds provided by Sportradar
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