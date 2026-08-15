x-first half winner All Times EDT Thursday’s Games Everett 7, Spokane 1 Eugene 9, Hillsboro 1 Vancouver 14, Tri-City 4…

x-first half winner

All Times EDT

Thursday’s Games

Everett 7, Spokane 1

Eugene 9, Hillsboro 1

Vancouver 14, Tri-City 4

Friday’s Games

Tri-City 5, Vancouver 4

Eugene 6, Hillsboro 5

Everett 3, Spokane 2

Saturday’s Games

Tri-City at Vancouver, 8:05 p.m.

Hillsboro at Eugene, 8:05 p.m.

Spokane at Everett, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.

Hillsboro at Eugene, 7:05 p.m.

Spokane at Everett, 7:05 p.m.

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