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Sports Betting Line

The Associated Press

August 14, 2026, 4:14 PM

NFL

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NY JETS (35½) Tampa Bay
Miami (36½) at WASHINGTON
Denver (40½) at ATLANTA

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (41½) at NY GIANTS
Cleveland 3 (40½) at CHICAGO
at BUFFALO 3 (39½) Carolina
at NEW ORLEANS (35½) Jacksonville
at KANSAS CITY (36½) LA Rams
Philadelphia (37½) at BALTIMORE
at SEATTLE (38½) Dallas

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (47½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (60½) San Jose State
at VIRGINIA (53½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE 7 (47½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (52½) Sacramento State
at STANFORD (48½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (52½) New Mexico State
at UNLV (57½) Memphis

MLB

Saturday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DETROIT -152 Chicago White Sox +128
at TORONTO OFF N.Y Yankees OFF
at TAMPA BAY -141 Baltimore +119
Seattle -118 at HOUSTON +104
at LA ANGELS -157 Kansas City +132
at ATHLETICS OFF Texas OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CHICAGO CUBS -176 St. Louis +147
at SAN FRANCISCO -128 Colorado +112
at N.Y METS OFF Washington OFF
Miami -114 at CINCINNATI -104
Milwaukee -144 at LA DODGERS +121
at ATLANTA -141 Arizona +119

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Philadelphia -150 at MINNESOTA +126
at CLEVELAND OFF San Diego OFF
Boston -123 at PITTSBURGH +103

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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