NFL Friday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at NY JETS 1½ 6½ (35½) Tampa Bay Miami 1½ 3½ (36½) at…
NFL
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NY JETS
|1½
|6½
|(35½)
|Tampa Bay
|Miami
|1½
|3½
|(36½)
|at WASHINGTON
|Denver
|3½
|3½
|(40½)
|at ATLANTA
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|1½
|2½
|(41½)
|at NY GIANTS
|Cleveland
|1½
|3
|(40½)
|at CHICAGO
|at BUFFALO
|1½
|3
|(39½)
|Carolina
|at NEW ORLEANS
|1½
|2½
|(35½)
|Jacksonville
|at KANSAS CITY
|1½
|2½
|(36½)
|LA Rams
|Philadelphia
|2½
|3½
|(37½)
|at BALTIMORE
|at SEATTLE
|2½
|2½
|(38½)
|Dallas
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7½
|(47½)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(60½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(53½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|7
|(47½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|8½
|(52½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|5½
|(48½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|31½
|(52½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|6½
|(57½)
|Memphis
MLB
Saturday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at DETROIT
|-152
|Chicago White Sox
|+128
|at TORONTO
|OFF
|N.Y Yankees
|OFF
|at TAMPA BAY
|-141
|Baltimore
|+119
|Seattle
|-118
|at HOUSTON
|+104
|at LA ANGELS
|-157
|Kansas City
|+132
|at ATHLETICS
|OFF
|Texas
|OFF
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CHICAGO CUBS
|-176
|St. Louis
|+147
|at SAN FRANCISCO
|-128
|Colorado
|+112
|at N.Y METS
|OFF
|Washington
|OFF
|Miami
|-114
|at CINCINNATI
|-104
|Milwaukee
|-144
|at LA DODGERS
|+121
|at ATLANTA
|-141
|Arizona
|+119
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Philadelphia
|-150
|at MINNESOTA
|+126
|at CLEVELAND
|OFF
|San Diego
|OFF
|Boston
|-123
|at PITTSBURGH
|+103
Consensus odds provided by Sportradar
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