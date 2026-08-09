x-first half winner All Times EDT Friday’s Games Eugene 4, Spokane 2 Vancouver 7, Everett 4 Tri-City 9, Hillsboro 3…

x-first half winner

All Times EDT

Friday’s Games

Eugene 4, Spokane 2

Vancouver 7, Everett 4

Tri-City 9, Hillsboro 3

Saturday’s Games

Spokane 7, Eugene 6

Vancouver 11, Everett 8

Tri-City 8, Hillsboro 2, 7 innings

Sunday’s Games

Eugene at Spokane, 4:05 p.m.

Vancouver at Everett, 7:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

Tuesday’s Games

Eugene at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.

Spokane at Everett, 10:05 p.m.

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