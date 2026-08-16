FedEx St. Jude Championship Scores

Sunday
At TPC Southwind
Memphis, Tenn.
Purse: $20 million
Yardage: 7,288; Par: 70
Final Round
|Scottie Scheffler
|68-61-68-66—263
|Si Woo Kim
|70-68-65-68—271
|Sam Burns
|67-70-62-73—272
|Alex Noren
|71-66-66-69—272
|Wyndham Clark
|69-66-70-68—273
|Sungjae Im
|66-66-67-74—273
|Tommy Fleetwood
|66-68-68-72—274
|Jake Knapp
|65-70-67-72—274
|Hideki Matsuyama
|66-70-67-71—274
|Xander Schauffele
|67-72-68-67—274
|Ludvig Åberg
|68-65-74-67—274
|Patrick Cantlay
|69-66-70-70—275
|Bud Cauley
|66-72-70-67—275
|Nicolas Echavarria
|68-66-71-70—275
|Matt Fitzpatrick
|70-67-69-69—275
|Tom Kim
|69-72-63-71—275
|Kurt Kitayama
|65-73-66-71—275
|Adam Scott
|66-70-69-70—275
|Pierceson Coody
|71-66-70-69—276
|Viktor Hovland
|68-64-72-72—276
|Maverick McNealy
|68-70-69-69—276
|Patrick Rodgers
|67-69-71-69—276
|Jordan Spieth
|65-69-72-70—276
|Ryan Gerard
|70-70-68-69—277
|Harry Hall
|72-68-68-69—277
|Max Homa
|73-67-69-68—277
|Jackson Koivun
|71-70-66-70—277
|J.T. Poston
|71-68-66-72—277
|Alex Smalley
|68-68-72-69—277
|Jacob Bridgeman
|69-70-68-71—278
|Chris Gotterup
|66-70-69-73—278
|Brian Harman
|70-64-69-75—278
|Russell Henley
|71-70-67-70—278
|Rickie Fowler
|68-73-66-72—279
|Nicolai Højgaard
|73-70-68-68—279
|Keith Mitchell
|69-66-72-72—279
|J.J. Spaun
|71-69-67-72—279
|Sepp Straka
|68-73-72-66—279
|Justin Rose
|73-70-73-64—280
|Nick Taylor
|69-68-69-74—280
|Cameron Young
|69-69-72-70—280
|Michael Brennan
|73-70-67-71—281
|Harris English
|68-75-71-67—281
|Ben Griffin
|73-71-69-68—281
|Sam Stevens
|69-71-70-71—281
|Gary Woodland
|66-71-70-74—281
|Corey Conners
|71-71-70-70—282
|Matti Schmid
|73-70-67-72—282
|Justin Thomas
|70-67-72-73—282
|Michael Thorbjornsen
|65-75-72-70—282
|Sudarshan Yellamaraju
|70-65-76-71—282
|Ryo Hisatsune
|69-70-71-73—283
|Shane Lowry
|69-72-72-70—283
|Collin Morikawa
|71-69-71-72—283
|Michael Kim
|65-72-74-73—284
|Min Woo Lee
|67-71-75-71—284
|Jordan L. Smith
|71-73-67-73—284
|Eric Cole
|72-72-70-71—285
|Ryan Fox
|73-73-72-67—285
|Kristoffer Reitan
|72-71-73-69—285
|Alex Fitzpatrick
|71-74-70-71—286
|Aldrich Potgieter
|71-71-72-72—286
|Ricky Castillo
|72-74-68-73—287
|Matthew McCarty
|73-72-71-71—287
|Aaron Rai
|72-66-71-78—287
|Rory McIlroy
|74-70-72-72—288
|Sahith Theegala
|69-72-79-71—291
|Akshay Bhatia
|72-72-73-76—293
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