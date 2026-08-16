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FedEx St. Jude Championship Scores

The Associated Press

August 16, 2026, 5:54 PM

Sunday

At TPC Southwind

Memphis, Tenn.

Purse: $20 million

Yardage: 7,288; Par: 70

Final Round

Scottie Scheffler 68-61-68-66—263
Si Woo Kim 70-68-65-68—271
Sam Burns 67-70-62-73—272
Alex Noren 71-66-66-69—272
Wyndham Clark 69-66-70-68—273
Sungjae Im 66-66-67-74—273
Tommy Fleetwood 66-68-68-72—274
Jake Knapp 65-70-67-72—274
Hideki Matsuyama 66-70-67-71—274
Xander Schauffele 67-72-68-67—274
Ludvig Åberg 68-65-74-67—274
Patrick Cantlay 69-66-70-70—275
Bud Cauley 66-72-70-67—275
Nicolas Echavarria 68-66-71-70—275
Matt Fitzpatrick 70-67-69-69—275
Tom Kim 69-72-63-71—275
Kurt Kitayama 65-73-66-71—275
Adam Scott 66-70-69-70—275
Pierceson Coody 71-66-70-69—276
Viktor Hovland 68-64-72-72—276
Maverick McNealy 68-70-69-69—276
Patrick Rodgers 67-69-71-69—276
Jordan Spieth 65-69-72-70—276
Ryan Gerard 70-70-68-69—277
Harry Hall 72-68-68-69—277
Max Homa 73-67-69-68—277
Jackson Koivun 71-70-66-70—277
J.T. Poston 71-68-66-72—277
Alex Smalley 68-68-72-69—277
Jacob Bridgeman 69-70-68-71—278
Chris Gotterup 66-70-69-73—278
Brian Harman 70-64-69-75—278
Russell Henley 71-70-67-70—278
Rickie Fowler 68-73-66-72—279
Nicolai Højgaard 73-70-68-68—279
Keith Mitchell 69-66-72-72—279
J.J. Spaun 71-69-67-72—279
Sepp Straka 68-73-72-66—279
Justin Rose 73-70-73-64—280
Nick Taylor 69-68-69-74—280
Cameron Young 69-69-72-70—280
Michael Brennan 73-70-67-71—281
Harris English 68-75-71-67—281
Ben Griffin 73-71-69-68—281
Sam Stevens 69-71-70-71—281
Gary Woodland 66-71-70-74—281
Corey Conners 71-71-70-70—282
Matti Schmid 73-70-67-72—282
Justin Thomas 70-67-72-73—282
Michael Thorbjornsen 65-75-72-70—282
Sudarshan Yellamaraju 70-65-76-71—282
Ryo Hisatsune 69-70-71-73—283
Shane Lowry 69-72-72-70—283
Collin Morikawa 71-69-71-72—283
Michael Kim 65-72-74-73—284
Min Woo Lee 67-71-75-71—284
Jordan L. Smith 71-73-67-73—284
Eric Cole 72-72-70-71—285
Ryan Fox 73-73-72-67—285
Kristoffer Reitan 72-71-73-69—285
Alex Fitzpatrick 71-74-70-71—286
Aldrich Potgieter 71-71-72-72—286
Ricky Castillo 72-74-68-73—287
Matthew McCarty 73-72-71-71—287
Aaron Rai 72-66-71-78—287
Rory McIlroy 74-70-72-72—288
Sahith Theegala 69-72-79-71—291
Akshay Bhatia 72-72-73-76—293

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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