FedEx St. Jude Championship Par Scores

Friday
At TPC Southwind
Memphis, Tenn.
Purse: $20 million
Yardage: 7,288; Par: 70
Second Round
|Scottie Scheffler
|68-61—129
|-11
|Viktor Hovland
|68-64—132
|-8
|Sungjae Im
|66-66—132
|-8
|Ludvig Åberg
|68-65—133
|-7
|Nicolas Echavarria
|68-66—134
|-6
|Tommy Fleetwood
|66-68—134
|-6
|Brian Harman
|70-64—134
|-6
|Jordan Spieth
|65-69—134
|-6
|Patrick Cantlay
|69-66—135
|-5
|Wyndham Clark
|69-66—135
|-5
|Jake Knapp
|65-70—135
|-5
|Keith Mitchell
|69-66—135
|-5
|Sudarshan Yellamaraju
|70-65—135
|-5
|Chris Gotterup
|66-70—136
|-4
|Hideki Matsuyama
|66-70—136
|-4
|Patrick Rodgers
|67-69—136
|-4
|Adam Scott
|66-70—136
|-4
|Alex Smalley
|68-68—136
|-4
|Sam Burns
|67-70—137
|-3
|Pierceson Coody
|71-66—137
|-3
|Matt Fitzpatrick
|70-67—137
|-3
|Michael Kim
|65-72—137
|-3
|Alex Noren
|71-66—137
|-3
|Nick Taylor
|69-68—137
|-3
|Justin Thomas
|70-67—137
|-3
|Gary Woodland
|66-71—137
|-3
|Bud Cauley
|66-72—138
|-2
|Si Woo Kim
|70-68—138
|-2
|Kurt Kitayama
|65-73—138
|-2
|Min Woo Lee
|67-71—138
|-2
|Maverick McNealy
|68-70—138
|-2
|Aaron Rai
|72-66—138
|-2
|Cameron Young
|69-69—138
|-2
|Jacob Bridgeman
|69-70—139
|-1
|Ryo Hisatsune
|69-70—139
|-1
|J.T. Poston
|71-68—139
|-1
|Xander Schauffele
|67-72—139
|-1
|Ryan Gerard
|70-70—140
|E
|Harry Hall
|72-68—140
|E
|Max Homa
|73-67—140
|E
|Collin Morikawa
|71-69—140
|E
|J.J. Spaun
|71-69—140
|E
|Sam Stevens
|69-71—140
|E
|Michael Thorbjornsen
|65-75—140
|E
|Rickie Fowler
|68-73—141
|+1
|Russell Henley
|71-70—141
|+1
|Tom Kim
|69-72—141
|+1
|Jackson Koivun
|71-70—141
|+1
|Shane Lowry
|69-72—141
|+1
|Sepp Straka
|68-73—141
|+1
|Sahith Theegala
|69-72—141
|+1
|Corey Conners
|71-71—142
|+2
|Aldrich Potgieter
|71-71—142
|+2
|Michael Brennan
|73-70—143
|+3
|Harris English
|68-75—143
|+3
|Nicolai Højgaard
|73-70—143
|+3
|Kristoffer Reitan
|72-71—143
|+3
|Justin Rose
|73-70—143
|+3
|Matti Schmid
|73-70—143
|+3
|Akshay Bhatia
|72-72—144
|+4
|Eric Cole
|72-72—144
|+4
|Ben Griffin
|73-71—144
|+4
|Rory McIlroy
|74-70—144
|+4
|Jordan L. Smith
|71-73—144
|+4
|Alex Fitzpatrick
|71-74—145
|+5
|Matthew McCarty
|73-72—145
|+5
|Ricky Castillo
|72-74—146
|+6
|Ryan Fox
|73-73—146
|+6
|Robert MacIntyre
|82-WD
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