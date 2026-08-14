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FedEx St. Jude Championship Par Scores

The Associated Press

August 14, 2026, 6:23 PM

Friday

At TPC Southwind

Memphis, Tenn.

Purse: $20 million

Yardage: 7,288; Par: 70

Second Round

Scottie Scheffler 68-61—129 -11
Viktor Hovland 68-64—132 -8
Sungjae Im 66-66—132 -8
Ludvig Åberg 68-65—133 -7
Nicolas Echavarria 68-66—134 -6
Tommy Fleetwood 66-68—134 -6
Brian Harman 70-64—134 -6
Jordan Spieth 65-69—134 -6
Patrick Cantlay 69-66—135 -5
Wyndham Clark 69-66—135 -5
Jake Knapp 65-70—135 -5
Keith Mitchell 69-66—135 -5
Sudarshan Yellamaraju 70-65—135 -5
Chris Gotterup 66-70—136 -4
Hideki Matsuyama 66-70—136 -4
Patrick Rodgers 67-69—136 -4
Adam Scott 66-70—136 -4
Alex Smalley 68-68—136 -4
Sam Burns 67-70—137 -3
Pierceson Coody 71-66—137 -3
Matt Fitzpatrick 70-67—137 -3
Michael Kim 65-72—137 -3
Alex Noren 71-66—137 -3
Nick Taylor 69-68—137 -3
Justin Thomas 70-67—137 -3
Gary Woodland 66-71—137 -3
Bud Cauley 66-72—138 -2
Si Woo Kim 70-68—138 -2
Kurt Kitayama 65-73—138 -2
Min Woo Lee 67-71—138 -2
Maverick McNealy 68-70—138 -2
Aaron Rai 72-66—138 -2
Cameron Young 69-69—138 -2
Jacob Bridgeman 69-70—139 -1
Ryo Hisatsune 69-70—139 -1
J.T. Poston 71-68—139 -1
Xander Schauffele 67-72—139 -1
Ryan Gerard 70-70—140 E
Harry Hall 72-68—140 E
Max Homa 73-67—140 E
Collin Morikawa 71-69—140 E
J.J. Spaun 71-69—140 E
Sam Stevens 69-71—140 E
Michael Thorbjornsen 65-75—140 E
Rickie Fowler 68-73—141 +1
Russell Henley 71-70—141 +1
Tom Kim 69-72—141 +1
Jackson Koivun 71-70—141 +1
Shane Lowry 69-72—141 +1
Sepp Straka 68-73—141 +1
Sahith Theegala 69-72—141 +1
Corey Conners 71-71—142 +2
Aldrich Potgieter 71-71—142 +2
Michael Brennan 73-70—143 +3
Harris English 68-75—143 +3
Nicolai Højgaard 73-70—143 +3
Kristoffer Reitan 72-71—143 +3
Justin Rose 73-70—143 +3
Matti Schmid 73-70—143 +3
Akshay Bhatia 72-72—144 +4
Eric Cole 72-72—144 +4
Ben Griffin 73-71—144 +4
Rory McIlroy 74-70—144 +4
Jordan L. Smith 71-73—144 +4
Alex Fitzpatrick 71-74—145 +5
Matthew McCarty 73-72—145 +5
Ricky Castillo 72-74—146 +6
Ryan Fox 73-73—146 +6
Robert MacIntyre 82-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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