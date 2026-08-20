European Tour Par Scores

Thursday
At Trump International Golf Links
Aberdeen, United Kingdom
Purse: $3.5 million
Yardage: 7,353; Par: 72
First Round
|Marcus Kinhult, Sweden
|34-33—67
|-5
|Eliot Baker, England
|35-34—69
|-3
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|34-35—69
|-3
|Félix Mory, France
|34-35—69
|-3
|Andrew Wilson, England
|35-34—69
|-3
|Albin Bergstrom, Sweden
|35-35—70
|-2
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|36-34—70
|-2
|Scott Jamieson, Scotland
|35-35—70
|-2
|Haydn McCullen, England
|33-37—70
|-2
|Keita Nakajima, Japan
|35-35—70
|-2
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|36-34—70
|-2
|Jason Scrivener, Australia
|36-34—70
|-2
|Matthew Southgate, England
|33-37—70
|-2
|Clement Charmasson, France
|36-35—71
|-1
|Andreas Halvorsen, Norway
|33-38—71
|-1
|Matteo Manassero, Italy
|34-37—71
|-1
|Richard Mansell, England
|36-35—71
|-1
|Andy Sullivan, England
|38-33—71
|-1
|Daniel Van Tonder, South Africa
|33-38—71
|-1
|Quim Vidal, Spain
|36-35—71
|-1
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|36-36—72
|E
|Martin Couvra, France
|38-34—72
|E
|John Daly II, United States
|35-37—72
|E
|Grant Forrest, Scotland
|34-38—72
|E
|Simon Forsström, Sweden
|34-38—72
|E
|Casey Jarvis, South Africa
|35-37—72
|E
|Matthew Jordan, England
|36-36—72
|E
|Kyoung-Hoon Lee, South Korea
|37-35—72
|E
|Alexander Levy, France
|34-38—72
|E
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-37—72
|E
|Shaun Norris, South Africa
|37-35—72
|E
|Niklas Nørgaard Møller, Denmark
|37-35—72
|E
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|35-37—72
|E
|Alvaro Quiros, Spain
|34-38—72
|E
|Jovan Rebula, South Africa
|36-36—72
|E
|Patrick Reed, United States
|36-36—72
|E
|Richard Sterne, South Africa
|34-38—72
|E
|Sam Bairstow, England
|37-36—73
|+1
|Daniel Brown, England
|36-37—73
|+1
|Davis Bryant, United States
|39-34—73
|+1
|Jens Dantorp, Sweden
|37-36—73
|+1
|Deon Germishuys, South Africa
|35-38—73
|+1
|Tobias Jonsson, Sweden
|34-39—73
|+1
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|37-36—73
|+1
|Maximilian Kieffer, Germany
|38-35—73
|+1
|Junghwan Lee, South Korea
|35-38—73
|+1
|Connor McKinney, Australia
|37-36—73
|+1
|Michael Mjaaseth, Norway
|36-37—73
|+1
|Lukas Nemecz, Austria
|35-38—73
|+1
|Julian Perico, Peru
|37-36—73
|+1
|David Ravetto, France
|36-37—73
|+1
|Shubhankar Sharma, India
|36-37—73
|+1
|Cameron Adam, Scotland
|37-37—74
|+2
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|36-38—74
|+2
|Tom Lewis, England
|37-37—74
|+2
|Yannik Paul, Germany
|38-36—74
|+2
|Matthieu Pavon, France
|35-39—74
|+2
|Maximilian Steinlechner, Austria
|35-39—74
|+2
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|40-34—74
|+2
|Euan Walker, Scotland
|35-39—74
|+2
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|38-36—74
|+2
|Marcus Armitage, England
|38-37—75
|+3
|Filippo Celli, Italy
|37-38—75
|+3
|Pablo Ereno Perez, Spain
|36-39—75
|+3
|Ewen Ferguson, Scotland
|35-40—75
|+3
|Joel Girrbach, Switzerland
|37-38—75
|+3
|Gregor Graham, Scotland
|38-37—75
|+3
|Palmer Jackson, United States
|36-39—75
|+3
|Zander Lombard, South Africa
|35-40—75
|+3
|James Morrison, England
|35-40—75
|+3
|Renato Paratore, Italy
|38-37—75
|+3
|Daniel Rodrigues, Portugal
|38-37—75
|+3
|Yuvraj Sandhu, India
|38-37—75
|+3
|Benjamin Schmidt, England
|36-39—75
|+3
|Connor Syme, Scotland
|35-40—75
|+3
|Daniel Young, Scotland
|37-38—75
|+3
|Fred Biondi, Brazil
|39-37—76
|+4
|Sean Crocker, United States
|41-35—76
|+4
|MJ Daffue, South Africa
|39-37—76
|+4
|Joe Dean, England
|38-38—76
|+4
|Manuel Elvira, Spain
|37-39—76
|+4
|Ross Fisher, England
|37-39—76
|+4
|Julien Guerrier, France
|37-39—76
|+4
|Benjamin Hebert, France
|41-35—76
|+4
|Michael Hollick, South Africa
|39-37—76
|+4
|Nathan Kimsey, England
|38-38—76
|+4
|Kazuma Kobori, New Zealand
|38-38—76
|+4
|Joakim Lagergren, Sweden
|41-35—76
|+4
|Pablo Larrazábal, Spain
|39-37—76
|+4
|David Micheluzzi, Australia
|38-38—76
|+4
|Dylan Naidoo, South Africa
|39-37—76
|+4
|Yurav Premlall, South Africa
|38-38—76
|+4
|Johannes Veerman, United States
|40-36—76
|+4
|Simon Zach, Czech Republic
|37-39—76
|+4
|Matthew Baldwin, England
|40-37—77
|+5
|Quentin Debove, France
|40-37—77
|+5
|Calum Fyfe, Scotland
|38-39—77
|+5
|Daniel Gavins, England
|40-37—77
|+5
|Jack Senior, England
|38-39—77
|+5
|Marcel Siem, Germany
|38-39—77
|+5
|Callum Tarren, England
|38-39—77
|+5
|Borja Virto Astudillo, Spain
|37-40—77
|+5
|Yanhan Zhou, China
|39-38—77
|+5
|Jonas Baumgartner, Germany
|41-37—78
|+6
|Jack Buchanan, Australia
|39-39—78
|+6
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|40-38—78
|+6
|Martin Laird, Scotland
|37-41—78
|+6
|David Law, Scotland
|39-39—78
|+6
|Paul O’Hara, Scotland
|38-40—78
|+6
|Brandon Robinson-Thompson, England
|38-40—78
|+6
|Hugo Townsend, Sweden
|40-38—78
|+6
|Jorge Campillo, Spain
|42-37—79
|+7
|Rory Franssen, Scotland
|41-38—79
|+7
|Liam Johnston, Scotland
|42-37—79
|+7
|Hao-Tong Li, China
|40-39—79
|+7
|Hunter Logan, United States
|39-40—79
|+7
|Anthony Quayle, Australia
|39-40—79
|+7
|Brandon Stone, South Africa
|38-41—79
|+7
|John Vogelpohl, United States
|37-42—79
|+7
|Joshua Berry, England
|43-37—80
|+8
|Dylan Frittelli, South Africa
|39-41—80
|+8
|Ricardo Gouveia, Portugal
|39-41—80
|+8
|Gavin Green, Malaysia
|40-40—80
|+8
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|39-41—80
|+8
|Robin Williams, South Africa
|43-37—80
|+8
|Sam Locke, Scotland
|40-41—81
|+9
|Tatsunori Shogenji, Japan
|38-43—81
|+9
|Mike Toorop, Netherlands
|40-41—81
|+9
|Steven Brown, England
|43-39—82
|+10
|Barclay Brown, England
|43-39—82
|+10
|Andres Gallegos, Argentina
|41-41—82
|+10
|Ryggs Johnston, United States
|39-43—82
|+10
|Jack Yule, England
|40-42—82
|+10
|Adri Arnaus, Spain
|47-36—83
|+11
|Ryan Peake, Australia
|44-40—84
|+12
|Richard Teder, Estonia
|42-43—85
|+13
|Ryan Van Velzen, South Africa
|47-39—86
|+14
|Eddie Pepperell, England
|WD
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