Live Radio
Home » Sports » Boeing Classic Par Scores

Boeing Classic Par Scores

The Associated Press

August 16, 2026, 7:18 PM

Sunday

At Snoqualmie Ridge

Snoqualmie, Wash.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,234; Par: 72

Final Round

Stewart Cink 68-71-65—204 -12
Miguel Ángel Jiménez 70-70-64—204 -12
Søren Kjeldsen 70-67-68—205 -11
Steven Alker 67-68-71—206 -10
Fred Couples 71-68-67—206 -10
Ernie Els 75-67-64—206 -10
Steve Flesch 68-69-69—206 -10
Jerry Kelly 67-71-68—206 -10
George McNeill 68-71-67—206 -10
David Toms 71-69-66—206 -10
Matt Gogel 70-70-68—208 -8
Scott Parel 69-70-69—208 -8
Richard Green 73-65-71—209 -7
Steve Allan 69-73-68—210 -6
Stephen Ames 73-70-67—210 -6
Darren Clarke 68-71-71—210 -6
Thongchai Jaidee 71-73-66—210 -6
Rory Sabbatini 65-73-72—210 -6
Notah Begay 71-67-73—211 -5
Brian Gay 69-72-70—211 -5
J.J. Henry 72-70-69—211 -5
Paul Stankowski 74-69-68—211 -5
Vaughn Taylor 68-68-75—211 -5
Boo Weekley 74-70-67—211 -5
Ángel Cabrera 69-69-74—212 -4
Robert Karlsson 73-71-68—212 -4
Rod Pampling 72-72-68—212 -4
Stuart Appleby 74-70-69—213 -3
Shane Bertsch 70-71-72—213 -3
Alex Cejka 74-68-71—213 -3
Greg Chalmers 72-69-72—213 -3
K.J. Choi 73-72-68—213 -3
John Rollins 72-72-69—213 -3
Vijay Singh 69-77-67—213 -3
Mario Tiziani 75-70-68—213 -3
Chris Devlin 74-69-71—214 -2
Tommy Gainey 72-68-74—214 -2
Kevin Sutherland 73-71-70—214 -2
Ken Tanigawa 74-73-67—214 -2
Y.E. Yang 75-70-69—214 -2
Michael Block 70-73-72—215 -1
Keith Horne 73-73-69—215 -1
Jeff Maggert 75-72-68—215 -1
Billy Mayfair 75-72-68—215 -1
Timothy O’Neal 72-75-68—215 -1
Tim Petrovic 72-73-70—215 -1
Kirk Triplett 71-70-74—215 -1
Gordon Burns 71-71-74—216 E
Ben Crane 74-72-70—216 E
Ricardo Gonzalez 74-71-71—216 E
Paul Goydos 76-71-69—216 E
Chad Campbell 75-68-74—217 +1
Joe Durant 75-73-69—217 +1
Brett Quigley 74-70-73—217 +1
Ryan Armour 75-72-71—218 +2
Rocco Mediate 73-74-71—218 +2
Tom Pernice 73-73-72—218 +2
Charlie Wi 80-69-69—218 +2
Scott Verplank 69-74-76—219 +3
Michael Allen 77-69-74—220 +4
Mike Weir 76-71-73—220 +4
Michael Wright 71-75-74—220 +4
Tim Herron 68-75-78—221 +5
Justin Leonard 76-72-73—221 +5
Chris DiMarco 76-77-69—222 +6
Dicky Pride 73-72-77—222 +6
Tag Ridings 76-71-75—222 +6
Heath Slocum 72-76-74—222 +6
Billy Andrade 76-74-74—224 +8
Woody Austin 78-75-73—226 +10
Ryan Malby 75-72-79—226 +10
Tom Lehman 73-77-77—227 +11
Scott McCarron 76-75-76—227 +11
Ken Duke 73-79-76—228 +12
Duffy Waldorf 76-74-79—229 +13
John Senden 80-77-78—235 +19

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up