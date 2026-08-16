Boeing Classic Par Scores

Sunday
At Snoqualmie Ridge
Snoqualmie, Wash.
Purse: $2.3 million
Yardage: 7,234; Par: 72
Final Round
|Stewart Cink
|68-71-65—204
|-12
|Miguel Ángel Jiménez
|70-70-64—204
|-12
|Søren Kjeldsen
|70-67-68—205
|-11
|Steven Alker
|67-68-71—206
|-10
|Fred Couples
|71-68-67—206
|-10
|Ernie Els
|75-67-64—206
|-10
|Steve Flesch
|68-69-69—206
|-10
|Jerry Kelly
|67-71-68—206
|-10
|George McNeill
|68-71-67—206
|-10
|David Toms
|71-69-66—206
|-10
|Matt Gogel
|70-70-68—208
|-8
|Scott Parel
|69-70-69—208
|-8
|Richard Green
|73-65-71—209
|-7
|Steve Allan
|69-73-68—210
|-6
|Stephen Ames
|73-70-67—210
|-6
|Darren Clarke
|68-71-71—210
|-6
|Thongchai Jaidee
|71-73-66—210
|-6
|Rory Sabbatini
|65-73-72—210
|-6
|Notah Begay
|71-67-73—211
|-5
|Brian Gay
|69-72-70—211
|-5
|J.J. Henry
|72-70-69—211
|-5
|Paul Stankowski
|74-69-68—211
|-5
|Vaughn Taylor
|68-68-75—211
|-5
|Boo Weekley
|74-70-67—211
|-5
|Ángel Cabrera
|69-69-74—212
|-4
|Robert Karlsson
|73-71-68—212
|-4
|Rod Pampling
|72-72-68—212
|-4
|Stuart Appleby
|74-70-69—213
|-3
|Shane Bertsch
|70-71-72—213
|-3
|Alex Cejka
|74-68-71—213
|-3
|Greg Chalmers
|72-69-72—213
|-3
|K.J. Choi
|73-72-68—213
|-3
|John Rollins
|72-72-69—213
|-3
|Vijay Singh
|69-77-67—213
|-3
|Mario Tiziani
|75-70-68—213
|-3
|Chris Devlin
|74-69-71—214
|-2
|Tommy Gainey
|72-68-74—214
|-2
|Kevin Sutherland
|73-71-70—214
|-2
|Ken Tanigawa
|74-73-67—214
|-2
|Y.E. Yang
|75-70-69—214
|-2
|Michael Block
|70-73-72—215
|-1
|Keith Horne
|73-73-69—215
|-1
|Jeff Maggert
|75-72-68—215
|-1
|Billy Mayfair
|75-72-68—215
|-1
|Timothy O’Neal
|72-75-68—215
|-1
|Tim Petrovic
|72-73-70—215
|-1
|Kirk Triplett
|71-70-74—215
|-1
|Gordon Burns
|71-71-74—216
|E
|Ben Crane
|74-72-70—216
|E
|Ricardo Gonzalez
|74-71-71—216
|E
|Paul Goydos
|76-71-69—216
|E
|Chad Campbell
|75-68-74—217
|+1
|Joe Durant
|75-73-69—217
|+1
|Brett Quigley
|74-70-73—217
|+1
|Ryan Armour
|75-72-71—218
|+2
|Rocco Mediate
|73-74-71—218
|+2
|Tom Pernice
|73-73-72—218
|+2
|Charlie Wi
|80-69-69—218
|+2
|Scott Verplank
|69-74-76—219
|+3
|Michael Allen
|77-69-74—220
|+4
|Mike Weir
|76-71-73—220
|+4
|Michael Wright
|71-75-74—220
|+4
|Tim Herron
|68-75-78—221
|+5
|Justin Leonard
|76-72-73—221
|+5
|Chris DiMarco
|76-77-69—222
|+6
|Dicky Pride
|73-72-77—222
|+6
|Tag Ridings
|76-71-75—222
|+6
|Heath Slocum
|72-76-74—222
|+6
|Billy Andrade
|76-74-74—224
|+8
|Woody Austin
|78-75-73—226
|+10
|Ryan Malby
|75-72-79—226
|+10
|Tom Lehman
|73-77-77—227
|+11
|Scott McCarron
|76-75-76—227
|+11
|Ken Duke
|73-79-76—228
|+12
|Duffy Waldorf
|76-74-79—229
|+13
|John Senden
|80-77-78—235
|+19
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