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AIG Women’s Open Par Scores

The Associated Press

August 2, 2026, 6:23 PM

Sunday

At Royal Lytham & St. Annes

Lancashire, United Kingdom

Purse: $10 million

Yardage: 6,601; Par: 71

Final Round

(x-won on second playoff hole)

x-Shiho Kuwaki, $1,500,000 66-70-73-70—279 -5
Esther Henseleit, $921,872 73-69-67-70—279 -5
Yealimi Noh, $668,050 67-70-69-74—280 -4
Nelly Korda, $465,601 73-68-73-68—282 -2
Jeeno Thitikul, $465,601 64-73-72-73—282 -2
Wei-Ling Hsu, $247,127 71-74-69-69—283 -1
Charley Hull, $247,127 69-71-71-72—283 -1
Hae-Ran Ryu, $247,127 66-69-74-74—283 -1
Rio Takeda, $247,127 69-73-72-69—283 -1
Shannon Tan, $247,127 69-74-71-69—283 -1
Lottie Woad, $247,127 69-71-70-73—283 -1
Celine Boutier, $158,889 67-74-74-69—284 E
Minami Katsu, $158,889 72-68-71-73—284 E
Sara Kouskova, $158,889 77-69-71-67—284 E
Yuka Saso, $158,889 72-73-71-68—284 E
Lauren Coughlin, $126,501 69-71-74-71—285 +1
Jin Hee Im, $126,501 70-71-72-72—285 +1
Hyo Joo Kim, $126,501 75-71-72-67—285 +1
Lucy Li, $126,501 72-68-69-76—285 +1
Soo Bin Joo, $109,799 70-69-73-74—286 +2
Lydia Ko, $109,799 71-70-71-74—286 +2
Chanettee Wannasaen, $109,799 68-72-71-75—286 +2
Pia Babnik, $92,423 72-74-71-70—287 +3
Ashleigh Buhai, $92,423 69-76-68-74—287 +3
Amelia Garvey, $92,423 76-70-73-68—287 +3
Mao Saigo, $92,423 69-74-73-71—287 +3
Patty Tavatanakit, $92,423 73-73-73-68—287 +3
Carla Tejedo Mulet, $92,423 76-70-68-73—287 +3
Yuna Araki, $72,345 73-71-74-70—288 +4
Hannah Green, $72,345 71-73-72-72—288 +4
Brooke Henderson, $72,345 72-72-72-72—288 +4
Chizzy Iwai, $72,345 68-77-71-72—288 +4
Sei Young Kim, $72,345 72-72-72-72—288 +4
Paula Martin Sampedro, $0 69-71-76-72—288 +4
Anna Nordqvist, $72,345 73-70-77-68—288 +4
Alexandra Forsterling, $57,163 70-75-70-74—289 +5
Mimi Rhodes, $57,163 71-70-74-74—289 +5
Maja Stark, $57,163 74-72-73-70—289 +5
Jing Yan, $57,163 72-68-74-75—289 +5
Arpichaya Yubol, $57,163 70-74-77-68—289 +5
Cara Gainer, $48,054 74-72-73-71—290 +6
Auston Kim, $48,054 75-68-77-70—290 +6
Yana Wilson, $48,054 70-72-76-72—290 +6
Nasa Hataoka, $42,146 73-71-76-71—291 +7
Nastasia Nadaud, $42,146 77-69-72-73—291 +7
Dewi Weber, $42,146 75-69-72-75—291 +7
Robyn Choi, $35,230 71-70-73-78—292 +8
Manon De Roey, $35,230 75-71-72-74—292 +8
Jin Young Ko, $35,230 75-70-75-72—292 +8
Jenny Shin, $35,230 72-72-73-75—292 +8
Amy Yang, $35,230 72-73-72-75—292 +8
Rose Zhang, $35,230 74-70-74-74—292 +8
Ayaka Furue, $29,325 76-70-65-82—293 +9
Alice Hewson, $29,325 70-74-75-74—293 +9
Ariya Jutanugarn, $29,325 73-71-74-75—293 +9
Julia Lopez Ramirez, $29,325 74-69-78-72—293 +9
Yunseo Yang, $0 70-76-72-75—293 +9
Kajsa Arwefjall, $25,781 73-69-77-75—294 +10
Annabell Fuller, $25,781 71-74-73-76—294 +10
Pauline Roussin-Bouchard, $25,781 73-72-78-71—294 +10
Lindy Duncan, $22,918 75-69-73-78—295 +11
Aki Iwai, $22,918 72-72-78-73—295 +11
Aunchisa Utama, $22,918 73-69-80-73—295 +11
Amanda Doherty, $21,731 73-71-76-76—296 +12
MinJi Kang, $20,722 71-72-76-78—297 +13
Mi Hyang Lee, $20,722 72-73-78-74—297 +13
Alison Lee, $20,722 72-74-74-77—297 +13
Casandra Alexander, $19,710 72-74-81-71—298 +14

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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