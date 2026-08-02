AIG Women’s Open Par Scores

Sunday
At Royal Lytham & St. Annes
Lancashire, United Kingdom
Purse: $10 million
Yardage: 6,601; Par: 71
Final Round
(x-won on second playoff hole)
|x-Shiho Kuwaki, $1,500,000
|66-70-73-70—279
|-5
|Esther Henseleit, $921,872
|73-69-67-70—279
|-5
|Yealimi Noh, $668,050
|67-70-69-74—280
|-4
|Nelly Korda, $465,601
|73-68-73-68—282
|-2
|Jeeno Thitikul, $465,601
|64-73-72-73—282
|-2
|Wei-Ling Hsu, $247,127
|71-74-69-69—283
|-1
|Charley Hull, $247,127
|69-71-71-72—283
|-1
|Hae-Ran Ryu, $247,127
|66-69-74-74—283
|-1
|Rio Takeda, $247,127
|69-73-72-69—283
|-1
|Shannon Tan, $247,127
|69-74-71-69—283
|-1
|Lottie Woad, $247,127
|69-71-70-73—283
|-1
|Celine Boutier, $158,889
|67-74-74-69—284
|E
|Minami Katsu, $158,889
|72-68-71-73—284
|E
|Sara Kouskova, $158,889
|77-69-71-67—284
|E
|Yuka Saso, $158,889
|72-73-71-68—284
|E
|Lauren Coughlin, $126,501
|69-71-74-71—285
|+1
|Jin Hee Im, $126,501
|70-71-72-72—285
|+1
|Hyo Joo Kim, $126,501
|75-71-72-67—285
|+1
|Lucy Li, $126,501
|72-68-69-76—285
|+1
|Soo Bin Joo, $109,799
|70-69-73-74—286
|+2
|Lydia Ko, $109,799
|71-70-71-74—286
|+2
|Chanettee Wannasaen, $109,799
|68-72-71-75—286
|+2
|Pia Babnik, $92,423
|72-74-71-70—287
|+3
|Ashleigh Buhai, $92,423
|69-76-68-74—287
|+3
|Amelia Garvey, $92,423
|76-70-73-68—287
|+3
|Mao Saigo, $92,423
|69-74-73-71—287
|+3
|Patty Tavatanakit, $92,423
|73-73-73-68—287
|+3
|Carla Tejedo Mulet, $92,423
|76-70-68-73—287
|+3
|Yuna Araki, $72,345
|73-71-74-70—288
|+4
|Hannah Green, $72,345
|71-73-72-72—288
|+4
|Brooke Henderson, $72,345
|72-72-72-72—288
|+4
|Chizzy Iwai, $72,345
|68-77-71-72—288
|+4
|Sei Young Kim, $72,345
|72-72-72-72—288
|+4
|Paula Martin Sampedro, $0
|69-71-76-72—288
|+4
|Anna Nordqvist, $72,345
|73-70-77-68—288
|+4
|Alexandra Forsterling, $57,163
|70-75-70-74—289
|+5
|Mimi Rhodes, $57,163
|71-70-74-74—289
|+5
|Maja Stark, $57,163
|74-72-73-70—289
|+5
|Jing Yan, $57,163
|72-68-74-75—289
|+5
|Arpichaya Yubol, $57,163
|70-74-77-68—289
|+5
|Cara Gainer, $48,054
|74-72-73-71—290
|+6
|Auston Kim, $48,054
|75-68-77-70—290
|+6
|Yana Wilson, $48,054
|70-72-76-72—290
|+6
|Nasa Hataoka, $42,146
|73-71-76-71—291
|+7
|Nastasia Nadaud, $42,146
|77-69-72-73—291
|+7
|Dewi Weber, $42,146
|75-69-72-75—291
|+7
|Robyn Choi, $35,230
|71-70-73-78—292
|+8
|Manon De Roey, $35,230
|75-71-72-74—292
|+8
|Jin Young Ko, $35,230
|75-70-75-72—292
|+8
|Jenny Shin, $35,230
|72-72-73-75—292
|+8
|Amy Yang, $35,230
|72-73-72-75—292
|+8
|Rose Zhang, $35,230
|74-70-74-74—292
|+8
|Ayaka Furue, $29,325
|76-70-65-82—293
|+9
|Alice Hewson, $29,325
|70-74-75-74—293
|+9
|Ariya Jutanugarn, $29,325
|73-71-74-75—293
|+9
|Julia Lopez Ramirez, $29,325
|74-69-78-72—293
|+9
|Yunseo Yang, $0
|70-76-72-75—293
|+9
|Kajsa Arwefjall, $25,781
|73-69-77-75—294
|+10
|Annabell Fuller, $25,781
|71-74-73-76—294
|+10
|Pauline Roussin-Bouchard, $25,781
|73-72-78-71—294
|+10
|Lindy Duncan, $22,918
|75-69-73-78—295
|+11
|Aki Iwai, $22,918
|72-72-78-73—295
|+11
|Aunchisa Utama, $22,918
|73-69-80-73—295
|+11
|Amanda Doherty, $21,731
|73-71-76-76—296
|+12
|MinJi Kang, $20,722
|71-72-76-78—297
|+13
|Mi Hyang Lee, $20,722
|72-73-78-74—297
|+13
|Alison Lee, $20,722
|72-74-74-77—297
|+13
|Casandra Alexander, $19,710
|72-74-81-71—298
|+14
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