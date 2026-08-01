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AIG Women’s Open Scores

The Associated Press

August 1, 2026, 1:51 PM

Saturday

At Royal Lytham & St. Annes

Lancashire, United Kingdom

Purse: $10 million

Yardage: 6,601; Par: 71

Third Round

Yealimi Noh 67-70-69—206
Esther Henseleit 73-69-67—209
Shiho Kuwaki 66-70-73—209
Lucy Li 72-68-69—209
Hae-Ran Ryu 66-69-74—209
Jeeno Thitikul 64-73-72—209
Lottie Woad 69-71-70—210
Ayaka Furue 76-70-65—211
Charley Hull 69-71-71—211
Minami Katsu 72-68-71—211
Chanettee Wannasaen 68-72-71—211
Soo Bin Joo 70-69-73—212
Lydia Ko 71-70-71—212
Ashleigh Buhai 69-76-68—213
Jin Hee Im 70-71-72—213
Robyn Choi 71-70-73—214
Lauren Coughlin 69-71-74—214
Wei-Ling Hsu 71-74-69—214
Nelly Korda 73-68-73—214
Rio Takeda 69-73-72—214
Shannon Tan 69-74-71—214
Carla Tejedo Mulet 76-70-68—214
Jing Yan 72-68-74—214
Celine Boutier 67-74-74—215
Alexandra Forsterling 70-75-70—215
Mimi Rhodes 71-70-74—215
Hannah Green 71-73-72—216
Brooke Henderson 72-72-72—216
Chizzy Iwai 68-77-71—216
Sei Young Kim 72-72-72—216
Paula Martin Sampedro 69-71-76—216
Mao Saigo 69-74-73—216
Yuka Saso 72-73-71—216
Dewi Weber 75-69-72—216
Pia Babnik 72-74-71—217
Lindy Duncan 75-69-73—217
Sara Kouskova 77-69-71—217
Jenny Shin 72-72-73—217
Amy Yang 72-73-72—217
Yuna Araki 73-71-74—218
Manon De Roey 75-71-72—218
Annabell Fuller 71-74-73—218
Ariya Jutanugarn 73-71-74—218
Hyo Joo Kim 75-71-72—218
Nastasia Nadaud 77-69-72—218
Yana Wilson 70-72-76—218
Yunseo Yang 70-76-72—218
Rose Zhang 74-70-74—218
Kajsa Arwefjall 73-69-77—219
Cara Gainer 74-72-73—219
Amelia Garvey 76-70-73—219
Alice Hewson 70-74-75—219
MinJi Kang 71-72-76—219
Maja Stark 74-72-73—219
Patty Tavatanakit 73-73-73—219
Amanda Doherty 73-71-76—220
Nasa Hataoka 73-71-76—220
Auston Kim 75-68-77—220
Jin Young Ko 75-70-75—220
Alison Lee 72-74-74—220
Anna Nordqvist 73-70-77—220
Julia Lopez Ramirez 74-69-78—221
Arpichaya Yubol 70-74-77—221
Aki Iwai 72-72-78—222
Aunchisa Utama 73-69-80—222
Mi Hyang Lee 72-73-78—223
Pauline Roussin-Bouchard 73-72-78—223
Casandra Alexander 72-74-81—227

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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