AIG Women’s Open Scores

Saturday
At Royal Lytham & St. Annes
Lancashire, United Kingdom
Purse: $10 million
Yardage: 6,601; Par: 71
Third Round
|Yealimi Noh
|67-70-69—206
|Esther Henseleit
|73-69-67—209
|Shiho Kuwaki
|66-70-73—209
|Lucy Li
|72-68-69—209
|Hae-Ran Ryu
|66-69-74—209
|Jeeno Thitikul
|64-73-72—209
|Lottie Woad
|69-71-70—210
|Ayaka Furue
|76-70-65—211
|Charley Hull
|69-71-71—211
|Minami Katsu
|72-68-71—211
|Chanettee Wannasaen
|68-72-71—211
|Soo Bin Joo
|70-69-73—212
|Lydia Ko
|71-70-71—212
|Ashleigh Buhai
|69-76-68—213
|Jin Hee Im
|70-71-72—213
|Robyn Choi
|71-70-73—214
|Lauren Coughlin
|69-71-74—214
|Wei-Ling Hsu
|71-74-69—214
|Nelly Korda
|73-68-73—214
|Rio Takeda
|69-73-72—214
|Shannon Tan
|69-74-71—214
|Carla Tejedo Mulet
|76-70-68—214
|Jing Yan
|72-68-74—214
|Celine Boutier
|67-74-74—215
|Alexandra Forsterling
|70-75-70—215
|Mimi Rhodes
|71-70-74—215
|Hannah Green
|71-73-72—216
|Brooke Henderson
|72-72-72—216
|Chizzy Iwai
|68-77-71—216
|Sei Young Kim
|72-72-72—216
|Paula Martin Sampedro
|69-71-76—216
|Mao Saigo
|69-74-73—216
|Yuka Saso
|72-73-71—216
|Dewi Weber
|75-69-72—216
|Pia Babnik
|72-74-71—217
|Lindy Duncan
|75-69-73—217
|Sara Kouskova
|77-69-71—217
|Jenny Shin
|72-72-73—217
|Amy Yang
|72-73-72—217
|Yuna Araki
|73-71-74—218
|Manon De Roey
|75-71-72—218
|Annabell Fuller
|71-74-73—218
|Ariya Jutanugarn
|73-71-74—218
|Hyo Joo Kim
|75-71-72—218
|Nastasia Nadaud
|77-69-72—218
|Yana Wilson
|70-72-76—218
|Yunseo Yang
|70-76-72—218
|Rose Zhang
|74-70-74—218
|Kajsa Arwefjall
|73-69-77—219
|Cara Gainer
|74-72-73—219
|Amelia Garvey
|76-70-73—219
|Alice Hewson
|70-74-75—219
|MinJi Kang
|71-72-76—219
|Maja Stark
|74-72-73—219
|Patty Tavatanakit
|73-73-73—219
|Amanda Doherty
|73-71-76—220
|Nasa Hataoka
|73-71-76—220
|Auston Kim
|75-68-77—220
|Jin Young Ko
|75-70-75—220
|Alison Lee
|72-74-74—220
|Anna Nordqvist
|73-70-77—220
|Julia Lopez Ramirez
|74-69-78—221
|Arpichaya Yubol
|70-74-77—221
|Aki Iwai
|72-72-78—222
|Aunchisa Utama
|73-69-80—222
|Mi Hyang Lee
|72-73-78—223
|Pauline Roussin-Bouchard
|73-72-78—223
|Casandra Alexander
|72-74-81—227
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