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AIG Women’s Open Par Scores

The Associated Press

August 1, 2026, 1:51 PM

Saturday

At Royal Lytham & St. Annes

Lancashire, United Kingdom

Purse: $10 million

Yardage: 6,601; Par: 71

Third Round

Yealimi Noh 67-70-69—206 -7
Esther Henseleit 73-69-67—209 -4
Shiho Kuwaki 66-70-73—209 -4
Lucy Li 72-68-69—209 -4
Hae-Ran Ryu 66-69-74—209 -4
Jeeno Thitikul 64-73-72—209 -4
Lottie Woad 69-71-70—210 -3
Ayaka Furue 76-70-65—211 -2
Charley Hull 69-71-71—211 -2
Minami Katsu 72-68-71—211 -2
Chanettee Wannasaen 68-72-71—211 -2
Soo Bin Joo 70-69-73—212 -1
Lydia Ko 71-70-71—212 -1
Ashleigh Buhai 69-76-68—213 E
Jin Hee Im 70-71-72—213 E
Robyn Choi 71-70-73—214 +1
Lauren Coughlin 69-71-74—214 +1
Wei-Ling Hsu 71-74-69—214 +1
Nelly Korda 73-68-73—214 +1
Rio Takeda 69-73-72—214 +1
Shannon Tan 69-74-71—214 +1
Carla Tejedo Mulet 76-70-68—214 +1
Jing Yan 72-68-74—214 +1
Celine Boutier 67-74-74—215 +2
Alexandra Forsterling 70-75-70—215 +2
Mimi Rhodes 71-70-74—215 +2
Hannah Green 71-73-72—216 +3
Brooke Henderson 72-72-72—216 +3
Chizzy Iwai 68-77-71—216 +3
Sei Young Kim 72-72-72—216 +3
Paula Martin Sampedro 69-71-76—216 +3
Mao Saigo 69-74-73—216 +3
Yuka Saso 72-73-71—216 +3
Dewi Weber 75-69-72—216 +3
Pia Babnik 72-74-71—217 +4
Lindy Duncan 75-69-73—217 +4
Sara Kouskova 77-69-71—217 +4
Jenny Shin 72-72-73—217 +4
Amy Yang 72-73-72—217 +4
Yuna Araki 73-71-74—218 +5
Manon De Roey 75-71-72—218 +5
Annabell Fuller 71-74-73—218 +5
Ariya Jutanugarn 73-71-74—218 +5
Hyo Joo Kim 75-71-72—218 +5
Nastasia Nadaud 77-69-72—218 +5
Yana Wilson 70-72-76—218 +5
Yunseo Yang 70-76-72—218 +5
Rose Zhang 74-70-74—218 +5
Kajsa Arwefjall 73-69-77—219 +6
Cara Gainer 74-72-73—219 +6
Amelia Garvey 76-70-73—219 +6
Alice Hewson 70-74-75—219 +6
MinJi Kang 71-72-76—219 +6
Maja Stark 74-72-73—219 +6
Patty Tavatanakit 73-73-73—219 +6
Amanda Doherty 73-71-76—220 +7
Nasa Hataoka 73-71-76—220 +7
Auston Kim 75-68-77—220 +7
Jin Young Ko 75-70-75—220 +7
Alison Lee 72-74-74—220 +7
Anna Nordqvist 73-70-77—220 +7
Julia Lopez Ramirez 74-69-78—221 +8
Arpichaya Yubol 70-74-77—221 +8
Aki Iwai 72-72-78—222 +9
Aunchisa Utama 73-69-80—222 +9
Mi Hyang Lee 72-73-78—223 +10
Pauline Roussin-Bouchard 73-72-78—223 +10
Casandra Alexander 72-74-81—227 +14

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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