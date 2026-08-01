AIG Women’s Open Par Scores

Saturday
At Royal Lytham & St. Annes
Lancashire, United Kingdom
Purse: $10 million
Yardage: 6,601; Par: 71
Third Round
|Yealimi Noh
|67-70-69—206
|-7
|Esther Henseleit
|73-69-67—209
|-4
|Shiho Kuwaki
|66-70-73—209
|-4
|Lucy Li
|72-68-69—209
|-4
|Hae-Ran Ryu
|66-69-74—209
|-4
|Jeeno Thitikul
|64-73-72—209
|-4
|Lottie Woad
|69-71-70—210
|-3
|Ayaka Furue
|76-70-65—211
|-2
|Charley Hull
|69-71-71—211
|-2
|Minami Katsu
|72-68-71—211
|-2
|Chanettee Wannasaen
|68-72-71—211
|-2
|Soo Bin Joo
|70-69-73—212
|-1
|Lydia Ko
|71-70-71—212
|-1
|Ashleigh Buhai
|69-76-68—213
|E
|Jin Hee Im
|70-71-72—213
|E
|Robyn Choi
|71-70-73—214
|+1
|Lauren Coughlin
|69-71-74—214
|+1
|Wei-Ling Hsu
|71-74-69—214
|+1
|Nelly Korda
|73-68-73—214
|+1
|Rio Takeda
|69-73-72—214
|+1
|Shannon Tan
|69-74-71—214
|+1
|Carla Tejedo Mulet
|76-70-68—214
|+1
|Jing Yan
|72-68-74—214
|+1
|Celine Boutier
|67-74-74—215
|+2
|Alexandra Forsterling
|70-75-70—215
|+2
|Mimi Rhodes
|71-70-74—215
|+2
|Hannah Green
|71-73-72—216
|+3
|Brooke Henderson
|72-72-72—216
|+3
|Chizzy Iwai
|68-77-71—216
|+3
|Sei Young Kim
|72-72-72—216
|+3
|Paula Martin Sampedro
|69-71-76—216
|+3
|Mao Saigo
|69-74-73—216
|+3
|Yuka Saso
|72-73-71—216
|+3
|Dewi Weber
|75-69-72—216
|+3
|Pia Babnik
|72-74-71—217
|+4
|Lindy Duncan
|75-69-73—217
|+4
|Sara Kouskova
|77-69-71—217
|+4
|Jenny Shin
|72-72-73—217
|+4
|Amy Yang
|72-73-72—217
|+4
|Yuna Araki
|73-71-74—218
|+5
|Manon De Roey
|75-71-72—218
|+5
|Annabell Fuller
|71-74-73—218
|+5
|Ariya Jutanugarn
|73-71-74—218
|+5
|Hyo Joo Kim
|75-71-72—218
|+5
|Nastasia Nadaud
|77-69-72—218
|+5
|Yana Wilson
|70-72-76—218
|+5
|Yunseo Yang
|70-76-72—218
|+5
|Rose Zhang
|74-70-74—218
|+5
|Kajsa Arwefjall
|73-69-77—219
|+6
|Cara Gainer
|74-72-73—219
|+6
|Amelia Garvey
|76-70-73—219
|+6
|Alice Hewson
|70-74-75—219
|+6
|MinJi Kang
|71-72-76—219
|+6
|Maja Stark
|74-72-73—219
|+6
|Patty Tavatanakit
|73-73-73—219
|+6
|Amanda Doherty
|73-71-76—220
|+7
|Nasa Hataoka
|73-71-76—220
|+7
|Auston Kim
|75-68-77—220
|+7
|Jin Young Ko
|75-70-75—220
|+7
|Alison Lee
|72-74-74—220
|+7
|Anna Nordqvist
|73-70-77—220
|+7
|Julia Lopez Ramirez
|74-69-78—221
|+8
|Arpichaya Yubol
|70-74-77—221
|+8
|Aki Iwai
|72-72-78—222
|+9
|Aunchisa Utama
|73-69-80—222
|+9
|Mi Hyang Lee
|72-73-78—223
|+10
|Pauline Roussin-Bouchard
|73-72-78—223
|+10
|Casandra Alexander
|72-74-81—227
|+14
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.