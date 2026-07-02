U.S. Senior Open Championship Tour Scores

Thursday
At Scioto County Club
Columbus, Ohio
Purse: $4 million
Yardage: 7,170; Par: 70
First Round
|Stewart Cink
|37-30—67
|Charlie Wi
|33-34—67
|Simon Griffiths
|35-33—68
|Fredrik Jacobson
|35-33—68
|George McNeill
|33-35—68
|Alex Cejka
|34-35—69
|Greg Chalmers
|36-33—69
|Ben Crane
|34-35—69
|Jamie Donaldson
|34-35—69
|Tommy Gainey
|33-36—69
|Richard Green
|35-34—69
|Padraig Harrington
|34-35—69
|Miguel Angel Jimenez
|36-33—69
|Soren Kjeldsen
|32-37—69
|Paul Stankowski
|37-32—69
|Stephen Ames
|32-38—70
|Chris Devlin
|33-37—70
|Darren Fichardt
|34-36—70
|Retief Goosen
|34-36—70
|Justin Hicks
|36-34—70
|Colin Montgomerie
|36-34—70
|Tim Petrovic
|35-35—70
|Ian Poulter
|36-34—70
|Omar Uresti
|36-34—70
|Michael Wright
|33-37—70
|Woody Austin
|35-36—71
|Chad Campbell
|34-37—71
|Michael Campbell
|35-36—71
|Jason Caron
|35-36—71
|Darren Clarke
|33-38—71
|Stephen Dodd
|36-35—71
|Ernie Els
|37-34—71
|Jeff Maggert
|35-36—71
|David Mathis
|36-35—71
|Cameron Percy
|36-35—71
|Vanslow Phillips
|36-35—71
|Henrik Stenson
|37-34—71
|Ken Tanigawa
|38-33—71
|Y.E. Yang
|35-36—71
|Steven Alker
|37-35—72
|Billy Andrade
|36-36—72
|Shane Bertsch
|39-33—72
|Michael Block
|36-36—72
|Brian Guetz
|36-36—72
|J.J. Henry
|36-36—72
|Thongchai Jaidee
|40-32—72
|Robert Karlsson
|37-35—72
|Jerry Kelly
|39-33—72
|Hank Kim
|38-34—72
|Pat Perez
|35-37—72
|Brett Quigley
|37-35—72
|John Rollins
|38-34—72
|Andrew Sapp
|38-34—72
|Thammanoon Sriroj
|34-38—72
|Jerod Turner
|35-37—72
|Boo Weekley
|37-35—72
|Mike Weir
|35-37—72
|Ryan Armour
|38-35—73
|K.J. Choi
|36-37—73
|Burke Cromer
|36-37—73
|Matt Daniel
|35-38—73
|Scott Dunlap
|38-35—73
|Joe Durant
|35-38—73
|Steve Flesch
|36-37—73
|Ricardo Gonzalez
|35-38—73
|Mark Hensby
|35-38—73
|Keith Horne
|37-36—73
|Brendan Jones
|37-36—73
|Brad Lardon
|37-36—73
|Davis Love III
|34-39—73
|Andrew Marshall
|34-39—73
|Katsumasa Miyamoto
|34-39—73
|Scott Parel
|36-37—73
|Chris Riley
|36-37—73
|Haymes Snedeker
|39-34—73
|Kevin Sutherland
|36-37—73
|David Toms
|35-38—73
|Bo Van Pelt
|35-38—73
|Steve Allan
|37-37—74
|Thomas Goegele
|37-37—74
|Takashi Iwamoto
|37-37—74
|James Kingston
|36-38—74
|Hank Kuehne
|37-37—74
|Rob Labritz
|36-38—74
|Alan McLean
|38-36—74
|Stephen Nichols
|35-39—74
|Greg Owen
|38-36—74
|Tracy Phillips
|36-38—74
|Dicky Pride
|35-39—74
|Gene Sauers
|37-37—74
|Patrik Sjoland
|37-37—74
|Michael Stamberger
|36-38—74
|Mark Wilson
|37-37—74
|Stuart Appleby
|37-38—75
|Notah Begay
|36-39—75
|Craig Bowden
|39-36—75
|Angel Cabrera
|38-37—75
|Chris Eassy
|36-39—75
|Joakim Haeggman
|37-38—75
|Scott Hend
|39-36—75
|Bradford Kuester
|37-38—75
|Justin Leonard
|39-36—75
|Mikael Lundberg
|38-37—75
|Ryan Malby
|40-35—75
|Timothy O’Neal
|35-40—75
|Tag Ridings
|37-38—75
|Kirk Triplett
|37-38—75
|Jeff Williams
|37-38—75
|Peter Baker
|40-36—76
|David Bransdon
|41-35—76
|Chris Dompier
|41-35—76
|Brian Gay
|36-40—76
|Matt Gogel
|39-37—76
|Jeff Gove
|37-39—76
|Jay Haas
|38-38—76
|Chris Kamin
|39-37—76
|Cliff Kresge
|38-38—76
|Jeff Martin
|40-36—76
|Shaun Micheel
|36-40—76
|Vijay Singh
|41-35—76
|Heath Slocum
|36-40—76
|Olin Browne
|38-39—77
|David Drysdale
|39-38—77
|Paul Goydos
|40-37—77
|Lee Janzen
|38-39—77
|Brandt Jobe
|42-35—77
|Michael Pearson
|38-39—77
|Jay Abraham
|39-39—78
|Rik Cramer
|37-41—78
|Brock Ehler
|37-41—78
|Chad Fribley
|40-38—78
|Doug Hanzel
|39-39—78
|John O’Leary
|37-41—78
|Warren Pineo
|39-39—78
|Bob Royak
|39-39—78
|Paul Wackerly
|37-41—78
|Mike McCoy
|40-39—79
|Eric Meichtry
|37-42—79
|Tucker Sampson
|37-42—79
|Steve Sear
|42-37—79
|John Kennedy
|41-39—80
|David Roesch
|40-40—80
|Jason Schmuhl
|41-39—80
|Jonathan Clark
|40-41—81
|Ryan Gracey
|40-41—81
|Tracy Vest
|39-42—81
|Tom Werkmeister
|39-42—81
|Caine Fitzgerald
|39-44—83
|Bob Rittberger
|42-41—83
|Bruce Nakamura
|44-40—84
|Greg Sanders
|45-39—84
|Artie Fink
|43-42—85
|David Noto
|43-42—85
|Jerry Springer
|42-49—91
|Mark Calcavecchia
|WD
|Scott Berliner
|WD
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