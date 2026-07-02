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U.S. Senior Open Championship Tour Scores

The Associated Press

July 2, 2026, 8:10 PM

Thursday

At Scioto County Club

Columbus, Ohio

Purse: $4 million

Yardage: 7,170; Par: 70

First Round

Stewart Cink 37-30—67
Charlie Wi 33-34—67
Simon Griffiths 35-33—68
Fredrik Jacobson 35-33—68
George McNeill 33-35—68
Alex Cejka 34-35—69
Greg Chalmers 36-33—69
Ben Crane 34-35—69
Jamie Donaldson 34-35—69
Tommy Gainey 33-36—69
Richard Green 35-34—69
Padraig Harrington 34-35—69
Miguel Angel Jimenez 36-33—69
Soren Kjeldsen 32-37—69
Paul Stankowski 37-32—69
Stephen Ames 32-38—70
Chris Devlin 33-37—70
Darren Fichardt 34-36—70
Retief Goosen 34-36—70
Justin Hicks 36-34—70
Colin Montgomerie 36-34—70
Tim Petrovic 35-35—70
Ian Poulter 36-34—70
Omar Uresti 36-34—70
Michael Wright 33-37—70
Woody Austin 35-36—71
Chad Campbell 34-37—71
Michael Campbell 35-36—71
Jason Caron 35-36—71
Darren Clarke 33-38—71
Stephen Dodd 36-35—71
Ernie Els 37-34—71
Jeff Maggert 35-36—71
David Mathis 36-35—71
Cameron Percy 36-35—71
Vanslow Phillips 36-35—71
Henrik Stenson 37-34—71
Ken Tanigawa 38-33—71
Y.E. Yang 35-36—71
Steven Alker 37-35—72
Billy Andrade 36-36—72
Shane Bertsch 39-33—72
Michael Block 36-36—72
Brian Guetz 36-36—72
J.J. Henry 36-36—72
Thongchai Jaidee 40-32—72
Robert Karlsson 37-35—72
Jerry Kelly 39-33—72
Hank Kim 38-34—72
Pat Perez 35-37—72
Brett Quigley 37-35—72
John Rollins 38-34—72
Andrew Sapp 38-34—72
Thammanoon Sriroj 34-38—72
Jerod Turner 35-37—72
Boo Weekley 37-35—72
Mike Weir 35-37—72
Ryan Armour 38-35—73
K.J. Choi 36-37—73
Burke Cromer 36-37—73
Matt Daniel 35-38—73
Scott Dunlap 38-35—73
Joe Durant 35-38—73
Steve Flesch 36-37—73
Ricardo Gonzalez 35-38—73
Mark Hensby 35-38—73
Keith Horne 37-36—73
Brendan Jones 37-36—73
Brad Lardon 37-36—73
Davis Love III 34-39—73
Andrew Marshall 34-39—73
Katsumasa Miyamoto 34-39—73
Scott Parel 36-37—73
Chris Riley 36-37—73
Haymes Snedeker 39-34—73
Kevin Sutherland 36-37—73
David Toms 35-38—73
Bo Van Pelt 35-38—73
Steve Allan 37-37—74
Thomas Goegele 37-37—74
Takashi Iwamoto 37-37—74
James Kingston 36-38—74
Hank Kuehne 37-37—74
Rob Labritz 36-38—74
Alan McLean 38-36—74
Stephen Nichols 35-39—74
Greg Owen 38-36—74
Tracy Phillips 36-38—74
Dicky Pride 35-39—74
Gene Sauers 37-37—74
Patrik Sjoland 37-37—74
Michael Stamberger 36-38—74
Mark Wilson 37-37—74
Stuart Appleby 37-38—75
Notah Begay 36-39—75
Craig Bowden 39-36—75
Angel Cabrera 38-37—75
Chris Eassy 36-39—75
Joakim Haeggman 37-38—75
Scott Hend 39-36—75
Bradford Kuester 37-38—75
Justin Leonard 39-36—75
Mikael Lundberg 38-37—75
Ryan Malby 40-35—75
Timothy O’Neal 35-40—75
Tag Ridings 37-38—75
Kirk Triplett 37-38—75
Jeff Williams 37-38—75
Peter Baker 40-36—76
David Bransdon 41-35—76
Chris Dompier 41-35—76
Brian Gay 36-40—76
Matt Gogel 39-37—76
Jeff Gove 37-39—76
Jay Haas 38-38—76
Chris Kamin 39-37—76
Cliff Kresge 38-38—76
Jeff Martin 40-36—76
Shaun Micheel 36-40—76
Vijay Singh 41-35—76
Heath Slocum 36-40—76
Olin Browne 38-39—77
David Drysdale 39-38—77
Paul Goydos 40-37—77
Lee Janzen 38-39—77
Brandt Jobe 42-35—77
Michael Pearson 38-39—77
Jay Abraham 39-39—78
Rik Cramer 37-41—78
Brock Ehler 37-41—78
Chad Fribley 40-38—78
Doug Hanzel 39-39—78
John O’Leary 37-41—78
Warren Pineo 39-39—78
Bob Royak 39-39—78
Paul Wackerly 37-41—78
Mike McCoy 40-39—79
Eric Meichtry 37-42—79
Tucker Sampson 37-42—79
Steve Sear 42-37—79
John Kennedy 41-39—80
David Roesch 40-40—80
Jason Schmuhl 41-39—80
Jonathan Clark 40-41—81
Ryan Gracey 40-41—81
Tracy Vest 39-42—81
Tom Werkmeister 39-42—81
Caine Fitzgerald 39-44—83
Bob Rittberger 42-41—83
Bruce Nakamura 44-40—84
Greg Sanders 45-39—84
Artie Fink 43-42—85
David Noto 43-42—85
Jerry Springer 42-49—91
Mark Calcavecchia WD
Scott Berliner WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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