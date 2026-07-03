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U.S. Senior Open Championship Tour Scores

The Associated Press

July 3, 2026, 7:50 PM

Friday

At Scioto County Club

Columbus, Ohio

Purse: $4 million

Yardage: 7,170; Par: 70

Second Round

George McNeill 68-66—134
Padraig Harrington 69-67—136
Stewart Cink 67-70—137
Miguel Angel Jimenez 69-68—137
Charlie Wi 67-70—137
Alex Cejka 69-69—138
Chris Devlin 70-68—138
Tommy Gainey 69-69—138
Henrik Stenson 71-67—138
Stephen Ames 70-69—139
Ben Crane 69-70—139
Jamie Donaldson 69-70—139
Richard Green 69-70—139
Ian Poulter 70-69—139
Paul Stankowski 69-70—139
Ernie Els 71-69—140
Ricardo Gonzalez 73-67—140
Simon Griffiths 68-72—140
Jeff Maggert 71-69—140
Pat Perez 72-68—140
Tim Petrovic 70-70—140
Y.E. Yang 71-69—140
Jason Caron 71-70—141
Greg Chalmers 69-72—141
Fredrik Jacobson 68-73—141
Soren Kjeldsen 69-72—141
Andrew Marshall 73-68—141
Cameron Percy 71-70—141
Haymes Snedeker 73-68—141
Omar Uresti 70-71—141
Ryan Armour 73-69—142
Michael Block 72-70—142
J.J. Henry 72-70—142
Justin Hicks 70-72—142
Brendan Jones 73-69—142
Alan McLean 74-68—142
John Rollins 72-70—142
Gene Sauers 74-68—142
Kirk Triplett 75-67—142
Michael Wright 70-72—142
Darren Clarke 71-72—143
Matt Gogel 76-67—143
Retief Goosen 70-73—143
Takashi Iwamoto 74-69—143
Thongchai Jaidee 72-71—143
Jerry Kelly 72-71—143
Hank Kim 72-71—143
Colin Montgomerie 70-73—143
Timothy O’Neal 75-68—143
Thammanoon Sriroj 72-71—143
Ken Tanigawa 71-72—143
Billy Andrade 72-72—144
Shane Bertsch 72-72—144
Chad Campbell 71-73—144
K.J. Choi 73-71—144
Scott Hend 75-69—144
David Mathis 71-73—144
Scott Parel 73-71—144
Vijay Singh 76-68—144
Mark Wilson 74-70—144
Boo Weekley 72-WD
Kevin Sutherland 73-WD

Missed Cut

Steve Allan 74-71—145
Michael Campbell 71-74—145
Matt Daniel 73-72—145
Joe Durant 73-72—145
Darren Fichardt 70-75—145
Justin Leonard 75-70—145
Vanslow Phillips 71-74—145
Dicky Pride 74-71—145
Brett Quigley 72-73—145
David Toms 73-72—145
Steven Alker 72-74—146
Stephen Dodd 71-75—146
Steve Flesch 73-73—146
Jay Haas 76-70—146
Chris Kamin 76-70—146
Tracy Phillips 74-72—146
Chris Riley 73-73—146
Patrik Sjoland 74-72—146
Craig Bowden 75-72—147
David Bransdon 76-71—147
Paul Goydos 77-70—147
Brian Guetz 72-75—147
Joakim Haeggman 75-72—147
Rob Labritz 74-73—147
Brad Lardon 73-74—147
Mikael Lundberg 75-72—147
Tag Ridings 75-72—147
Mike Weir 72-75—147
Chris Dompier 76-72—148
Mark Hensby 73-75—148
Robert Karlsson 72-76—148
James Kingston 74-74—148
Shaun Micheel 76-72—148
Heath Slocum 76-72—148
Stuart Appleby 75-74—149
Woody Austin 71-78—149
Angel Cabrera 75-74—149
Jeff Gove 76-73—149
Keith Horne 73-76—149
Davis Love III 73-76—149
Katsumasa Miyamoto 73-76—149
Greg Owen 74-75—149
Michael Stamberger 74-75—149
Jerod Turner 72-77—149
Jeff Williams 75-74—149
Peter Baker 76-74—150
Notah Begay 75-75—150
Scott Dunlap 73-77—150
Brock Ehler 78-72—150
Chad Fribley 78-72—150
Doug Hanzel 78-72—150
Hank Kuehne 74-76—150
Jeff Martin 76-74—150
Mike McCoy 79-71—150
Michael Pearson 77-73—150
Warren Pineo 78-72—150
Andrew Sapp 72-78—150
Burke Cromer 73-78—151
Brian Gay 76-75—151
Lee Janzen 77-74—151
Cliff Kresge 76-75—151
David Drysdale 77-75—152
Thomas Goegele 74-78—152
Brandt Jobe 77-75—152
Ryan Malby 75-77—152
Stephen Nichols 74-78—152
Steve Sear 79-73—152
Chris Eassy 75-78—153
Paul Wackerly 78-75—153
Olin Browne 77-77—154
Jay Abraham 78-77—155
Bradford Kuester 75-80—155
Eric Meichtry 79-76—155
John O’Leary 78-78—156
Jason Schmuhl 80-76—156
Bo Van Pelt 73-83—156
John Kennedy 80-77—157
Bob Royak 78-79—157
Rik Cramer 78-80—158
Caine Fitzgerald 83-75—158
Ryan Gracey 81-77—158
David Roesch 80-78—158
Tracy Vest 81-77—158
Bruce Nakamura 84-75—159
Tucker Sampson 79-81—160
Greg Sanders 84-76—160
Tom Werkmeister 81-79—160
Jonathan Clark 81-81—162
Bob Rittberger 83-84—167
David Noto 85-83—168
Artie Fink 85-84—169
Jerry Springer 91-81—172

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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