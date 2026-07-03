U.S. Senior Open Championship Tour Scores

Friday At Scioto County Club Columbus, Ohio Purse: $4 million Yardage: 7,170; Par: 70 Second Round George McNeill 68-66—134 Padraig…
Friday
At Scioto County Club
Columbus, Ohio
Purse: $4 million
Yardage: 7,170; Par: 70
Second Round
|George McNeill
|68-66—134
|Padraig Harrington
|69-67—136
|Stewart Cink
|67-70—137
|Miguel Angel Jimenez
|69-68—137
|Charlie Wi
|67-70—137
|Alex Cejka
|69-69—138
|Chris Devlin
|70-68—138
|Tommy Gainey
|69-69—138
|Henrik Stenson
|71-67—138
|Stephen Ames
|70-69—139
|Ben Crane
|69-70—139
|Jamie Donaldson
|69-70—139
|Richard Green
|69-70—139
|Ian Poulter
|70-69—139
|Paul Stankowski
|69-70—139
|Ernie Els
|71-69—140
|Ricardo Gonzalez
|73-67—140
|Simon Griffiths
|68-72—140
|Jeff Maggert
|71-69—140
|Pat Perez
|72-68—140
|Tim Petrovic
|70-70—140
|Y.E. Yang
|71-69—140
|Jason Caron
|71-70—141
|Greg Chalmers
|69-72—141
|Fredrik Jacobson
|68-73—141
|Soren Kjeldsen
|69-72—141
|Andrew Marshall
|73-68—141
|Cameron Percy
|71-70—141
|Haymes Snedeker
|73-68—141
|Omar Uresti
|70-71—141
|Ryan Armour
|73-69—142
|Michael Block
|72-70—142
|J.J. Henry
|72-70—142
|Justin Hicks
|70-72—142
|Brendan Jones
|73-69—142
|Alan McLean
|74-68—142
|John Rollins
|72-70—142
|Gene Sauers
|74-68—142
|Kirk Triplett
|75-67—142
|Michael Wright
|70-72—142
|Darren Clarke
|71-72—143
|Matt Gogel
|76-67—143
|Retief Goosen
|70-73—143
|Takashi Iwamoto
|74-69—143
|Thongchai Jaidee
|72-71—143
|Jerry Kelly
|72-71—143
|Hank Kim
|72-71—143
|Colin Montgomerie
|70-73—143
|Timothy O’Neal
|75-68—143
|Thammanoon Sriroj
|72-71—143
|Ken Tanigawa
|71-72—143
|Billy Andrade
|72-72—144
|Shane Bertsch
|72-72—144
|Chad Campbell
|71-73—144
|K.J. Choi
|73-71—144
|Scott Hend
|75-69—144
|David Mathis
|71-73—144
|Scott Parel
|73-71—144
|Vijay Singh
|76-68—144
|Mark Wilson
|74-70—144
|Boo Weekley
|72-WD
|Kevin Sutherland
|73-WD
Missed Cut
|Steve Allan
|74-71—145
|Michael Campbell
|71-74—145
|Matt Daniel
|73-72—145
|Joe Durant
|73-72—145
|Darren Fichardt
|70-75—145
|Justin Leonard
|75-70—145
|Vanslow Phillips
|71-74—145
|Dicky Pride
|74-71—145
|Brett Quigley
|72-73—145
|David Toms
|73-72—145
|Steven Alker
|72-74—146
|Stephen Dodd
|71-75—146
|Steve Flesch
|73-73—146
|Jay Haas
|76-70—146
|Chris Kamin
|76-70—146
|Tracy Phillips
|74-72—146
|Chris Riley
|73-73—146
|Patrik Sjoland
|74-72—146
|Craig Bowden
|75-72—147
|David Bransdon
|76-71—147
|Paul Goydos
|77-70—147
|Brian Guetz
|72-75—147
|Joakim Haeggman
|75-72—147
|Rob Labritz
|74-73—147
|Brad Lardon
|73-74—147
|Mikael Lundberg
|75-72—147
|Tag Ridings
|75-72—147
|Mike Weir
|72-75—147
|Chris Dompier
|76-72—148
|Mark Hensby
|73-75—148
|Robert Karlsson
|72-76—148
|James Kingston
|74-74—148
|Shaun Micheel
|76-72—148
|Heath Slocum
|76-72—148
|Stuart Appleby
|75-74—149
|Woody Austin
|71-78—149
|Angel Cabrera
|75-74—149
|Jeff Gove
|76-73—149
|Keith Horne
|73-76—149
|Davis Love III
|73-76—149
|Katsumasa Miyamoto
|73-76—149
|Greg Owen
|74-75—149
|Michael Stamberger
|74-75—149
|Jerod Turner
|72-77—149
|Jeff Williams
|75-74—149
|Peter Baker
|76-74—150
|Notah Begay
|75-75—150
|Scott Dunlap
|73-77—150
|Brock Ehler
|78-72—150
|Chad Fribley
|78-72—150
|Doug Hanzel
|78-72—150
|Hank Kuehne
|74-76—150
|Jeff Martin
|76-74—150
|Mike McCoy
|79-71—150
|Michael Pearson
|77-73—150
|Warren Pineo
|78-72—150
|Andrew Sapp
|72-78—150
|Burke Cromer
|73-78—151
|Brian Gay
|76-75—151
|Lee Janzen
|77-74—151
|Cliff Kresge
|76-75—151
|David Drysdale
|77-75—152
|Thomas Goegele
|74-78—152
|Brandt Jobe
|77-75—152
|Ryan Malby
|75-77—152
|Stephen Nichols
|74-78—152
|Steve Sear
|79-73—152
|Chris Eassy
|75-78—153
|Paul Wackerly
|78-75—153
|Olin Browne
|77-77—154
|Jay Abraham
|78-77—155
|Bradford Kuester
|75-80—155
|Eric Meichtry
|79-76—155
|John O’Leary
|78-78—156
|Jason Schmuhl
|80-76—156
|Bo Van Pelt
|73-83—156
|John Kennedy
|80-77—157
|Bob Royak
|78-79—157
|Rik Cramer
|78-80—158
|Caine Fitzgerald
|83-75—158
|Ryan Gracey
|81-77—158
|David Roesch
|80-78—158
|Tracy Vest
|81-77—158
|Bruce Nakamura
|84-75—159
|Tucker Sampson
|79-81—160
|Greg Sanders
|84-76—160
|Tom Werkmeister
|81-79—160
|Jonathan Clark
|81-81—162
|Bob Rittberger
|83-84—167
|David Noto
|85-83—168
|Artie Fink
|85-84—169
|Jerry Springer
|91-81—172
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