U.S. Senior Open Championship Par Scores

Friday At Scioto County Club Columbus, Ohio Purse: $4 million Yardage: 7,170; Par: 70 Second Round George McNeill 68-66—134 -6…
Friday
At Scioto County Club
Columbus, Ohio
Purse: $4 million
Yardage: 7,170; Par: 70
Second Round
|George McNeill
|68-66—134
|-6
|Padraig Harrington
|69-67—136
|-4
|Stewart Cink
|67-70—137
|-3
|Miguel Angel Jimenez
|69-68—137
|-3
|Charlie Wi
|67-70—137
|-3
|Alex Cejka
|69-69—138
|-2
|Chris Devlin
|70-68—138
|-2
|Tommy Gainey
|69-69—138
|-2
|Henrik Stenson
|71-67—138
|-2
|Stephen Ames
|70-69—139
|-1
|Ben Crane
|69-70—139
|-1
|Jamie Donaldson
|69-70—139
|-1
|Richard Green
|69-70—139
|-1
|Ian Poulter
|70-69—139
|-1
|Paul Stankowski
|69-70—139
|-1
|Ernie Els
|71-69—140
|E
|Ricardo Gonzalez
|73-67—140
|E
|Simon Griffiths
|68-72—140
|E
|Jeff Maggert
|71-69—140
|E
|Pat Perez
|72-68—140
|E
|Tim Petrovic
|70-70—140
|E
|Y.E. Yang
|71-69—140
|E
|Jason Caron
|71-70—141
|+1
|Greg Chalmers
|69-72—141
|+1
|Fredrik Jacobson
|68-73—141
|+1
|Soren Kjeldsen
|69-72—141
|+1
|Andrew Marshall
|73-68—141
|+1
|Cameron Percy
|71-70—141
|+1
|Haymes Snedeker
|73-68—141
|+1
|Omar Uresti
|70-71—141
|+1
|Ryan Armour
|73-69—142
|+2
|Michael Block
|72-70—142
|+2
|J.J. Henry
|72-70—142
|+2
|Justin Hicks
|70-72—142
|+2
|Brendan Jones
|73-69—142
|+2
|Alan McLean
|74-68—142
|+2
|John Rollins
|72-70—142
|+2
|Gene Sauers
|74-68—142
|+2
|Kirk Triplett
|75-67—142
|+2
|Michael Wright
|70-72—142
|+2
|Darren Clarke
|71-72—143
|+3
|Matt Gogel
|76-67—143
|+3
|Retief Goosen
|70-73—143
|+3
|Takashi Iwamoto
|74-69—143
|+3
|Thongchai Jaidee
|72-71—143
|+3
|Jerry Kelly
|72-71—143
|+3
|Hank Kim
|72-71—143
|+3
|Colin Montgomerie
|70-73—143
|+3
|Timothy O’Neal
|75-68—143
|+3
|Thammanoon Sriroj
|72-71—143
|+3
|Ken Tanigawa
|71-72—143
|+3
|Billy Andrade
|72-72—144
|+4
|Shane Bertsch
|72-72—144
|+4
|Chad Campbell
|71-73—144
|+4
|K.J. Choi
|73-71—144
|+4
|Scott Hend
|75-69—144
|+4
|David Mathis
|71-73—144
|+4
|Scott Parel
|73-71—144
|+4
|Vijay Singh
|76-68—144
|+4
|Mark Wilson
|74-70—144
|+4
|Boo Weekley
|72-WD
|
|Kevin Sutherland
|73-WD
|
Missed Cut
|Steve Allan
|74-71—145
|+5
|Michael Campbell
|71-74—145
|+5
|Matt Daniel
|73-72—145
|+5
|Joe Durant
|73-72—145
|+5
|Darren Fichardt
|70-75—145
|+5
|Justin Leonard
|75-70—145
|+5
|Vanslow Phillips
|71-74—145
|+5
|Dicky Pride
|74-71—145
|+5
|Brett Quigley
|72-73—145
|+5
|David Toms
|73-72—145
|+5
|Steven Alker
|72-74—146
|+6
|Stephen Dodd
|71-75—146
|+6
|Steve Flesch
|73-73—146
|+6
|Jay Haas
|76-70—146
|+6
|Chris Kamin
|76-70—146
|+6
|Tracy Phillips
|74-72—146
|+6
|Chris Riley
|73-73—146
|+6
|Patrik Sjoland
|74-72—146
|+6
|Craig Bowden
|75-72—147
|+7
|David Bransdon
|76-71—147
|+7
|Paul Goydos
|77-70—147
|+7
|Brian Guetz
|72-75—147
|+7
|Joakim Haeggman
|75-72—147
|+7
|Rob Labritz
|74-73—147
|+7
|Brad Lardon
|73-74—147
|+7
|Mikael Lundberg
|75-72—147
|+7
|Tag Ridings
|75-72—147
|+7
|Mike Weir
|72-75—147
|+7
|Chris Dompier
|76-72—148
|+8
|Mark Hensby
|73-75—148
|+8
|Robert Karlsson
|72-76—148
|+8
|James Kingston
|74-74—148
|+8
|Shaun Micheel
|76-72—148
|+8
|Heath Slocum
|76-72—148
|+8
|Stuart Appleby
|75-74—149
|+9
|Woody Austin
|71-78—149
|+9
|Angel Cabrera
|75-74—149
|+9
|Jeff Gove
|76-73—149
|+9
|Keith Horne
|73-76—149
|+9
|Davis Love III
|73-76—149
|+9
|Katsumasa Miyamoto
|73-76—149
|+9
|Greg Owen
|74-75—149
|+9
|Michael Stamberger
|74-75—149
|+9
|Jerod Turner
|72-77—149
|+9
|Jeff Williams
|75-74—149
|+9
|Peter Baker
|76-74—150
|+10
|Notah Begay
|75-75—150
|+10
|Scott Dunlap
|73-77—150
|+10
|Brock Ehler
|78-72—150
|+10
|Chad Fribley
|78-72—150
|+10
|Doug Hanzel
|78-72—150
|+10
|Hank Kuehne
|74-76—150
|+10
|Jeff Martin
|76-74—150
|+10
|Mike McCoy
|79-71—150
|+10
|Michael Pearson
|77-73—150
|+10
|Warren Pineo
|78-72—150
|+10
|Andrew Sapp
|72-78—150
|+10
|Burke Cromer
|73-78—151
|+11
|Brian Gay
|76-75—151
|+11
|Lee Janzen
|77-74—151
|+11
|Cliff Kresge
|76-75—151
|+11
|David Drysdale
|77-75—152
|+12
|Thomas Goegele
|74-78—152
|+12
|Brandt Jobe
|77-75—152
|+12
|Ryan Malby
|75-77—152
|+12
|Stephen Nichols
|74-78—152
|+12
|Steve Sear
|79-73—152
|+12
|Chris Eassy
|75-78—153
|+13
|Paul Wackerly
|78-75—153
|+13
|Olin Browne
|77-77—154
|+14
|Jay Abraham
|78-77—155
|+15
|Bradford Kuester
|75-80—155
|+15
|Eric Meichtry
|79-76—155
|+15
|John O’Leary
|78-78—156
|+16
|Jason Schmuhl
|80-76—156
|+16
|Bo Van Pelt
|73-83—156
|+16
|John Kennedy
|80-77—157
|+17
|Bob Royak
|78-79—157
|+17
|Rik Cramer
|78-80—158
|+18
|Caine Fitzgerald
|83-75—158
|+18
|Ryan Gracey
|81-77—158
|+18
|David Roesch
|80-78—158
|+18
|Tracy Vest
|81-77—158
|+18
|Bruce Nakamura
|84-75—159
|+19
|Tucker Sampson
|79-81—160
|+20
|Greg Sanders
|84-76—160
|+20
|Tom Werkmeister
|81-79—160
|+20
|Jonathan Clark
|81-81—162
|+22
|Bob Rittberger
|83-84—167
|+27
|David Noto
|85-83—168
|+28
|Artie Fink
|85-84—169
|+29
|Jerry Springer
|91-81—172
|+32
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