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U.S. Senior Open Championship Par Scores

The Associated Press

July 3, 2026, 7:50 PM

Friday

At Scioto County Club

Columbus, Ohio

Purse: $4 million

Yardage: 7,170; Par: 70

Second Round

George McNeill 68-66—134 -6
Padraig Harrington 69-67—136 -4
Stewart Cink 67-70—137 -3
Miguel Angel Jimenez 69-68—137 -3
Charlie Wi 67-70—137 -3
Alex Cejka 69-69—138 -2
Chris Devlin 70-68—138 -2
Tommy Gainey 69-69—138 -2
Henrik Stenson 71-67—138 -2
Stephen Ames 70-69—139 -1
Ben Crane 69-70—139 -1
Jamie Donaldson 69-70—139 -1
Richard Green 69-70—139 -1
Ian Poulter 70-69—139 -1
Paul Stankowski 69-70—139 -1
Ernie Els 71-69—140 E
Ricardo Gonzalez 73-67—140 E
Simon Griffiths 68-72—140 E
Jeff Maggert 71-69—140 E
Pat Perez 72-68—140 E
Tim Petrovic 70-70—140 E
Y.E. Yang 71-69—140 E
Jason Caron 71-70—141 +1
Greg Chalmers 69-72—141 +1
Fredrik Jacobson 68-73—141 +1
Soren Kjeldsen 69-72—141 +1
Andrew Marshall 73-68—141 +1
Cameron Percy 71-70—141 +1
Haymes Snedeker 73-68—141 +1
Omar Uresti 70-71—141 +1
Ryan Armour 73-69—142 +2
Michael Block 72-70—142 +2
J.J. Henry 72-70—142 +2
Justin Hicks 70-72—142 +2
Brendan Jones 73-69—142 +2
Alan McLean 74-68—142 +2
John Rollins 72-70—142 +2
Gene Sauers 74-68—142 +2
Kirk Triplett 75-67—142 +2
Michael Wright 70-72—142 +2
Darren Clarke 71-72—143 +3
Matt Gogel 76-67—143 +3
Retief Goosen 70-73—143 +3
Takashi Iwamoto 74-69—143 +3
Thongchai Jaidee 72-71—143 +3
Jerry Kelly 72-71—143 +3
Hank Kim 72-71—143 +3
Colin Montgomerie 70-73—143 +3
Timothy O’Neal 75-68—143 +3
Thammanoon Sriroj 72-71—143 +3
Ken Tanigawa 71-72—143 +3
Billy Andrade 72-72—144 +4
Shane Bertsch 72-72—144 +4
Chad Campbell 71-73—144 +4
K.J. Choi 73-71—144 +4
Scott Hend 75-69—144 +4
David Mathis 71-73—144 +4
Scott Parel 73-71—144 +4
Vijay Singh 76-68—144 +4
Mark Wilson 74-70—144 +4
Boo Weekley 72-WD
Kevin Sutherland 73-WD

Missed Cut

Steve Allan 74-71—145 +5
Michael Campbell 71-74—145 +5
Matt Daniel 73-72—145 +5
Joe Durant 73-72—145 +5
Darren Fichardt 70-75—145 +5
Justin Leonard 75-70—145 +5
Vanslow Phillips 71-74—145 +5
Dicky Pride 74-71—145 +5
Brett Quigley 72-73—145 +5
David Toms 73-72—145 +5
Steven Alker 72-74—146 +6
Stephen Dodd 71-75—146 +6
Steve Flesch 73-73—146 +6
Jay Haas 76-70—146 +6
Chris Kamin 76-70—146 +6
Tracy Phillips 74-72—146 +6
Chris Riley 73-73—146 +6
Patrik Sjoland 74-72—146 +6
Craig Bowden 75-72—147 +7
David Bransdon 76-71—147 +7
Paul Goydos 77-70—147 +7
Brian Guetz 72-75—147 +7
Joakim Haeggman 75-72—147 +7
Rob Labritz 74-73—147 +7
Brad Lardon 73-74—147 +7
Mikael Lundberg 75-72—147 +7
Tag Ridings 75-72—147 +7
Mike Weir 72-75—147 +7
Chris Dompier 76-72—148 +8
Mark Hensby 73-75—148 +8
Robert Karlsson 72-76—148 +8
James Kingston 74-74—148 +8
Shaun Micheel 76-72—148 +8
Heath Slocum 76-72—148 +8
Stuart Appleby 75-74—149 +9
Woody Austin 71-78—149 +9
Angel Cabrera 75-74—149 +9
Jeff Gove 76-73—149 +9
Keith Horne 73-76—149 +9
Davis Love III 73-76—149 +9
Katsumasa Miyamoto 73-76—149 +9
Greg Owen 74-75—149 +9
Michael Stamberger 74-75—149 +9
Jerod Turner 72-77—149 +9
Jeff Williams 75-74—149 +9
Peter Baker 76-74—150 +10
Notah Begay 75-75—150 +10
Scott Dunlap 73-77—150 +10
Brock Ehler 78-72—150 +10
Chad Fribley 78-72—150 +10
Doug Hanzel 78-72—150 +10
Hank Kuehne 74-76—150 +10
Jeff Martin 76-74—150 +10
Mike McCoy 79-71—150 +10
Michael Pearson 77-73—150 +10
Warren Pineo 78-72—150 +10
Andrew Sapp 72-78—150 +10
Burke Cromer 73-78—151 +11
Brian Gay 76-75—151 +11
Lee Janzen 77-74—151 +11
Cliff Kresge 76-75—151 +11
David Drysdale 77-75—152 +12
Thomas Goegele 74-78—152 +12
Brandt Jobe 77-75—152 +12
Ryan Malby 75-77—152 +12
Stephen Nichols 74-78—152 +12
Steve Sear 79-73—152 +12
Chris Eassy 75-78—153 +13
Paul Wackerly 78-75—153 +13
Olin Browne 77-77—154 +14
Jay Abraham 78-77—155 +15
Bradford Kuester 75-80—155 +15
Eric Meichtry 79-76—155 +15
John O’Leary 78-78—156 +16
Jason Schmuhl 80-76—156 +16
Bo Van Pelt 73-83—156 +16
John Kennedy 80-77—157 +17
Bob Royak 78-79—157 +17
Rik Cramer 78-80—158 +18
Caine Fitzgerald 83-75—158 +18
Ryan Gracey 81-77—158 +18
David Roesch 80-78—158 +18
Tracy Vest 81-77—158 +18
Bruce Nakamura 84-75—159 +19
Tucker Sampson 79-81—160 +20
Greg Sanders 84-76—160 +20
Tom Werkmeister 81-79—160 +20
Jonathan Clark 81-81—162 +22
Bob Rittberger 83-84—167 +27
David Noto 85-83—168 +28
Artie Fink 85-84—169 +29
Jerry Springer 91-81—172 +32

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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