Tour de France Results

Friday, July 10
Stage 7
A 108.8 mile ride from Hagetmau to Bordeaux
Stage Results:
1. Tim Merlier, Belgium, Soudal Quick-Step, 03:44:20.
2. Søren Wærenskjold, Norway, Uno-X Mobility, same time.
3. Biniam Girmay, Eritrea, NSN Cycling Team, same time.
4. Max Kanter, Germany, XDS Astana Team, same time.
5. Jasper Philipsen, Belgium, Alpecin-Premier Tech, same time.
6. Phil Bauhaus, Germany, Bahrain Victorious, same time.
7. Henri Artz, Netherlands, Lotto Intermarché, same time.
8. Dorian Godon, France, NetCompany INEOS Cycling Team, same time.
9. Mads Pedersen, Denmark, Lidl-Trek, same time.
10. Tom Van Asbroeck, Belgium, NSN Cycling Team, same time.
Also:
50. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, same time.
75. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, same time.
82. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, same time.
91. Sean Quinn, United States, EF Education–EasyPost, same time.
140. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 3:46:38.
Overall Standings:
1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 24:56:17.
2. Jonas Vingegaard Hansen, Denmark, Team Visma ‘ Lease a Bike, 24:58:59.
3. Isaac Del Toro Romero, Mexico, UAE Team Emirates XRG, 24:59:44.
4. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 24:59:47.
5. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 24:59:51.
6. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 25:00:12.
7. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 25:00:17.
8. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, 25:00:38.
9. Mattias Skjelmose, Denmark, Lidl-Trek, 25:01:14.
10. Mathias Vacek, Czech Republic, Lidl-Trek, 25:03:27.
Also:
12. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 25:05:52.
23. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 25:09:50.
26. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, 25:14:43.
34. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 25:28:45.
45. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 25:38:50.
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