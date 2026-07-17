Corales Puntacana Championship Scores

|Todd Clements, England
|65-66—131
|Benjamin James, United States
|67-66—133
|Gordon Sargent, United States
|66-67—133
|Johannes Veerman, United States
|66-67—133
|Alejandro Del Rey, Spain
|66-68—134
|Joe Highsmith, United States
|68-67—135
|Blades Brown, United States
|67-69—136
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|65-71—136
|Stefano Mazzoli, Italy
|67-69—136
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|67-69—136
|Thomas Rosenmueller, Germany
|70-66—136
|Marcel Schneider, Germany
|70-66—136
|Filippo Celli, Italy
|67-70—137
|Joel Dahmen, United States
|71-66—137
|Patrick Fishburn, United States
|67-70—137
|Marcus Helligkilde, Denmark
|69-68—137
|Max McGreevy, United States
|71-66—137
|Aaron Wise, United States
|71-66—137
|Zachary Bauchou, United States
|71-67—138
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|69-69—138
|Jonathan Byrd, United States
|66-72—138
|A.J. Ewart, Canada
|69-69—138
|Dylan Frittelli, South Africa
|72-66—138
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|68-70—138
|Nick Hardy, United States
|71-67—138
|Beau Hossler, United States
|68-70—138
|Mackenzie Hughes, Canada
|66-72—138
|Romain Langasque, France
|68-70—138
|Paul Peterson, United States
|68-70—138
|Brandt Snedeker, United States
|70-68—138
|Tom Vaillant, France
|70-68—138
|Davis Bryant, United States
|71-68—139
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-70—139
|Jorge Campillo, Spain
|70-69—139
|Ugo Coussaud, France
|73-66—139
|Trace Crowe, United States
|71-68—139
|Nick Dunlap, United States
|67-72—139
|Will Gordon, United States
|69-70—139
|Jeffrey Kang, United States
|70-69—139
|Peter Malnati, United States
|69-70—139
|Freddy Schott, Germany
|70-69—139
|David Skinns, England
|73-66—139
|Sebastian Soderberg, Sweden
|71-68—139
|Hayden Springer, United States
|69-70—139
|Kris Ventura, Norway
|72-67—139
|Kevin Yu, Chinese Taipei
|68-71—139
|Cameron Champ, United States
|69-71—140
|Austin Cook, United States
|67-73—140
|Jens Dantorp, Sweden
|69-71—140
|Joel Girrbach, Switzerland
|69-71—140
|Fabian Gomez, Argentina
|71-69—140
|Bill Haas, United States
|69-71—140
|Garrick Higgo, South Africa
|72-68—140
|Harry Higgs, United States
|72-68—140
|Keenan Huskey, United States
|73-67—140
|Chan Kim, United States
|67-73—140
|Jeong-Weon Ko, France
|70-70—140
|Ben Martin, United States
|71-69—140
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|69-71—140
|Renato Paratore, Italy
|70-70—140
|Seamus Power, Ireland
|68-72—140
|Chez Reavie, United States
|71-69—140
|Brandon Robinson-Thompson, England
|70-70—140
|Camilo Villegas, Colombia
|70-70—140
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|73-68—141
|Davis Chatfield, United States
|69-72—141
|Rico Hoey, Philippines
|70-71—141
|Hank Lebioda, United States
|73-68—141
|Luke List, United States
|71-70—141
|Justin Lower, United States
|69-72—141
|William McGirt, United States
|72-69—141
|Seung-Yul Noh, South Korea
|68-73—141
|Pontus Nyholm, Sweden
|70-71—141
|Jeremy Paul, Germany
|72-69—141
|Chad Ramey, United States
|70-71—141
|Davis Riley, United States
|72-69—141
|Kevin Roy, United States
|70-71—141
|Robert Streb, United States
|70-71—141
|Alejandro Tosti, Argentina
|71-70—141
|John VanDerLaan, United States
|73-68—141
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|71-70—141
|Carson Young, United States
|71-70—141
|Rikuya Hoshino, Japan
|73-WD
|Rafael Campos, Puerto Rico
|73-69—142
|Luke Clanton, United States
|73-69—142
|Zecheng Dou, China
|71-71—142
|Austin Eckroat, United States
|66-76—142
|Manuel Elvira, Spain
|76-66—142
|Nacho Elvira, Spain
|71-71—142
|Domenico Geminiani, Italy
|71-71—142
|Adam Hadwin, Canada
|73-69—142
|Stephan Jaeger, Germany
|68-74—142
|Takumi Kanaya, Japan
|73-69—142
|David Ravetto, France
|67-75—142
|Ben Silverman, Canada
|70-72—142
|Paul Waring, England
|71-71—142
|Dylan Wu, United States
|73-69—142
|Chandler Blanchet, United States
|70-73—143
|Jason Dufner, United States
|70-73—143
|Yuto Katsuragawa, Japan
|74-69—143
|Marcus Kinhult, Sweden
|69-74—143
|Thriston Lawrence, South Africa
|69-74—143
|Willy Pumarol, Dominican Republic
|72-71—143
|Marcelo Rozo, Colombia
|69-74—143
|Mickey DeMorat, United States
|70-74—144
|Jordan Gumberg, United States
|71-73—144
|Scott Jamieson, Scotland
|72-72—144
|Ryggs Johnston, United States
|71-73—144
|Anthony Garcia, United States
|73-72—145
|Lanto Griffin, United States
|71-74—145
|Juan Jose Guerra, Dominican Republic
|69-76—145
|Niklas Lemke, Sweden
|76-69—145
|Sean O’Hair, United States
|76-69—145
|Taylor Pendrith, Canada
|73-72—145
|Richie Ramsay, Scotland
|73-72—145
|Julio Santos, Dominican Republic
|72-73—145
|Brandon Stone, South Africa
|70-75—145
|Vince Whaley, United States
|73-72—145
|Brice Garnett, United States
|73-73—146
|Ricardo Gouveia, Portugal
|77-69—146
|Kensei Hirata, Japan
|72-74—146
|Charley Hoffman, United States
|73-73—146
|Kyle Stanley, United States
|71-75—146
|Maximilian Steinlechner, Austria
|75-71—146
|Danny Willett, England
|70-76—146
|Tyler Collet, United States
|74-73—147
|Sean Crocker, United States
|74-73—147
|Avinash Iyer, United States
|77-70—147
|David Liu, China
|76-71—147
|Tyler Duncan, United States
|73-75—148
|Daniel Gavins, England
|72-76—148
|Jimmy Stanger, United States
|73-75—148
|Danny Walker, United States
|76-72—148
|Ryan Brehm, United States
|74-75—149
|Jack Senior, England
|69-80—149
|Adam Svensson, Canada
|75-74—149
|Jeff Overton, United States
|79-71—150
|Ryan Palmer, United States
|76-74—150
|Adam Long, United States
|77-74—151
|Nicholas Thompson, United States
|76-75—151
|Sang-Moon Bae, South Korea
|77-75—152
|Hiram Silfa, Dominican Republic
|79-73—152
|Christo Lamprecht, South Africa
|72-81—153
|Evan Bowser, United States
|79-78—157
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.