Corales Puntacana Championship Par Scores

|Todd Clements, England
|65-66—131
|-13
|Benjamin James, United States
|67-66—133
|-11
|Gordon Sargent, United States
|66-67—133
|-11
|Johannes Veerman, United States
|66-67—133
|-11
|Alejandro Del Rey, Spain
|66-68—134
|-10
|Joe Highsmith, United States
|68-67—135
|-9
|Blades Brown, United States
|67-69—136
|-8
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|65-71—136
|-8
|Stefano Mazzoli, Italy
|67-69—136
|-8
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|67-69—136
|-8
|Thomas Rosenmueller, Germany
|70-66—136
|-8
|Marcel Schneider, Germany
|70-66—136
|-8
|Filippo Celli, Italy
|67-70—137
|-7
|Joel Dahmen, United States
|71-66—137
|-7
|Patrick Fishburn, United States
|67-70—137
|-7
|Marcus Helligkilde, Denmark
|69-68—137
|-7
|Max McGreevy, United States
|71-66—137
|-7
|Aaron Wise, United States
|71-66—137
|-7
|Zachary Bauchou, United States
|71-67—138
|-6
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|69-69—138
|-6
|Jonathan Byrd, United States
|66-72—138
|-6
|A.J. Ewart, Canada
|69-69—138
|-6
|Dylan Frittelli, South Africa
|72-66—138
|-6
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|68-70—138
|-6
|Nick Hardy, United States
|71-67—138
|-6
|Beau Hossler, United States
|68-70—138
|-6
|Mackenzie Hughes, Canada
|66-72—138
|-6
|Romain Langasque, France
|68-70—138
|-6
|Paul Peterson, United States
|68-70—138
|-6
|Brandt Snedeker, United States
|70-68—138
|-6
|Tom Vaillant, France
|70-68—138
|-6
|Davis Bryant, United States
|71-68—139
|-5
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-70—139
|-5
|Jorge Campillo, Spain
|70-69—139
|-5
|Ugo Coussaud, France
|73-66—139
|-5
|Trace Crowe, United States
|71-68—139
|-5
|Nick Dunlap, United States
|67-72—139
|-5
|Will Gordon, United States
|69-70—139
|-5
|Jeffrey Kang, United States
|70-69—139
|-5
|Peter Malnati, United States
|69-70—139
|-5
|Freddy Schott, Germany
|70-69—139
|-5
|David Skinns, England
|73-66—139
|-5
|Sebastian Soderberg, Sweden
|71-68—139
|-5
|Hayden Springer, United States
|69-70—139
|-5
|Kris Ventura, Norway
|72-67—139
|-5
|Kevin Yu, Chinese Taipei
|68-71—139
|-5
|Cameron Champ, United States
|69-71—140
|-4
|Austin Cook, United States
|67-73—140
|-4
|Jens Dantorp, Sweden
|69-71—140
|-4
|Joel Girrbach, Switzerland
|69-71—140
|-4
|Fabian Gomez, Argentina
|71-69—140
|-4
|Bill Haas, United States
|69-71—140
|-4
|Garrick Higgo, South Africa
|72-68—140
|-4
|Harry Higgs, United States
|72-68—140
|-4
|Keenan Huskey, United States
|73-67—140
|-4
|Chan Kim, United States
|67-73—140
|-4
|Jeong-Weon Ko, France
|70-70—140
|-4
|Ben Martin, United States
|71-69—140
|-4
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|69-71—140
|-4
|Renato Paratore, Italy
|70-70—140
|-4
|Seamus Power, Ireland
|68-72—140
|-4
|Chez Reavie, United States
|71-69—140
|-4
|Brandon Robinson-Thompson, England
|70-70—140
|-4
|Camilo Villegas, Colombia
|70-70—140
|-4
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|73-68—141
|-3
|Davis Chatfield, United States
|69-72—141
|-3
|Rico Hoey, Philippines
|70-71—141
|-3
|Hank Lebioda, United States
|73-68—141
|-3
|Luke List, United States
|71-70—141
|-3
|Justin Lower, United States
|69-72—141
|-3
|William McGirt, United States
|72-69—141
|-3
|Seung-Yul Noh, South Korea
|68-73—141
|-3
|Pontus Nyholm, Sweden
|70-71—141
|-3
|Jeremy Paul, Germany
|72-69—141
|-3
|Chad Ramey, United States
|70-71—141
|-3
|Davis Riley, United States
|72-69—141
|-3
|Kevin Roy, United States
|70-71—141
|-3
|Robert Streb, United States
|70-71—141
|-3
|Alejandro Tosti, Argentina
|71-70—141
|-3
|John VanDerLaan, United States
|73-68—141
|-3
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|71-70—141
|-3
|Carson Young, United States
|71-70—141
|-3
|Rikuya Hoshino, Japan
|73-WD
|
|Rafael Campos, Puerto Rico
|73-69—142
|-2
|Luke Clanton, United States
|73-69—142
|-2
|Zecheng Dou, China
|71-71—142
|-2
|Austin Eckroat, United States
|66-76—142
|-2
|Manuel Elvira, Spain
|76-66—142
|-2
|Nacho Elvira, Spain
|71-71—142
|-2
|Domenico Geminiani, Italy
|71-71—142
|-2
|Adam Hadwin, Canada
|73-69—142
|-2
|Stephan Jaeger, Germany
|68-74—142
|-2
|Takumi Kanaya, Japan
|73-69—142
|-2
|David Ravetto, France
|67-75—142
|-2
|Ben Silverman, Canada
|70-72—142
|-2
|Paul Waring, England
|71-71—142
|-2
|Dylan Wu, United States
|73-69—142
|-2
|Chandler Blanchet, United States
|70-73—143
|-1
|Jason Dufner, United States
|70-73—143
|-1
|Yuto Katsuragawa, Japan
|74-69—143
|-1
|Marcus Kinhult, Sweden
|69-74—143
|-1
|Thriston Lawrence, South Africa
|69-74—143
|-1
|Willy Pumarol, Dominican Republic
|72-71—143
|-1
|Marcelo Rozo, Colombia
|69-74—143
|-1
|Mickey DeMorat, United States
|70-74—144
|E
|Jordan Gumberg, United States
|71-73—144
|E
|Scott Jamieson, Scotland
|72-72—144
|E
|Ryggs Johnston, United States
|71-73—144
|E
|Anthony Garcia, United States
|73-72—145
|+1
|Lanto Griffin, United States
|71-74—145
|+1
|Juan Jose Guerra, Dominican Republic
|69-76—145
|+1
|Niklas Lemke, Sweden
|76-69—145
|+1
|Sean O’Hair, United States
|76-69—145
|+1
|Taylor Pendrith, Canada
|73-72—145
|+1
|Richie Ramsay, Scotland
|73-72—145
|+1
|Julio Santos, Dominican Republic
|72-73—145
|+1
|Brandon Stone, South Africa
|70-75—145
|+1
|Vince Whaley, United States
|73-72—145
|+1
|Brice Garnett, United States
|73-73—146
|+2
|Ricardo Gouveia, Portugal
|77-69—146
|+2
|Kensei Hirata, Japan
|72-74—146
|+2
|Charley Hoffman, United States
|73-73—146
|+2
|Kyle Stanley, United States
|71-75—146
|+2
|Maximilian Steinlechner, Austria
|75-71—146
|+2
|Danny Willett, England
|70-76—146
|+2
|Tyler Collet, United States
|74-73—147
|+3
|Sean Crocker, United States
|74-73—147
|+3
|Avinash Iyer, United States
|77-70—147
|+3
|David Liu, China
|76-71—147
|+3
|Tyler Duncan, United States
|73-75—148
|+4
|Daniel Gavins, England
|72-76—148
|+4
|Jimmy Stanger, United States
|73-75—148
|+4
|Danny Walker, United States
|76-72—148
|+4
|Ryan Brehm, United States
|74-75—149
|+5
|Jack Senior, England
|69-80—149
|+5
|Adam Svensson, Canada
|75-74—149
|+5
|Jeff Overton, United States
|79-71—150
|+6
|Ryan Palmer, United States
|76-74—150
|+6
|Adam Long, United States
|77-74—151
|+7
|Nicholas Thompson, United States
|76-75—151
|+7
|Sang-Moon Bae, South Korea
|77-75—152
|+8
|Hiram Silfa, Dominican Republic
|79-73—152
|+8
|Christo Lamprecht, South Africa
|72-81—153
|+9
|Evan Bowser, United States
|79-78—157
|+13
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