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Corales Puntacana Championship Par Scores

The Associated Press

July 17, 2026, 7:14 PM

Friday

At Corales Golf Club

Punta Cana, Dominican Republic

Purse: $4 million

Yardage: 7,670; Par: 72

Second Round

Todd Clements, England 65-66—131 -13
Benjamin James, United States 67-66—133 -11
Gordon Sargent, United States 66-67—133 -11
Johannes Veerman, United States 66-67—133 -11
Alejandro Del Rey, Spain 66-68—134 -10
Joe Highsmith, United States 68-67—135 -9
Blades Brown, United States 67-69—136 -8
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 65-71—136 -8
Stefano Mazzoli, Italy 67-69—136 -8
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-69—136 -8
Thomas Rosenmueller, Germany 70-66—136 -8
Marcel Schneider, Germany 70-66—136 -8
Filippo Celli, Italy 67-70—137 -7
Joel Dahmen, United States 71-66—137 -7
Patrick Fishburn, United States 67-70—137 -7
Marcus Helligkilde, Denmark 69-68—137 -7
Max McGreevy, United States 71-66—137 -7
Aaron Wise, United States 71-66—137 -7
Zachary Bauchou, United States 71-67—138 -6
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 69-69—138 -6
Jonathan Byrd, United States 66-72—138 -6
A.J. Ewart, Canada 69-69—138 -6
Dylan Frittelli, South Africa 72-66—138 -6
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-70—138 -6
Nick Hardy, United States 71-67—138 -6
Beau Hossler, United States 68-70—138 -6
Mackenzie Hughes, Canada 66-72—138 -6
Romain Langasque, France 68-70—138 -6
Paul Peterson, United States 68-70—138 -6
Brandt Snedeker, United States 70-68—138 -6
Tom Vaillant, France 70-68—138 -6
Davis Bryant, United States 71-68—139 -5
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-70—139 -5
Jorge Campillo, Spain 70-69—139 -5
Ugo Coussaud, France 73-66—139 -5
Trace Crowe, United States 71-68—139 -5
Nick Dunlap, United States 67-72—139 -5
Will Gordon, United States 69-70—139 -5
Jeffrey Kang, United States 70-69—139 -5
Peter Malnati, United States 69-70—139 -5
Freddy Schott, Germany 70-69—139 -5
David Skinns, England 73-66—139 -5
Sebastian Soderberg, Sweden 71-68—139 -5
Hayden Springer, United States 69-70—139 -5
Kris Ventura, Norway 72-67—139 -5
Kevin Yu, Chinese Taipei 68-71—139 -5
Cameron Champ, United States 69-71—140 -4
Austin Cook, United States 67-73—140 -4
Jens Dantorp, Sweden 69-71—140 -4
Joel Girrbach, Switzerland 69-71—140 -4
Fabian Gomez, Argentina 71-69—140 -4
Bill Haas, United States 69-71—140 -4
Garrick Higgo, South Africa 72-68—140 -4
Harry Higgs, United States 72-68—140 -4
Keenan Huskey, United States 73-67—140 -4
Chan Kim, United States 67-73—140 -4
Jeong-Weon Ko, France 70-70—140 -4
Ben Martin, United States 71-69—140 -4
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-71—140 -4
Renato Paratore, Italy 70-70—140 -4
Seamus Power, Ireland 68-72—140 -4
Chez Reavie, United States 71-69—140 -4
Brandon Robinson-Thompson, England 70-70—140 -4
Camilo Villegas, Colombia 70-70—140 -4
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 73-68—141 -3
Davis Chatfield, United States 69-72—141 -3
Rico Hoey, Philippines 70-71—141 -3
Hank Lebioda, United States 73-68—141 -3
Luke List, United States 71-70—141 -3
Justin Lower, United States 69-72—141 -3
William McGirt, United States 72-69—141 -3
Seung-Yul Noh, South Korea 68-73—141 -3
Pontus Nyholm, Sweden 70-71—141 -3
Jeremy Paul, Germany 72-69—141 -3
Chad Ramey, United States 70-71—141 -3
Davis Riley, United States 72-69—141 -3
Kevin Roy, United States 70-71—141 -3
Robert Streb, United States 70-71—141 -3
Alejandro Tosti, Argentina 71-70—141 -3
John VanDerLaan, United States 73-68—141 -3
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-70—141 -3
Carson Young, United States 71-70—141 -3
Rikuya Hoshino, Japan 73-WD

Missed Cut

Rafael Campos, Puerto Rico 73-69—142 -2
Luke Clanton, United States 73-69—142 -2
Zecheng Dou, China 71-71—142 -2
Austin Eckroat, United States 66-76—142 -2
Manuel Elvira, Spain 76-66—142 -2
Nacho Elvira, Spain 71-71—142 -2
Domenico Geminiani, Italy 71-71—142 -2
Adam Hadwin, Canada 73-69—142 -2
Stephan Jaeger, Germany 68-74—142 -2
Takumi Kanaya, Japan 73-69—142 -2
David Ravetto, France 67-75—142 -2
Ben Silverman, Canada 70-72—142 -2
Paul Waring, England 71-71—142 -2
Dylan Wu, United States 73-69—142 -2
Chandler Blanchet, United States 70-73—143 -1
Jason Dufner, United States 70-73—143 -1
Yuto Katsuragawa, Japan 74-69—143 -1
Marcus Kinhult, Sweden 69-74—143 -1
Thriston Lawrence, South Africa 69-74—143 -1
Willy Pumarol, Dominican Republic 72-71—143 -1
Marcelo Rozo, Colombia 69-74—143 -1
Mickey DeMorat, United States 70-74—144 E
Jordan Gumberg, United States 71-73—144 E
Scott Jamieson, Scotland 72-72—144 E
Ryggs Johnston, United States 71-73—144 E
Anthony Garcia, United States 73-72—145 +1
Lanto Griffin, United States 71-74—145 +1
Juan Jose Guerra, Dominican Republic 69-76—145 +1
Niklas Lemke, Sweden 76-69—145 +1
Sean O’Hair, United States 76-69—145 +1
Taylor Pendrith, Canada 73-72—145 +1
Richie Ramsay, Scotland 73-72—145 +1
Julio Santos, Dominican Republic 72-73—145 +1
Brandon Stone, South Africa 70-75—145 +1
Vince Whaley, United States 73-72—145 +1
Brice Garnett, United States 73-73—146 +2
Ricardo Gouveia, Portugal 77-69—146 +2
Kensei Hirata, Japan 72-74—146 +2
Charley Hoffman, United States 73-73—146 +2
Kyle Stanley, United States 71-75—146 +2
Maximilian Steinlechner, Austria 75-71—146 +2
Danny Willett, England 70-76—146 +2
Tyler Collet, United States 74-73—147 +3
Sean Crocker, United States 74-73—147 +3
Avinash Iyer, United States 77-70—147 +3
David Liu, China 76-71—147 +3
Tyler Duncan, United States 73-75—148 +4
Daniel Gavins, England 72-76—148 +4
Jimmy Stanger, United States 73-75—148 +4
Danny Walker, United States 76-72—148 +4
Ryan Brehm, United States 74-75—149 +5
Jack Senior, England 69-80—149 +5
Adam Svensson, Canada 75-74—149 +5
Jeff Overton, United States 79-71—150 +6
Ryan Palmer, United States 76-74—150 +6
Adam Long, United States 77-74—151 +7
Nicholas Thompson, United States 76-75—151 +7
Sang-Moon Bae, South Korea 77-75—152 +8
Hiram Silfa, Dominican Republic 79-73—152 +8
Christo Lamprecht, South Africa 72-81—153 +9
Evan Bowser, United States 79-78—157 +13

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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