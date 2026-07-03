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Sports on TV for July 6 – 12

The Associated Press

July 3, 2026, 10:05 AM

ADV04-05

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, July 6

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

MLBN — Houston at Washington (6:45 p.m.)

9:30 p.m.

FS1 — Arizona at San Diego (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

7 p.m.

ESPN — Summer League: TBA, Salt Lake City

9 p.m.

ESPN — Summer League: TBA, Salt Lake City

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Round of 16, Arlington, Texas

8 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Round of 16, Seattle

SOFTBALL

7 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Volts at Bandits

TENNIS

6 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: Wimbledon, Round of 16, London

8 a.m.

ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Round of 16, London

WNBA BASKETBALL

10 p.m.

USA — Seattle at Los Angeles

_____

Tuesday, July 7

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

TBS — N.Y. Yankees at Tampa Bay (6:40 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Colorado at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

7 p.m.

ESPNU — Summer League: TBA, Salt Lake City

9 p.m.

ESPNU — Summer League: TBA, Salt Lake City

SOCCER (MEN’S)

Noon

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Round of 16, Atlanta

4 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Round of 16, Vancouver, British Columbia

SOFTBALL

8 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Blaze at Cascade

TENNIS

8 a.m.

ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Quarterfinals, London

ESPN2 — ATP/WTA: Wimbledon, Quarterfinals, London

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

ESPN — Dallas at New York

_____

Wednesday, July 8

GOLF

6 a.m. (Thursday)

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, First Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

MLB BASEBALL

6:40 p.m.

PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Tampa Bay

7 p.m.

ESPN — Philadelphia at Cincinnati

10 p.m.

ESPN — Arizona at San Diego

SOFTBALL

8 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Blaze at Cascade

TENNIS

8 a.m.

ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Quarterfinals, London

ESPN2 — ATP/WTA: Wimbledon, Quarterfinals, London

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

USA — Minnesota at Connecticut

10 p.m.

CNBC — Indiana at Los Angeles

USA — Indiana at Los Angeles

_____

Thursday, July 9

GOLF

6 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, First Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

11 a.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, First Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland

2 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, First Round, Firestone CC, Akron, Ohio

4 p.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, First Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.

6 a.m. (Friday)

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Second Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Tampa Bay (1:10 p.m.) OR Atlanta at Pittsburgh (joined in progress) (12:35 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at Cincinnati (7:10 p.m.) OR Seattle at Miami (joined in progress) (6:40 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Arizona at San Diego (joined in progress) (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Minnesota vs. New Orleans, Las Vegas

4:30 p.m.

ESPN2 — Summer League: San Antonio vs. Atlanta, Las Vegas

5:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Detroit vs. Philadelphia, Las Vegas

7 p.m.

ESPN — Summer League: Golden State vs. Dallas, Las Vegas

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Charlotte vs. Orlando, Las Vegas

9 p.m.

ESPN — Summer League: Utah vs. Washington, Las Vegas

11 p.m.

ESPN — Summer League: Sacramento vs. L.A. Clippers, Las Vegas

SOFTBALL

8 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Talons at Spark

SOCCER (MEN’S)

4 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Quarterfinal, Foxborough, Mass.

TENNIS

8 a.m.

ESPN — WTA: Wimbledon, Semifinals, London

1 p.m.

ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Mixed Doubles Championship, London

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

PRIME VIDEO — Seattle at Atlanta

10 p.m.

PRIME VIDEO — Indiana at Phoenix

_____

Friday, July 10

GOLF

6 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Second Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

11 a.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Second Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland

2 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, Second Round, Firestone CC, Akron, Ohio

4 p.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, Second Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.

4 a.m. (Saturday)

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Third Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

LACROSSE (MEN’S)

9 p.m.

ESPN2 — PLL: Utah vs. New York, Chicago

MLB BASEBALL

7 p.m.

MLBN — 2026 HBCU Swingman Classic: A.L. vs. N.L., Philadelphia

7:10 p.m.

APPLE TV — Boston at N.Y. Mets

8:15 p.m.

APPLE TV — Atlanta at St. Louis

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Toronto at San Diego (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Colorado at San Francisco (10:15 p.m.)

NBA BASKETBALL

4 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Milwaukee vs. Miami, Las Vegas

4:30 p.m.

ESPN2 — Summer League: Cleveland vs. Indiana, Las Vegas

6 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Brooklyn vs. New York, Las Vegas

6:30 p.m.

ESPN2 — Summer League: Houston vs. Denver, Las Vegas

8 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Chicago vs. Memphis, Las Vegas

9 p.m.

ESPN — Summer League: Boston vs. Toronto, Las Vegas

10 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Oklahoma City vs. L.A. Lakers, Las Vegas

11 p.m.

ESPNU — Summer League: Portland vs. Phoenix, Las Vegas

SOCCER (MEN’S)

4 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Quarterfinal, Inglewood, Calif.

SOFTBALL

7 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Blaze at Volts

9:30 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Bandits at Cascade

TENNIS

8 a.m.

ESPN — ATP: Wimbledon, Semifinals, London

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — TBA

10 p.m.

ION — Chicago at Los Angeles

_____

Saturday, July 11

AUTO RACING

1 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: LiUNA 150, Lime Rock Park, Lakeville, Conn.

7 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Focused Health 250, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.

CYCLING

8 a.m.

NBC — UCI: Tour de France

GOLF

4 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Third Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

10 a.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Third Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland

Noon

CBS — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Third Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland

GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, Third Round, Firestone CC, Akron, Ohio

4 p.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, Third Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.

4 a.m. (Sunday)

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Final Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

Noon

ESPN2 — Run 4 Roses Classic: TBD, Portland, Ore.

2 p.m.

ESPN2 — Run 4 Roses Classic: TBD, Portland, Ore.

MLB BASEBALL

2:30 p.m.

MLBN — 2026 MLB Draft: First Round, Philadelphia

4 p.m.

FS1 — Boston at N.Y. Mets (4:10 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Atlanta at St. Louis (7:15 p.m.) OR Kansas City at Baltimore (7:05 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Arizona at at L.A. Dodgers (joined in progress) (9:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Miami vs. Orlando, Las Vegas

4 p.m.

ESPN — Summer League: New Orleans vs. Charlotte, Las Vegas

5:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Indiana vs. Philadelphia, Las Vegas

6 p.m.

ESPN — Summer League: New York vs. San Antonio, Las Vegas

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Denver vs. Minnesota, Las Vegas

8 p.m.

ESPN — Summer League: Atlanta vs. Brooklyn, Las Vegas

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Houston vs. Toronto, Las Vegas

10 p.m.

ESPN — Summer League: L.A. Lakers vs. Dallas, Las Vegas

SOCCER (MEN’S)

5 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Quarterfinal, Miami Gardens, Fla.

9 p.m.

ESPN2 — USL Cup Group Stage: Chattanooga at San Antonio, Group C

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Quarterfinal, Kansas City, Mo.

SOFTBALL

2 p.m.

ESPN — Athletes Unlimited: Blaze at Volts

5 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Bandits at Cascade

TENNIS

8 a.m.

ESPN — ATP: Wimbledon, Doubles Championship, London

11 a.m.

ESPN — WTA: Wimbledon, Championship, London

3 p.m.

ABC — WTA: Wimbledon, Championship, London (taped)

WNBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — New York at Minnesota

4 p.m.

CBS — Portland at Atlanta

6 p.m.

NBCSN — Phoenix at Los Angeles

PEACOCK — Phoenix at Los Angeles

_____

Sunday, July 12

AUTO RACING

7 p.m.

TNT — NASCAR Cup Series: Quaker State 400 Available at Walmart, In-Season Challenge – Round 3, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Quaker State 400 Available at Walmart, In-Season Challenge – Round 3, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.

BIG3 BASKETBALL

4 p.m.

CBS — Week 4: Miami 305 vs. Houston Rig Hands, LA Riot vs.. Detroit Amps, DMV Trilogy vs. Dallas Power, Chicago Triplets vs. Boston Ball Hogs, Los Angeles

GOLF

4 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Final Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

10 a.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Final Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland

Noon

CBS — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Final Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland

GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, Final Round, Firestone CC, Akron, Ohio

4 p.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, Final Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.

MLB BASEBALL

Noon

NBC — 2026 MLB All-Star Futures Games: A.L. vs. N.L., Philadelphia

12:15 p.m.

PEACOCK — Milwaukee at Pittsburgh

4 p.m.

MLBN — Toronto at San Diego (4:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

3 p.m.

ESPN2 — Summer League: Phoenix vs. New Orleans, Las Vegas

4 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Cleveland vs. Detroit, Las Vegas

5 p.m.

ESPN2 — Summer League: Charlotte vs. Boston, Las Vegas

6 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Oklahoma City vs. Golden State, Las Vegas

7 p.m.

ESPNU — Summer League: Orlando vs. Portland, Las Vegas

8 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Sacramento vs. Washington, Las Vegas

9 p.m.

ESPN — Summer League: San Antonio vs. Milwaukee, Las Vegas

10 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: L.A. Clippers vs Utah, Las Vegas

SOCCER (WOMEN’S)

4 p.m.

ESPN — NWSL: Portland at Seattle

SOFTBALL

3 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Bandits at Cascade

8 p.m.

MLBN — Athletes Unlimited: Talons at Spark

TENNIS

8 a.m.

ESPN — WTA: Wimbledon, Doubles Championship, London

11 a.m.

ESPN — ATP: Wimbledon, Championship, London

3 p.m.

ABC — ATP: Wimbledon, Championship, London (taped)

WNBA BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — New York at Toronto

7 p.m.

ESPN — Chicago at Dallas

9 p.m.

NBC — Indiana at Las Vegas

PEACOCK — Indiana at Las Vegas

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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