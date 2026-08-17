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Sports Betting Line

The Associated Press

August 17, 2026, 4:56 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HOUSTON (38½) Las Vegas
at LA CHARGERS (39½) San Francisco

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PITTSBURGH (39½) NY Jets
at JACKSONVILLE (39½) Carolina
at DENVER (38½) Green Bay

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT 3 (36½) Washington
at INDIANAPOLIS (37½) Atlanta
at CLEVELAND (39½) Buffalo
at MINNESOTA 3 (37½) Baltimore
New Orleans (37½) at LA RAMS
NY Giants (37½) at MIAMI
at NEW ENGLAND (38½) Philadelphia
at CINCINNATI 3 (40½) Chicago
at TAMPA BAY 3 (37½) Kansas City
at ARIZONA (37½) Dallas

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TENNESSEE 3 (38½) Seattle

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (47½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (60½) San Jose State
at VIRGINIA (53½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE (47½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (52½) Sacramento State
at STANFORD (49½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (52½) New Mexico State
at UNLV (56½) Memphis

MLB

Tuesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
N.Y Yankees -113 at BALTIMORE -109
at TAMPA BAY -142 Toronto +120
at KANSAS CITY OFF Athletics OFF
at HOUSTON -167 LA Angels +136

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PHILADELPHIA -240 Miami +198
St. Louis -118 at CINCINNATI -104
San Diego -112 at N.Y METS -104
LA Dodgers -177 at COLORADO +142

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CLEVELAND -185 San Francisco +149
at PITTSBURGH -143 Detroit +117
at BOSTON -172 Arizona +140
at MILWAUKEE -157 Seattle +128
Atlanta -132 at MINNESOTA +108
at TEXAS -162 Washington +132
at CHICAGO CUBS -164 Chicago White Sox +138

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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