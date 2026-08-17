NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at HOUSTON 1½ 2½ (38½) Las Vegas at LA CHARGERS 1½ 1½ (39½)…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HOUSTON
|1½
|2½
|(38½)
|Las Vegas
|at LA CHARGERS
|1½
|1½
|(39½)
|San Francisco
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PITTSBURGH
|2½
|3½
|(39½)
|NY Jets
|at JACKSONVILLE
|2½
|1½
|(39½)
|Carolina
|at DENVER
|4½
|6½
|(38½)
|Green Bay
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|1½
|3
|(36½)
|Washington
|at INDIANAPOLIS
|2½
|2½
|(37½)
|Atlanta
|at CLEVELAND
|1½
|1½
|(39½)
|Buffalo
|at MINNESOTA
|2½
|3
|(37½)
|Baltimore
|New Orleans
|1½
|1½
|(37½)
|at LA RAMS
|NY Giants
|1½
|2½
|(37½)
|at MIAMI
|at NEW ENGLAND
|1½
|1½
|(38½)
|Philadelphia
|at CINCINNATI
|3
|1½
|(40½)
|Chicago
|at TAMPA BAY
|3
|3½
|(37½)
|Kansas City
|at ARIZONA
|1½
|1½
|(37½)
|Dallas
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TENNESSEE
|3
|2½
|(38½)
|Seattle
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7½
|(47½)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(60½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(53½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|6½
|(47½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|8½
|(52½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|5½
|(49½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|31½
|(52½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|6½
|(56½)
|Memphis
MLB
Tuesday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|N.Y Yankees
|-113
|at BALTIMORE
|-109
|at TAMPA BAY
|-142
|Toronto
|+120
|at KANSAS CITY
|OFF
|Athletics
|OFF
|at HOUSTON
|-167
|LA Angels
|+136
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at PHILADELPHIA
|-240
|Miami
|+198
|St. Louis
|-118
|at CINCINNATI
|-104
|San Diego
|-112
|at N.Y METS
|-104
|LA Dodgers
|-177
|at COLORADO
|+142
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CLEVELAND
|-185
|San Francisco
|+149
|at PITTSBURGH
|-143
|Detroit
|+117
|at BOSTON
|-172
|Arizona
|+140
|at MILWAUKEE
|-157
|Seattle
|+128
|Atlanta
|-132
|at MINNESOTA
|+108
|at TEXAS
|-162
|Washington
|+132
|at CHICAGO CUBS
|-164
|Chicago White Sox
|+138
Consensus odds provided by Sportradar
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