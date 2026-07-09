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Sports on TV for Friday, July 10

The Associated Press

July 9, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, July 10

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:25 a.m.

FS2 — AFL: North Melbourne at Collingwood

11 p.m.

FS2 — AF: Port Adelaide at St. Kilda

2 a.m. (Saturday)

FS2 — AFL: Geelong at Greater Western Sydney

6 a.m. (Saturday)

FS2 — AFL: Gold Coast at Adelaide

AUTO RACING

4 p.m.

FS2 — ARCA Menards Series: Lime Rock Park ARCA 100, Lime Rock Park, Lakeville, Conn.

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

MLBN — 2026 HBCU Swingman Classic: American League vs. National League, Philadelphia

CYCLING

6:30 a.m.

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 7

6:30 a.m. (Saturday)

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 8

GOLF

6 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Second Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

11 a.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Second Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland

2 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, Second Round, Firestone CC, Akron, Ohio

3 p.m.

NBCSN — 2026 American Century Championship: First Round, Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, Nev.

4 p.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, Second Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.

4 a.m. (Saturday)

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Third Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — Saratoga Live

6 p.m.

FS1 — Saratoga Live

LACROSSE (MEN’S)

9 p.m.

ESPN2 — PLL: Utah vs. New York, Chicago

MLB BASEBALL

7:15 p.m.

APPLE TV — Boston at N.Y. Mets

8:15 p.m.

APPLE TV — Atlanta at St. Louis

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Toronto at San Diego (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Colorado at San Francisco (10:15 p.m.)

NBA BASKETBALL

4 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Milwaukee vs. Miami, Las Vegas

4:30 p.m.

ESPN2 — Summer League: Cleveland vs. Indiana, Las Vegas

6 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Brooklyn vs. New York, Las Vegas

6:30 p.m.

ESPN2 — Summer League: Houston vs. Denver, Las Vegas

8 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Chicago vs. Memphis, Las Vegas

9 p.m.

ESPN — Summer League: Boston vs. Toronto, Las Vegas

10 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Oklahoma City vs. L.A. Lakers, Las Vegas

11 p.m.

ESPNU — Summer League: Portland vs. Phoenix, Las Vegas

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: Spain vs. Belgium, Quarterfinal, Inglewood, Calif.

SOFTBALL

7 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Blaze at Volts

9:30 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Bandits at Cascade

TENNIS

8 a.m.

ESPN — ATP: Wimbledon, Semifinals, London

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Newport-ATP/WTA Challenger Quarterfinals

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — Dallas at Toronto

10 p.m.

ION — Chicago at Los Angeles

X GAMES

7 p.m.

ESPN — MoonPay X Games Chiba 2026: Day 1, Chiba, Japan

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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