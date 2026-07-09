Sports on TV for Friday, July 10

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, July 10
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:25 a.m.
FS2 — AFL: North Melbourne at Collingwood
11 p.m.
FS2 — AF: Port Adelaide at St. Kilda
2 a.m. (Saturday)
FS2 — AFL: Geelong at Greater Western Sydney
6 a.m. (Saturday)
FS2 — AFL: Gold Coast at Adelaide
AUTO RACING
4 p.m.
FS2 — ARCA Menards Series: Lime Rock Park ARCA 100, Lime Rock Park, Lakeville, Conn.
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
MLBN — 2026 HBCU Swingman Classic: American League vs. National League, Philadelphia
CYCLING
6:30 a.m.
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 7
6:30 a.m. (Saturday)
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 8
GOLF
6 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Second Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
11 a.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Second Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland
2 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, Second Round, Firestone CC, Akron, Ohio
3 p.m.
NBCSN — 2026 American Century Championship: First Round, Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, Nev.
4 p.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, Second Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.
4 a.m. (Saturday)
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Third Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — Saratoga Live
6 p.m.
FS1 — Saratoga Live
LACROSSE (MEN’S)
9 p.m.
ESPN2 — PLL: Utah vs. New York, Chicago
MLB BASEBALL
7:15 p.m.
APPLE TV — Boston at N.Y. Mets
8:15 p.m.
APPLE TV — Atlanta at St. Louis
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Toronto at San Diego (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Colorado at San Francisco (10:15 p.m.)
NBA BASKETBALL
4 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Milwaukee vs. Miami, Las Vegas
4:30 p.m.
ESPN2 — Summer League: Cleveland vs. Indiana, Las Vegas
6 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Brooklyn vs. New York, Las Vegas
6:30 p.m.
ESPN2 — Summer League: Houston vs. Denver, Las Vegas
8 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Chicago vs. Memphis, Las Vegas
9 p.m.
ESPN — Summer League: Boston vs. Toronto, Las Vegas
10 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Oklahoma City vs. L.A. Lakers, Las Vegas
11 p.m.
ESPNU — Summer League: Portland vs. Phoenix, Las Vegas
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: Spain vs. Belgium, Quarterfinal, Inglewood, Calif.
SOFTBALL
7 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Blaze at Volts
9:30 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Bandits at Cascade
TENNIS
8 a.m.
ESPN — ATP: Wimbledon, Semifinals, London
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Newport-ATP/WTA Challenger Quarterfinals
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — Dallas at Toronto
10 p.m.
ION — Chicago at Los Angeles
X GAMES
7 p.m.
ESPN — MoonPay X Games Chiba 2026: Day 1, Chiba, Japan
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