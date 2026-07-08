MLB Thursday American League FAVORITE LINE UNDERDOG LINE at TAMPA BAY OFF N.Y Yankees OFF Cleveland -131 at MINNESOTA +110…
MLB
Thursday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TAMPA BAY
|OFF
|N.Y Yankees
|OFF
|Cleveland
|-131
|at MINNESOTA
|+110
|Boston
|-117
|at CHICAGO WHITE SOX
|-102
|at DETROIT
|-140
|Athletics
|+118
|at TEXAS
|-145
|LA Angels
|+122
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Atlanta
|-114
|at PITTSBURGH
|-105
|Philadelphia
|-166
|at CINCINNATI
|+139
|Milwaukee
|-129
|at ST. LOUIS
|+109
|at SAN DIEGO
|-126
|Arizona
|+106
|at SAN FRANCISCO
|OFF
|Colorado
|OFF
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y METS
|-145
|Kansas City
|+122
|at BALTIMORE
|-129
|Chicago Cubs
|+109
|at MIAMI
|OFF
|Seattle
|OFF
Consensus odds provided by Sportradar
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.