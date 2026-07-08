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Sports Betting Line

The Associated Press

July 8, 2026, 4:41 PM

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY OFF N.Y Yankees OFF
Cleveland -131 at MINNESOTA +110
Boston -117 at CHICAGO WHITE SOX -102
at DETROIT -140 Athletics +118
at TEXAS -145 LA Angels +122

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Atlanta -114 at PITTSBURGH -105
Philadelphia -166 at CINCINNATI +139
Milwaukee -129 at ST. LOUIS +109
at SAN DIEGO -126 Arizona +106
at SAN FRANCISCO OFF Colorado OFF

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y METS -145 Kansas City +122
at BALTIMORE -129 Chicago Cubs +109
at MIAMI OFF Seattle OFF

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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